पाकिस्तान का ‘खूनी कानून’, 98 लाख देकर कातिल आजाद, क्या है वो कानून जिसपर मचा है बवाल?
पाकिस्तान का ‘खूनी कानून’, 98 लाख देकर कातिल आजाद, क्या है वो कानून जिसपर मचा है बवाल?

Diyat law in Pakistan: पाकिस्तान में दीयत ( रक्त धन ) की रकम 81 लाख से बढ़ाकर 98 लाख कर दी है. सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. लेकिन सरकार के इस फैसले और दीयत कानून की आलोचना हो रही है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:35 PM IST
पाकिस्तान का ‘खूनी कानून’, 98 लाख देकर कातिल आजाद, क्या है वो कानून जिसपर मचा है बवाल?

दुनियाभर के मुल्कों में कत्ल की सजा मौत या उम्रकैद है, लेकिन कुछ मुस्लिम मुल्कों में एक अलग कानून है. यहां अगर पीड़ित पक्ष यानी मुद्दई चाहे तो वह कातिल को माफ कर सकता है और उसकी सजा खत्म हो जाती है. हालांकि, इसके लिए एक शर्त है. मुजरिम को 'दीयात कानून' के तहत भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है. अब इसी कानून को लेकर पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान में दीयत ( रक्त धन ) की रकम 81 लाख से बढ़ाकर 98 लाख कर दी गई है. सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. शहबाज सरकार के इस ऐलान के बाद से ही इस कानून की आलोचना फिर से शुरू हो गई.

पाकिस्तान सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि अब दीयत की रकम 98 लाख 28 हज़ार 670 रुपये होगी, जो 30 हज़ार 630 ग्राम चांदी के बराबर है. जबकि पिछले साल यह रकम 81 लाख 3 हज़ार 955 रुपये थी, यानी इस साल इसमें 17 लाख रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

जबकि, पाकिस्तानी कानून में भी कत्ल की सजा मौत या उम्रकैद है , लेकिन अगर मुद्दई (वादी) चाहे तो मुजरिम को जमानत लेकर या बिना जमानत लिए माफ कर सकता है. हालांकि, एंटी टेररिजम प्रोविजन्स के तहत दर्ज मामलों में सुलह का कोई रास्ता नहीं है. इन प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में राज्य ही वादी होता है. लेकिन पाकिस्तान दीयात कानून की आलोचना क्यों हो रही है? ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दीयत का नियम क्या है?

दीयत कानून क्या है?

पाकिस्तान में दीयत के नियम के मुताबिक, कत्ल जैसे संगीन जुर्म में भी पीड़ित के परिवार को कातिल को माफ करने का हक है. इसके लिए मुद्दई को अदालत में बस इतना कहना होता है कि 'हम उन्हें अल्लाह के लिए माफ करते हैं.'

कानूनी जानकारों के मुताबिक इस 'माफी' का मकसद ज्यादातर पैसों का फायदा उठाना होता है. पीड़ितों को पैसे देकर मामला खत्म करना कानून के खिलाफ नहीं है. 1990 के दशक में इस्लामी कानून सुधारों के तहत पहली बार यह व्यवस्था लाई गई थी कि मारपीट या हिंसा जैसे मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाया जा सके. वहीं, इसके समर्थकों का भी कहना है कि इससे अदालतों पर बोझ कम होता है और झगड़े दंगे में बदलने से बच जाते हैं. लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे मुजरिमों को बार-बार जुर्म करने की छूट मिल जाती है और बड़े ताकतवर लोग इसका फायदा उठाकर आसानी से सजा से बच जाते हैं. एक स्टडी बताता है कि 1990 में कत्ल  के मामलों में 29 फीसदी मुजरिम साबित होते थे, लेकिन इन कानूनों के आने के बाद 2000 तक यह घटकर सिर्फ 12 फीसदी रह गया.

पाकिस्तान में दीयत कानून पर विवाद

BBC उर्दू ने साबिक (पूर्व) कानून मंत्री खालिद रांझा के हवाले से बताया, दीयत की रकम चांदी की कीमत के हिसाब से तय होती है. जैसे-जैसे हर साल चांदी के भाव बदलते हैं, वैसे ही दीयत की रकम भी बढ़ जाती है. सरकार पहले चांदी की कीमत तय करती है और फिर उसे रुपयों में बदलकर लागू कर देती है. उन्होंने भी माना कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन तब जब ज्यूडिशियरी सिस्टम दबाव या जबरदस्ती को रोक नहीं पाती. खालिद रांझा का कहना है कि दीयत का कानून इस्लाम से भी पहले का है और मिडिल ईस्ट में इसे एक रिवायत और इंसानी उसूल के तहत माना जाता रहा है. 

'दीयत पर गहरी रिसर्च की जरूरत, कैसे लागू किया जाए'

जबकि, मजहबी स्कॉलर बताते हैं कि दीयत का कानून कुरान शरीफ से पहले अरब कबीलों में प्रचलित था. पाकिस्तान में इसे बस अरबी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके शामिल कर लिया गया, लेकिन इसकी असली समझ और मकसद पर ध्यान नहीं दिया गया. उनका कहना है कि जब पैसा देकर कोई अदालत से माफी ले लेता है, तो इससे समाज में अमीर-गरीब का फर्क और बढ़ता है. कई जज बिना जुर्म की गंभीरता देखे, सिर्फ इस कानून के 'सुलह' वाले हिस्से पर फैसला कर देते हैं. स्कॉलर के मुताबिक,  कुरान में तो हुक्म दर्ज हैं, लेकिन साथ ही हजारों फिक्ह (इस्लामी व्याख्याएं) मौजूद हैं, जिन पर गहरी रिसर्च की गई है कि इन्हें कैसे लागू किया जाए. लेकिन पाकिस्तान में इस पर गहराई से काम नहीं हुआ, इसी वजह से यह कानून अक्सर मनमानी तरीके से इस्तेमाल होता है.

;