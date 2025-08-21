DNA: भारत से डर या विद्रोह की आशंका? आखिर दूसरी बार तिब्बत दौरे पर क्यों पहुंचे जिनपिंग, दलाई लामा पर साध गए चुप्पी

DNA on Reason for Xi Jinping Tibet Tour: चीन से लगी LAC पर भारत अपनी ड्रोन पावर बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत में नए दांव पेंच खेल रहे हैं. जिनपिंग को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है. ये समझने के लिए आपको तिब्बत से आई खबरों के बारे में जानना चाहिए. तिब्बत पर चीन के कब्जे की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचे. इस दौरान जिनपिंग की शान में लंबे चौड़े कार्यक्रम और सैन्य परेड का आयोजन किया गया. बतौर राष्ट्रपति ये दूसरी बार है, जब जिनपिंग तिब्बत पहुंचे. इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि जिनपिंग के तिब्बत दौरे का एजेंडा क्या है. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ल्हासा में जिनपिंग के भाषण के कुछ हिस्से गौर से समझने चाहिए.

जिनपिंग के तिब्बत जाने के मायने क्या हैं?

जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि तिब्बत से अलगाववाद पूरी तरह खत्म किया जा चुका है. जिसके मायने हैं कि जिनपिंग ने तिब्बत के नागरिकों को ये याद दिलाया है कि अब इस क्षेत्र पर चीन को कोई चुनौती नहीं दे सकता. भाषण के दूसरे हिस्से में जिनपिंग ने कहा है तिब्बत में सामुदायिक सद्भावना बनी रहनी चाहिए. यानी जिनपिंग मूल तिब्बतियों को संदेश दे रहे थे कि तिब्बत अब सिर्फ उनका अपना क्षेत्र नहीं रह गया है बल्कि चीन का हान समुदाय भी तिब्बत पर समान अधिकार रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हैरान करने वाली बात ये है कि जिनपिंग ने अपने भाषण में एक बार भी दलाई लामा का जिक्र नहीं किया. जिनपिंग के इस दलाई लामा वाले एजेंडे को भी हम आगे डीकोड करेंगे. किन सबसे पहले आपको जिनपिंग की कथित सामुदायिक सद्भावना वाला संदेश समझना चाहिए. दरअसल सालों से चीन मेनलैंड की हान आबादी को तिब्बत में लाकर बसा रहा है ताकि तिब्बत की डेमोग्राफी को बदला जा सके. जिनपिंग ने इस एजेंडा को बखूबी आगे बढ़ाया है. जिनपिंग के राज में किस तरह तिब्बत का मूल स्वरूप बदला गया है. ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बेहद गौर से देखने चाहिए.

तिब्बत में तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा चीन

वर्ष 2013 में जिनपिंग पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे. तब तिब्बत की आबादी में हान लोगों की संख्या 2.45 लाख थी जो कुल आबादी का 8.17 प्रतिशत था. लेकिन जब वर्ष 2020 में जनगणना की गई तो तिब्बत में हान आबादी की संख्या 4.43 लाख पहुंच गई थी. जो कुल आबादी का 12 प्रतिशत है. यानी तिब्बत में चीन ने अपने मूल निवासियों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी की है.

India China News: 'भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर', ट्रंप टैरिफ से मुकाबले के लिए चीन ने मांगा भारत का साथ, बढ़ाई दोस्ती की पींगें

मूल आबादी को कम करके समाज में अलगाववाद या आजादी की भावना को दबाना. उपनिवेशवादी शक्तियों की पुरानी नीति रही है. यही जिनपिंग ने भी तिब्बत में किया है लेकिन तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा पर जिनपिंग क्यों खामोश रहे. ये समझने के लिए आपको कुछ हालिया घटनाएं गौर से देखनी चाहिए.

दलाई लामा के मुद्दे पर चुप क्यों हो गए जिनपिंग?

जुलाई के महीने में दलाई लामा ने कहा था कि वो जल्द अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे. इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुनने या घोषित करने का अधिकार सिर्फ चीन के पास है. चीन से आए सख्त बयान के बावजूद दलाई लामा और चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी. जिसके बाद चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए थे.

दरअसल इन घटनाओं ने जिनपिंग को समझा दिया है कि उत्तराधिकारी के मुद्दे पर दलाई लामा झुकेंगे नहीं. अगर दलाई लामा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई तो तिब्बत में दोबारा अलगाववाद तेज हो सकता है. यही वजह है कि ल्हासा में जिनपिंग दलाई लामा को लेकर कुछ नहीं बोले.

PLA के लिए तिब्बतियों की जबरन भर्ती

हमने आपको बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग दो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं. जो आर्थिक और सामरिक फायदे के लिए अपनी नीतियों को 360 डिग्री तक घुमा देते हैं. ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध में हथियारों की डील की थी. फायदे का यही कायदा जिनपिंग तिब्बत में भी अपना रहे हैं. ऐसा क्यों कहा जा रहा है. ये जानने के लिए आपको तिब्बत से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट बेहद गौर से जाननी चाहिए.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की फौज तिब्बत में मानवाधिकारों का हनन कर रही है. तिब्बत के नौजवानों को जबरन PLA यानी चीन की सेना में भर्ती किया जा रहा है. चीन ने तिब्बत में एक पुराने कानून को लागू कर दिया है. जिसके अंतर्गत अगर किसी नौजवान को सैन्य सेवाएं देने के लिए कहा जाता है तो वो इंकार नहीं कर सकता. तिब्बत में तैनात चीन के प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण इलाकों के युवाओं को जबरन सैन्य सेवा के लिए भर्ती कर रहे हैं.

2021 से शुरू हो गया था भर्ती का सिलसिला

चीन की फौज में तिब्बत के युवाओं को भर्ती करने का सिलसिला वर्ष 2021 में ही शुरु हो गया था. गलवान के टकराव के बाद जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था तो ऊंचे इलाकों में तैनात चीनी सैनिक मैदान में टिक नहीं पा रहे थे. इसी वजह से चीन ने तिब्बत के युवाओं को भर्ती करना शुरु किया था. जिन तिब्बती नागरिकों पर बगावत और अलगाववाद जैसे आरोप लगे.

दरअसल तिब्बत के युवा ऊंचे इलाकों में रहने के अभ्यस्त हैं. साथ ही साथ उन्हें LAC पर स्थित पहाड़ियों और रास्तों की जानकारी भी रहती है. तिब्बत में आज भी कई लोग उन विस्थापित तिब्बतियों के संपर्क में रहते हैं. जो भारत आकर बस गए थे यानी इन नौजवानों की पहुंच भारत में मौजूद तिब्बती आबादी तक भी है.

ऊंचाई पर भारतीय फौज के सामने नहीं टिकती PLA

इसी वजह से जिनपिंग ने फौरन अपनी नीति बदली और LAC पर भारतीय फौज का सामना करने के लिए तिब्बती नागरिकों को भर्ती करना शुरु किया था. हालांकि तिब्बत के ग्रामीण इलाकों में आज भी चीन विरोधी भावनाएं जिंदा हैं. जिनके चलते तिब्बती नौजवानों ने सैन्य भर्ती से इंकार कर दिया. इसके बाद जिनपिंग ने जबरन भर्ती का चाबुक चलाना शुरु कर दिया. मायने साफ हैं कि जिनपिंग की नीतियां ठोस नहीं हैं. वो फायदे और कायदे के हिसाब से बदलती रहती हैं.