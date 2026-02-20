DNA: क्या मुनीर को नहीं है अपनी फौज की चिंता? BLA ने वीडियो जारी कर खोली पोल; क्या है पूरा मामला

DNA Analysis: गुरुवार को बलोच बागियों के संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है. 1 मिनट 25 सेकेंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी फौज का वो जवान नजर आया जिसे 3 फरवरी को बलोच बागियों ने ऑपरेशन हेरोफ के दौरान पकड़ लिया था. पाकिस्तानी फौज ने बलोचों के कब्जे में किसी जवान के होने की खबर से इंकार कर दिया था. इस दावे के बाद बलोच बागियों ने एक वीडियो रिलीज किया और खुद इस पाकिस्तानी जवान ने अपनी फौज को एक्सपोज कर दिया.

क्या है मुनीर की असली फितरत?

मुनीर की फौज की असल फितरत क्या है. इस वीडियो में रोते बिलखते जवान की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ऑपरेशन हेरोफ में बलोच बागियों से मिली शिकस्त को छिपाने के लिए मुनीर ने अपने ही जवानों का सच स्वीकार करने से मना कर दिया है .

आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक नहीं बल्कि दो वीडियो रिलीज किए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चल सके कि वाकई पाकिस्तानी फौज के जवान बलोच बागियों की कैद में हैं. एक अनय् वीडियो में पाकिस्तानी फौजी एक सांस में अपना पद, यूनिट और सर्विस नंबर बता रहा है.

मुनीर ने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ा

इससे पता चलता है कि वाकई पाकिस्तानी फौजी बलोच बागियों की कैद में हैं लेकिन ये भी एक सच है कि मुनीर कभी इनके वजूद को नहीं कबूलेग. 27 साल का वक्त बीत चुका है लेकिन पाकिस्तानी फौज की फितरत नहीं बदली. 1999 में करगिल के युद्ध के बाद परवेज मुशर्ऱफ ने पाकिस्तानी फौजियों के शव लेने से मना कर दिया था और अब आसिम मुनीर ने अपने कैद हुए फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया है.