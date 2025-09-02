DNA: मिलिट्री परेड से कौन-कौन से टारगेट हासिल करना चाहते हैं जिनपिंग? इन बड़े हथियारों से हटने वाला है परदा
पाकिस्तान-चीन

DNA: मिलिट्री परेड से कौन-कौन से टारगेट हासिल करना चाहते हैं जिनपिंग? इन बड़े हथियारों से हटने वाला है परदा

Chinese Military Parade 2025 News: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को मिलिट्री परेड का आयोजन करने जा रहे हैं. इस परेड में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे. इसे लेकर ट्रंप कई टारगेट हासिल करना चाहते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:54 PM IST
DNA: मिलिट्री परेड से कौन-कौन से टारगेट हासिल करना चाहते हैं जिनपिंग? इन बड़े हथियारों से हटने वाला है परदा

Highlights of Chinese Military Parade 2025: एससीओ समिट खत्म होने के बाद अब चीन बुधवार को मिलिट्री परेड करने जा रहा है. इसे नए कोल्ड वॉर की परेड भी कहा जा रहा है और अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के सारे इंटरनेशनल दुश्मनों को बुलाया है. वो सभी, ग्लोबल लीडर इस समय बीजिंग में मौजूद हैं. आज आपको पता चलेगा कि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन को परेड निकालने की जरूरत क्यों पड़ी?  

दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा चीन!

SCO में दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद चीन बुधवार को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री परेड का आयोजन करने जा रहा है. जहां चीन अपनी फौज की ताकत दुनिया को दिखाएगा. पूरी दुनिया 70 मिनट तक चीन की फौज चीन के हथियार और उसकी ताकत देखेगी. लेकिन बीजिंग से 11 हजार किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नजरें परेड ग्राउंड पर नहीं बल्कि वहां बने मंच पर होगी. ये 70 मिनट ट्रंप को काफी चुभने वाले हैं क्योंकि कल एक छत के नीचे अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ बैठे होंगे.

वैसे तो मिलिट्री परेड में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिनपिंग के तीन चीफ गेस्ट की हो रही है. 

चीफ गेस्ट नंबर 1- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

चीफ गेस्ट नंबर 2- उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग

चीफ गेस्ट नंबर 3- ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान

इस गेस्ट लिस्ट को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि चीन ने चुन चुन कर अमेरिका के विरोधी देशों को एक मंच पर बैठाने का प्लान बनाया और 70 मिनट की विक्ट्री परेड से ट्रंप को ये मैसेज दिया है कि वो एक नई धुरी तैयार कर रहे हैं.

DNA: 'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता विवेक अग्निहोत्री

अमेरिका को टेंशन सिर्फ इन चार नेताओं से नहीं है बल्कि जिनपिंग ने जिन 26 लोगों को बुलाया है. उनमें से ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों का ट्रंप से किसी ना किसी तरह का टकराव है. म्यांमार पर भी अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं. बेलारूस के साथ भी अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो रूस का कट्टर समर्थक है. क्यूबा से तो अमेरिका की आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी अदावत है.

दुनिया के पुलिसमैन की बढ़ने वाली है परेशानी

चीन ने अपने विक्ट्री डे परेड से जो अमेरिका विरोधी गुट तैयार किया है वो ट्रंप के लिए कितनी बड़ी टेंशन है उसे आंकड़ों के जरिये भी समझने की जरूरत है. चीन की विक्ट्री डे परेड में चीन, रूस के परमाणु हथियारों को अगर मिला दें तो एक मंच पर 5000 परमाणु हथियारों के बटन एक साथ मौजूद होंगे. जो पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों का करीब 50 फीसदी है.

अगर विक्ट्री डे परेड के मंच मौजूद प्रमुख देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो 53 लाख सैनिकों के कमांडर मौजूद होंगे. जो पूरी दुनिया की सैन्य क्षमता का 20 फीसदी है. इस मंच पर 12 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एक साथ बैठी होगी. जो दुनिया की कुल GDP का 20 फीसदी है. अगर तेल उत्पादन की बात करें तो दुनिया के 18 फीसदी तेल इन्हीं देशों से आता है.

मतलब 70 मिनट की ये विक्ट्री परेड सिर्फ चीन का शक्ति प्रदर्शन नहीं है. बल्कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होते एक नए गठबंधन का पावर शो है. आगे बढ़ने से पहले आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेशकियान पहले से ही चीन में मौजूद हैं. दोनों SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे.

किम जोंग उन, शहबाज शरीफ भी शामिल

किम जोंग उन बुधवार सुबह बीजिंग पहुंचने वाले हैं. आमतौर पर चीन पहुंचने वाले सारे गेस्ट फ्लाइट से आ रहे हैं. लेकिन किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन से बीजिंग पहुंचने वाले हैं. 2011 में उत्तर कोरिया का तानाशाह बनने के बाद से किम जोंग सिंगापुर दौरे के अलावा हर जगह अपनी हरी रंग की खास ट्रेन से ही पहुंचे हैं. 

नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग (चीन) तक खास रेलवे लाइन बिछी है. इसी के जरिये किम जोंग बीजिंग पहुंच रहे हैं. किम की ये ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और उन्हें प्योंगयांग से बीजिंग पहुंचने में 20 घंटे का वक्त लगने वाला है.

कितने सैनिक होंगे परेड में शामिल?

आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि चीन के इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा पाकिस्तान भी होने वाला है. SCO समिट के दौरान बार बार अपनी बेइज्जती करवा चुके शहबाज शरीफ एक बार फिर विक्ट्री डे परेड में भी अपनी बेइज्जती करवाने को तैयार हैं. आमतौर पर हर देश के राष्ट्राध्यक्ष विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे. लेकिन पाकिस्तान का केस अलग है. पाकिस्तान की तरफ से यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाले हैं. SCO समिट के दौरान गायब रहे आसिम मुनीर अचानक ही चीन पहुंच गए हैं.देखना होगा कि मंच पर इन्हें किस कोने में जगह मिलती है.. `

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात से रविवार सुबह तक तियानमेन चौक के पास चली रिहर्सल में करीब 40,000 सैनिक और अधिकारी शामिल हुए थे. लेकिन सैनिकों के साथ साथ चीन इस परेड में अपने नए हथियारों को पहली बार सबके सामने लाने वाला है.

सबसे ज्यादा चर्चा में YJ सीरीज की एंटी-शिप मिसाइलें हैं. इन मिसाइलों को खासतौर पर अमेरिकी फाइटर जेट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इस सीरीज की मिसाइल की रफ्तार 5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन विक्ट्री डे परेड में अपने नए लेजर वेपन को लॉन्च कर सकता है. चीन दावा करता है कि उसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वेपन तैयार कर लिया है.

इन हथियारों का कर सकता है प्रदर्शन

रिहर्सल के दौरान बड़े टारपीडो के आकार के दो नए मानवरहित अंडरवाटर ड्रोन भी देखे गए हैं. ये ड्रोन 18 से 20 मीटर लंबे हैं. माना जा रहा है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी परेड में शामिल होंगी. चीन नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों का प्रदर्शन कर सकता है.

विक्ट्री परेड में चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-29 भी शामिल हो सकता है. जिसे सैटेलाइट हंटर भी कहा जाता है. ये वायुमंडल के बाहर 500 किमी की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकने में सक्षम बताया जाता है.

माना जा रहा है कि चीन इस बार विक्ट्री डे परेड में कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है. ऐसे में आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड कब और कहां हुई. दूसरे नंबर पर है 1945 की मॉस्को विक्ट्री डे परेड जिसमें 40 हजार सैनिकों ने हिस्सा लिया था.

अगर परेड में शामिल सैनिकों को मानक माना जाए तो सबसे बड़ी परेड सन 1865 में अमेरिका में हुई थी. जब सिविल वॉर के बाद 1.5 लाख अमेरिकी फौज ने दो दिनों तक परेड की थी. अगर हथियारों को मानक माना जाए तो ये रिकॉर्ड चीन के पास ही है. 2019 की विक्ट्री डे परेड में चीन के 160 प्लेन्स समेत 580 हथियार शामिल हुए थे.

अपनी डिप्लोमेटिक पावर भी दिखाएगा चीन

बुधवार को होने वाली विक्ट्री डे परेड में सेना और हथियारों के साथ साथ चीन की कूटनीतिक ताकत भी दिखने वाली है. मंच पर चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया समेत 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे. तय मानिये कि मंच से इशारों इशारों में अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज किया जा रहा है.

यहां आपको ये भी जानना चाहिए की चीन 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड करता क्यों है.आखिर क्यों चीन पूरी दुनिया को 3 दिसंबर को अपनी ताकत दिखाता है. इस परेड का आयोजन तियानमेन स्क्वायर पर ही क्यों किया जाता है.

विक्ट्री डे परेड 3 सितंबर 1945 को जापान की हार और चीनी जनता के जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध में जीत की याद में आयोजित की जाती है. विक्ट्री परेड दूसरे विश्व युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की भूमिका को भी दर्शाती है.. इस साल विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ है.

26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे मंच पर मौजूद

इस परेड को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर इसीलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि माओ ज़ेदोंग ने यहीं से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की थी. तियानमेन स्क्वायर राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है, जो परेड के राष्ट्रवादी संदेश को बढ़ाता है.

इस साल होने वाली विक्ट्री परेड में एक साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और पश्चिमी देशों के प्रभाव को सीधी चुनौती है.

 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

DNA Analysis

;