उपराष्ट्रपति चुनावों में लगा साउथ का 'तड़का', भिड़ेंगे तमिलनाडु के दो कैंडिडेट, विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं टी शिवा?

VP Elections 2025: सूत्रों ने संकेत दिया कि डीएमके के तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:35 PM IST
Tiruchi Siva Likely To Be Opposition's VP Candidate: उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट फाइनल होने के बाद अब इंडिया अलायंस डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन सकता है. दरअसल सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक टी शिवा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाना है एक रणनीतिक कदम होगा, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट से उनका मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा. तमिलनाडु के सीनियर नेता शिवा को मैदान में उतारने से क्षेत्रीय राजनीति की मुख्य बाधा को पार किया जा सकेगा.

आपको बताते चलें कि बीजेपी कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल होने के बाद डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने उनकी एनडीए उम्मीदवारी को 'चुनावी प्रचार' कहा था और कहा था कि एक तमिलियन को मैदान में उतारना तमिलनाडु समर्थक होने के समान नहीं है. 

तमिल बनाम तमिल की जंग!

हालांकि शिवा के नाम की आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा तभी होगी जब विपक्षी दल आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अपने उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए बैठक करेंगे. माना जा रहा है शाम को ही नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी और अहम पार्टनर डीएमके है. 

ये भी पढ़ें- NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?

तमिलनाडु में भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं, जैसा कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कल शाम घोषणा की थी. 

जवाब- सूत्रों ने संकेत दिया कि टी शिवा को उम्मीदवार चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की पेचीदगियों से निपटने में मदद मिलेगी और भी कुछ कारण हैं जो तमिलनाडु के इस राजनेता टी शिवा के पक्ष में जा सकते हैं. तमिल बनाम तमिल से मुकाबला दिलचस्प होगा. शिवा का तमिलनाडु से होना एनडीए के दक्षिण की ओर बढ़ने के प्रयास का मुकाबला करेगा और अगर वह अंततः विपक्ष का चेहरा बनते हैं, तो दक्षिण की सभी पार्टियों का समर्थन आसानी से मिल जाएगा. वहीं डीएमके भी दुविधा में नहीं होगी वो किसी उम्मीदवार का समर्थन करने से पहले दो बार नहीं सोचेंगे. हालांकि, डीएमके पहले ही खुलकर कह चुकी है कि वह केवल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करेगी.

