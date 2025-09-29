Advertisement
DNA: एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर PAK पहुंचे नकवी, अब अपनी अवाम से कैसे बच पाएंगे? अंडे फेंकने के लिए कर रही इंतजार

DNA on Mohsin Naqvi: एशिया कप क्रिकेट की ट्रॉफी चुराकर पाकिस्तान पहुंचे मोहसिन नकवी भले ही खुद को तीसमारखां समझ रहे हों लेकिन वे अपनी अवाम के हाथों से कैसे बच पाएंगे. जो उनसे अपने तरीके से इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:25 PM IST
DNA Analysis on Mohsin Naqvi News: आपने देखा कि एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के बाद ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी मैदान से कैसे भागा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रॉफी चोरी कर भागकर गया कहां? ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है. आपको हम ये आगे बताएंगे लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत के हाथों हार के बाद पाकिस्तान में जिस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है. शायद उसे देखते हुए शहबाज पहले ही इस्लामाबाद से निकल चुके हैं. शहबाज शरीफ सरकारी टूर के नाम पर लंदन चले गए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को पिटने के लिए छोड़ गए.

दुबई से सीधे पाकिस्तान पहुंचे मोहसिन नकवी 

अब वापस आते हैं नकवी पर तो मुनीर का साला ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी मैदान से सीधा पाकिस्तान पहुंचा है. मोहसिन को लोगों के गुस्से का डर इसलिए भी नहीं है, क्योंकि उसका जीजा फील्ड मार्शल मुनीर है. मोहसिन नकवी दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर अपने आका मुनीर के पास रावलपिंडी पहुंचा है. रावलपिंडी पहुंचने की दो वजह हो सकती है. पहली ये कि वो मुनीर से शाबाशी बटोरने गया हो और दूसरी ये की वो पाकिस्तानी फैंस के प्रकोप से बचने के लिए मुनीर के प्रोटेक्शन में पहुंचा हो.

एशिया कप में भारत से लगातार तीन बार हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस की हालत क्या हुई होगी इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फैंस टीवी तोड़ तोड़ कर थक गए हैं. पाकिस्तानी फैंस इस बार जबरदस्त गुस्से में है. 

इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पिटना तय

पाकिस्तान की टीम जब भी भारत से हारती है तो वो वापस तुरंत पाकिस्तान जाने से बचती है. कई बार पाकिस्तानी प्लेयर्स गुच्छों में पाकिस्तान पहुंचते हैं. कोई किसी शहर तो कोई किसी शहर पहुंचता है. कई खिलाड़ी किसी दूसरे देश घूमने चले जाते हैं तो कई खिलाड़ी फैंस का गुस्सा ठंडा पड़ने तक उसी होटल में रुक जाते हैं लेकिन इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पिटना तय है.

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचने का फरमान है. खबर है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सीधे लाहौर पहुंचना है. जहां 12 तारीख से साउथ अफ्रीका के साथ उनकी टेस्ट सीरीज है. बहुत मुमकिन है कि लाहौर की जनता अपने टीवी के टूटे टुकड़ों से उनका स्वागत करने के लिए खड़ी भी हो.

भारत की जीत पर अफगानिस्तान में मना जश्न

एक तरफ हिंदुस्तान में जश्न मन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भारत के बाद अब अपनी आवाम के हाथों पिटने के खौफ में है. वैसे आपको आज ये भी जानना चाहिए कि रविवार को भारत की जीत के बाद अफगानिस्तान में भी खूब पटाखे छोड़े गए और पाकिस्तान की हार पर जमकर खुशियां मनाई गईं. 

