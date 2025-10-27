DNA: जिसे पालकर बड़ा किया… उसी ने PAK को काटा! तालिबान ने कहा- जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं!

Pakistan and Taliban Conflict News: पाकिस्तान तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है. आज की बड़ी खबर ये है कि काबुल से पाकिस्तान पर फतह का तालिबानी फरमान आया है. इस फरमान का दावा उस नूर वली महसूद ने किया है जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का चीफ कमांडर है और मुनीर फौज का सबसे बड़ा दुश्मन है. जिसने कल रात ही पाकिस्तान के 5 सैनिक मार गिराए. यानी कल रात, तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को फिर से मारा है.

इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है. पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि अफगान तालिबान, जिसको उसने ही पैदा किया. उससे कैसे निपटा जाए. पाकिस्तान में लोग अफगान तालिबान को भला बुरा कह रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ने की धमकी दी जा रही है. लेकिन इसके बावजूद ना तो अफगानिस्तान में तालिबान के और ना ही पाकिस्तान के अंदर तहरीक ए तालिबान के हौसलों में कोई कमी आई है. तालिबान के नेता और कमांडर लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं. आज आपको भी जानना चाहिए क्यों कहा जा रहा है तालिबान ने आसिम मुनीर और उसकी आतंकी सेना की सुपारी ले ली है. आज आपको ये भी समझना चाहिए तालिबान ने क्यों ये फैसला किया कि जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं.

टीटीपी मुखिया के बयान से सदमे में पाकिस्तान

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले आपको बॉर्डर पर मुनीर सेना की पिटाई की खबर के बारे में विस्तार से जानना चाहिए. पाकिस्तान की सेना ने खुद इस बात की जानकारी दी कि अफगानिस्तान की तरफ से हुए हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई. पाकिस्तान की सेना ने कुछ तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा भी किया है. ये झड़पें अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुईं. जिसे टीटीपी का गढ़ माना जाता है. पाकिस्तानी सेना का दावा है अफगानिस्तान से हथियारबंद लड़ाकों ने सीमा पार करने की कोशिश की. इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन पर अटैक कर दिया. जिसके जवाब में अफगान लड़ाकों ने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और बड़ी संख्या में खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठ कर ली. यानि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर और बड़े हमले होने वाले हैं.

आज आपको इस हमले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह भी समझनी चाहिए. पाकिस्तान इस वक्त अफगान तालिबान और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के गठबंधन से इतना परेशान है कि इस्तांबुल में अफगानिस्तान पर टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है. लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम घूम रहे तहरीक ए तालिबान के चीफ नूर वली महसूद का खुद कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है.

अब इसी नूर वली महसूद का एक नया वीडियो सामने आया है..जिसमें वो खुलेआम खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों में जा रहा है और लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी के निर्देश दे रहा है. इससे पता चलता है कि इस इलाके में अब मुनीर की फौज का नियंत्रण नहीं रह गया है. इस वीडियो में नूर वली महसूद जो एलान कर रहा है...उसे सुनकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के होश उड़ गए हैं.

वीडियो में टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद कह रहा है कि उसको अफगान तालिबान के चीफ हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान को फतह करना है. यानी मुनीर की आतंकी फौज को शिकस्त देनी है. अब नूर वली ने अपने लड़कों से कह दिया है चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े. मुनीर की फौज को हराना उनका सबसे बड़ा मकसद है. यानी आप कह सकते हैं कि नूर वली महसूद ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर की सुपारी ले ली है और अब पाकिस्तान में इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है.

तालिबान- पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पाया समझौता?

बॉर्डर पर अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के 5 सैनिकों को मार दिया तो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना से उनकी गाड़ियां उनके हथियार और यहां तक उनकी वर्दियां तक छीन रहे हैं. वीडियो में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के सुरक्षाबलों की एक गाड़ी को लेकर आते हैं. ये गाड़ी उन्होंने पाकिस्तान के सुरक्षाबलों से छीनी है. बहुत आराम से ये लोग इस गाड़ी को लेकर खाई तक पहुंचते हैं और इसको जलाकर खाई में फेंक देते हैं.

अब खैबर के बड़े इलाके को टीटीपी कंट्रोल कर रहा है और पाकिस्तान चाहता है जिस टीटीपी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा. उसको तालिबान कंट्रोल कर ले. इस कोशिश का तुर्किए के इस्तांबुल में क्या हुआ, आज आपको इस बारे में भी जानना चाहिए. इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान के बीच समझौते की जो वार्ता चल रही थी. वो भी बेनतीजा रही है यानि तालिबान और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है. आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए.

पाकिस्तान चाहता है तालिबान ऐसे संगठनों पर नकेल कसे, जो उनकी जान के दुश्मन बने हैं. तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने TTP और अन्य आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने से इनकार किया. पा​किस्तान कह रहा है अफगानिस्तान में TTP, BLA और अन्य समूहों के सेफ हेवन खत्म किए जाएं. पाकिस्तान के अधिकारियों ने इससे जुड़े कुछ फोटोग्राफिक और डॉक्यूमेंट वाले सबूत भी पेश किए. लेकिन तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने कोई भी लिखित आश्वासन देने से मना कर दिया.

हाथ से निकलने वाला है खैबर पख्तूनख्वा?

तालिबान ने एक सुझाव दिया कि पाकिस्तान सीधे TTP से बात करे लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. पाकिस्तान कह रहा है हम आतंकियों से नहीं, तालिबान से बात करेंगे.

इसी वार्ता के बीच पाकिस्तान की सेना ने बताया कि कुर्रम और उत्तर वज़ीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिशें हुईं. जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. पाकिस्तान की सेना कह रही है, ये घटनाएं तालिबान सरकार के इरादों पर शक पैदा करती हैं. और इसी के साथ तालिबान पाकिस्तान की वार्ता बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई.

इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ धमकी दे चुके हैं अगर वार्ता का नतीजा नहीं निकला तो अफगानिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ दिया जाएगा. अब टीटीपी के चीफ का नया वीडियो भी आ गया है, जिसमें वो तालिबान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर पाकिस्तान को फतेह करने की तैयारी कर रहा है. यानि ये साफ हो गया है जब तक तालिबान पाकिस्तान को तोड़ेगा नहीं. तब तक छोड़ेगा नहीं. जो परिस्थितियां पाकिस्तान में बन रही हैं. उससे लग रहा है सबसे पहले पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा ही टूटने वाला है क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ यही प्रांत है.

पाकिस्तान में टूट के डर के साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है. लोग अफगान तालिबान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं. लेकिन पाकिस्तानी खुद अपनी सरकार और सेना की गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे. जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी लोग अब मुनीर की आतंकी सेना के दुश्मन बन गए हैं.

पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम भी नहीं!

पाकिस्तान के पत्रकार किस तरह अफगानियों के खून के प्यासे हो रहे हैं. ये चाहते हैं मुनीर की आतंकी सेना अफगानियों को गोली से उड़ा दें. पाकिस्तान के पत्रकार का ये बयान अफगान हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिकों के मरने के बाद आया है. लेकिन ना तो पाकिस्तान के पत्रकार और ना ही पाकिस्तान की सरकार मुनीर की सेना के उस अत्याचार को देखना चाहती है. जिसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का एक मौलाना मुनीर सेना के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ देने के लिए तैयार है. ये बयान कुछ महीने पहले का है..यानि मुनीर के खिलाफ गुस्सा कई दिनों से उबल रहा है . आजकल ये बयान अफगानिस्तान में भी वायरल हो रहा है और अफगानिस्तान के लड़ाके भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं.

पाकिस्तान को जिस तरह अफगान तालिबान और टीटीपी ने घेर लिया है. उससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है. कतर और तुर्किए जैसे देशों को भी शायद अफगानिस्तान के सामने पस्त पड़े पाकिस्तान का हाल देखकर बहुत आनंद आ रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान अपने परमाणु बम के दम पर खुद को मु​स्लिम जगत का सुपरपावर बताता था. लेकिन अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते पाकिस्तान को पहले दोहा में कतर ने करीब से देखा.

अब इस्तांबुल में तुर्किए भी देख रहा है. इस बीच पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है. भले ही पाकिस्तान परमाणु बम रखने का दावा करता हो...लेकिन आज भी अपने परमाणु हथियारों की चाबी उसके पास है ही नहीं. ये खुलासा सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने किया है..जो लगभग 15 साल तक पाकिस्तान में रहे. जॉन किरयाकू के मुताबिक पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो हैं. लेकिन उनका नियंत्रण शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पास नहीं है.

त्रिशूल एक्सरसाइज के नाम से और बढ़ा डर

सीआईए के इसी पूर्व अधिकारी ने बताया था कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाखों डॉलर लेकर अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की कमान सौंप दी थी. लेकिन आज भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका के जनरल ही संभाल रहे हैं..ये खुलासा भी पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी के हवाले से किया गया है. यानि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं. इससे किसी देश पर हमला करने की ताकत नहीं. वो ताकत अमेरिका के जनरल के पास है. यानि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है.

आज आपको पाकिस्तान के इस परमाणु सरेंडर की वजह भी समझनी चाहिए. इसकी सबसे बड़ी वजह है...पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा. पाकिस्तान को खुद अपने एटम बम विद्रोहियों और आतंकियों के पास जाने का खतरा सताता रहता है. आज की परिस्थिति देखकर ये सही भी लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पा रही. वो परमाणु हथियारों की सुरक्षा कैसे करेगी.

पाकिस्तान को ये भी लगता है कि अगर वो अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की सुरक्षा में नहीं रखेगा तो भारत और इज़रायल जैसे देश भी इन्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. अपने परमाणु हथियारों पर हमले की चिंता कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी जाहिर कर चुके हैं. यानि पाकिस्तान के पास ना तो अफगानिस्तान जैसे देश से निपटने की क्षमता है और ना ही परमाणु बम हैं. इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के अंदर विद्रोहियों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं . वैसे भारत भी 30 अक्टूबर से तीनों सेनाओं की त्रिशूल एक्सरसाइज़ करने जा रहा है. जिसे सुनकर पहले से ही पाकिस्तान पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है.