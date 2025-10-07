DNA: बलूचिस्तान के आगे PAK फौज ने टेके घुटने...'बलोचियों से हारे तो आतंकियों के सहारे' मुनीर

DNA Analysis: DNA में अब हम सबसे पहले, बलोचिस्तान में मुनीर के सरेंडर का विश्लेषण करेंगे. आज की बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मान लिया है कि बलोच आर्मी का मुकाबला करना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है. इसीलिए उसने आतंकियों के सहारे बलोचिस्तान की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. आपने बलोचिस्तान में लगातार पिट रही पाकिस्तानी फौज के वीडियो जरूर देखे होंगे. हाल के दिनों में बलोच बागियों के हमले बढ़े हैं.

सबकुछ झोंक देने के बाद भीमुनीर की आर्मी बलोच बागियों से जीत नहीं पा रही है इसलिए मुनीर ने अब दो खूंखार आतंकी संगठनों को बलोचिस्तान में लड़ने का टास्क सौंपा है. ये दो आतंकी संगठन कौन हैंपहले आप इनके नाम जान लीजिए. जी न्यूज़ को पुख्ता जानकारी मिली है कि बलोचिस्तान में बागियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों का नया गठबंधन तैयार किया है. इस गठबंधन में एक तरफ है भारत का MOST WANTED हाफिज सईद का आतंकी गुट लश्कर-ए-तोएबा और दूसरी तरफ हैपाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट की शाखा ISKP जिसे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस कहा जाता है. यानी अब बलोचिस्तान में इन दोनों गुटों के आतंकी मिलकर बलोच बागियों के संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ेंगे.

मुनीर की इस साजिश से जुड़ा पहला सबूत भी सामने आ चुका है जो इस वक्त आप DNA में देख रहे हैं. ये तस्वीर उसी आयोजन की है जहां पाकिस्तानी ISI ने बाकायदा लश्कर और पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट के बीच गठबंधन कराया था. अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दाईं तरफ जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है मीर शफीक मेंगल जो पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का आतंकी है और बाईं तरफ जो शख्स खड़ा है. उसका नाम है मोहम्मद अशफाक जिसे लश्कर-ए-तोएबा का निज़ाम-ए-आला कहा जाता है यानी वो टेरर कमांडर जो सारे इंतजाम संभालता है.

पाकिस्तान की नई साजिश पर सबूतों के साथ हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं. और हमें उम्मीद है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इन सबूतों पर गौर करेगी. मित्रों, इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तोएबा का गठबंधन. किस तरह बलोच बागियों को निशाना बनाएगा. इसकी पूरी डीटेल हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि आतंक की इंडस्ट्री में मिले प्रमोशन के बाद हाफिज का लश्कर किस कदर बेकाबू हो गया है. लश्कर का आतंकी और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इस गठजोड़ के बाद खुलेआम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है. आपको भी सैफुल्लाह के ये अल्फाज बेहद गौर से पढ़ने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ऑपरेशन सिंदूर ने इन आतंकियों को इतने गहरे घाव दिए हैं कि अब इन्हें दरिया का पानी भी डराता है.

लश्कर के आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं और इस CONFIDENCE की वजह है बलोचिस्तान की वो बिसात, जहां लश्कर की मौजूदगी पहले से है. तकरीबन पिछले 15 साल से बलोचिस्तान में लश्कर के कैंप हैं और अब लश्कर-ए-तैयबा को इस्लामिक स्टेट का भी साथ मिलेगा. इसी वजह से हाफिज सईद को शायद लग रहा है कि वो बलोचिस्तान में अपने आकाओं का हुक्म पूरा कर लेगा तो मुनीर कोई ना कोई मेडल उसे दिला ही देगा.

क्योंकि पाकिस्तान में मेडल या तो आतंकियों को दिये जाते हैं या हारे हुए अफसरों और चोरों को खैर, अब आप सोच रहे होंगे, कि बलोचियों को टारगेट करने के लिए मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट को ही क्यों चुना? ये समझने के लिए आपको बलोचिस्तान का नक्शा के बारे में जानना चाहिए.

आखिर मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट की टेरर कॉकटेल क्यों बनाई है?

बलोचिस्तान के क्वेटा, तुरबत और चगाई में लश्कर-ए-तैयबा पहले से टेरर कैंप चला रहा है जबकि मस्तुंग और खुजदार में इस्लामिक स्टेट के आतंकी कैंप हैं. यानी बलोचिस्तान के 36 में से 5 जिलों में ये दोनों आतंकी संगठन अपनी पकड़ बना चुके हैं. सिर्फ मौजूदगी और कैंप ही नहीं बल्कि लश्कर और इस्लामिक स्टेट के बीच जिहादी मानसिकता को लेकर भी कई समानताएं हैं. अगर आप इन पहलुओं को जानेंगे तो आपको खुद-ब-खुद पता चल जाएगा आखिर मुनीर ने लश्कर और इस्लामिक स्टेट की टेरर कॉकटेल क्यों बनाई है?

लश्कर-ए-तैयबा इस्लाम के सलाफी फिरके को मानता है. इसी तरह इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस में भी सलाफी विचारधार के अनुयायी हैं. लश्कर-ए-तैयबा के अहम मकसदों में से एक है. शरिया शासन लागू करना. इस्लामिक स्टेट भी शरिया शासन की ही हिमायत करता है. लश्कर-ए-तैयबा गैर सुन्नी मुसलमानों को दोयम दर्जे का मानता है, तो इस्लामिक स्टेट भी गैर-सुन्नी मुसलमानों को खत्म करने की हिमायत करता है.

बलोचिस्तान का DEATH SQUAD कौन?

मुनीर के प्लान में शामिल दोनों आतंकी संगठनों की ताकत और समानताएं आपने समझ लीं. अब हम आपको उस आतंकी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खासतौर पर इस टेरर प्लान से जोड़ा गया है. यानी इस्लामिक स्टेट का आतंकी मीर शफीक मेंगल आम लोगों के बीच मीर शफीक की पहचान है. पूर्व सीएम नासिर मेंगल का बेटा लेकिन असर में मीर शफीक सालों से ISI का प्यादा रहा है. मीर शफीक का अपना हथियारबंद गुट है. जिसे बलोचिस्तान में DEATH SQUAD कहा जाता है. इस गुट का एक ही काम है. बलोचिस्तान की आजादी को कुचलना, जो बलोच एक्टिविस्ट या नेता पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं. उन्हें मेंगल के गुंडे या तो अगवा कर लेते हैं या फिर उसका कत्ल कर देते हैं.

डराने-धमकाने वाले गुंडे बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी और कट्टरपंथ उन्माद से भरी विचारधारा ये एक ऐसी टेरर कॉकटेल है. जिसे आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान की आजादी से जुड़े हर विचार, हर किरदार को कुचलने के लिए तैयार किया है. मुनीर ने आतंकियों को एक साथ ला तो दिया लेकिन शायद पाकिस्तान का ये फेल्ड मार्शल बलोच बागियों की बहादुरी और बलोच समाज की बुनियाद को सही से पढ़ने में चूक गया. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से आई लेटेस्ट हेडलाइन ध्यान से पढ़नी चाहिए.

जिस वक्त लश्कर और इस्लामिक स्टेट आतंकी गठजोड़ तैयार कर रहे थे. ठीक उसी वक्त बलोच बागियों ने एक बार फिर पाकिस्तान रेलवे की. जाफर एक्सप्रेस को पलट दिया. ये घटना पाकिस्तान के सुलतान कोट की हैं. जहां पटरियों में IED लगाकर जफर एक्सप्रेस की रफ्तार रोक दी गई है. धमाके की वजह से ट्रेन की पांच बोगियां पलट गईं और हादसे में 30 से ज्यादा फौजियों के जख्मी होने की खबर है. बार-बार बलोच बागी इसी ट्रेन को निशाना बनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि पाकिस्तान के SECURITY ESTABLISHMENT की. उनके सामने कोई औकात नहीं है.

10 महीनों में बलोच बागियों ने जफर एक्सप्रेस पर सात बार बड़े हमले

वर्ष 2025 के पहले 10 महीनों में बलोच बागियों ने इस ट्रेन पर कुल सात बार बड़े हमले किए हैं. ये सिलसिला मार्च में शुरु हुआ था और अब तक यानी अक्टूबर के महीने तक जारी है. इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवान मारे जा चुके हैं और 70 से ज्यादा घायल हो चुके हैं.

यानी जब हाफिज के प्यादे और इस्लामिक स्टेट के आतंकी बलोच बागियों के खिलाफ प्लान बना ही रहे थे तब तक तो बलोच बागियों ने अपने प्लान को अंजाम तक भी पहुंचा दिया था. वैसे, ये पहली बार नहीं है जब आजादी के लिए लड़ रहे बलोच बागियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों को खड़ा किया हो. पाकिस्तान के अंदर इस कथित रणनीति का लंबा-चौड़ा इतिहास है. अब हम आपके सामने पाकिस्तानी इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्ने खोलने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि बलोच आर्मी के खिलाफ आतंकियों को आगे करने का प्लान कामयाब होगा या पाकिस्तानी फौज की तरह नाकाम हो जाएगा.

90 के दशक में पाकिस्तानी फौज ने बलोचिस्तान में आतंकी भेजने शुरु कर दिए थे. सबसे पहले लश्कर-ए-झांगवी को बलोच आंदोलन को कुचलने का काम दिया गया था. लश्कर-ए-झांगवी ने कुछ स्थानीय बलोच कबीलों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक शिया और हजारा समुदाय को निशाना भी बनाया. पाकिस्तानी फौज का मकसद बलोचिस्तान में सामुदायिक हिंसा के जरिए कट्टरपंथ पैदा करना था, ताकि बलोच राष्ट्रवाद कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए. लेकिन कुछ ही सालों के अंदर बलोच हथियारबंद गुटों ने लश्कर-ए-झांगवी को हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया था.

दरअसल पाकिस्तानी फौज ने जिस कट्टरपंथ के जरिए पंजाब और सिंध में आतंकी खड़े किए थे वो कट्टरपंथ बलोचों के इतिहास और उनके समाज से कोसों दूर है. यही वजह है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज का पहला टेरर प्लान यानी लश्कर-ए-झांगवी की एंट्री पूरी तरह फेल हो गई थी. बलोचों के समाज में महिलाओं को दबाया नहीं जाता बल्कि वो समाज की आवाज बनकर घरों से बाहर निकलती हैं. बलोचों के लिए मजहब सिर्फ आस्था का प्रतीक है. मजहबी कट्टरपंथ से वो कोसों दूर हैं. बलोच समाज की इसी खूबसूरती को एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी जीवनी में लिखा भी था.

स्वतंत्रता से पूर्व ये अंग्रेज अधिकारी बलोचिस्तान गया था. उसका मकसद था बलोच और पश्तून कबीलों के अंदर चल रहे. विवादों का समाधान कराना अधिकारी ने बलोच और पश्तून सरदारों से पूछा आप किस तरह अपने विवादों का समाधान चाहते हैं, तो पश्तून सरदारों ने जवाब दिया कि वो शरिया के आधार पर मामले सुलझाना चाहते हैं. जबकि बलोच सरदारों ने जवाब दिया कि वो रिवाज़ यानी अपनी परंपराओं के मुताबिक विवादों का समाधान चाहते हैं.

मजहब से ज्यादा रिवाजों पर भरोसा करने वाले इसी बलोच समाज के राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए पहले पाकिस्तानी फौज ने कट्टरपंथ का बीज बोया फिर बलोच नेताओं को अगवा किया गया. हालात ऐसे हो गए कि आम प्रदर्शनकारियों को भी गुंडे बदमाशों की. DEATH SQUAD का निशाना बना गया और जब कोई दांव नहीं चला तो पाकिस्तानी फौज का मुखिया आसिम मुनीर टेरर कॉकटेल का प्लान लेकर आ गया. पाकिस्तानी फौज के इस प्लान पर भी बलोचों ने अपना सख्त और सीधा जवाब दे दिया है. लश्कर और इस्लामिक स्टेट के हाथ मिलाने पर बलोच नेता क्या कह रहे हैं ये भी आपको समझना चाहिए.

बलोचों का ये जवाब बताने के लिए काफी है कि ना वो लश्कर-ए-झांगवी के सामने झुके थे और ना ही वो हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सामने झुकेंगे. इस प्लान को बनाने से पहले आसिम मुनीर को भी एक बार तो सोच लेना चाहिए था कि जिन बलोच बागियों को लंबी चौड़ी फौज और उसके भारी-भरकम हथियार नहीं डिगा पाए उनके जज्बे को ये भाड़े के आतंकी कैसे कुचलेंगे. मुनीर एक तरफ तो बलोचिस्तान में आतंकियों को भेज रहा है तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान से RARE EARTH MINERALS की खेप भेज रहा है.

खबर ये है कि, पाकिस्तान ने अमेरिका को RARE EARTH MINERALS की पहली खेप भेज दी है. दरअसल, शहबाज और मुनीर के अमेरिका दौरे पर ये डील हुई थी. डील के तहत पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर मिलने हैं और बदले में पाकिस्तान को एक अमेरिकी कंपनी के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई करने हैं. 28 सितंबर के DNA विशेषांक में हमने आपको आसिम मुनीर की एक तस्वीर के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मुनीर एक SALESMAN की तरह ब्रीफकेस खोलकर ट्रंप को खनिजों की झलक दिखा रहे थे. मुनीर की इस हरकत का पूरी दुनिया में मजाक बना था और पाकिस्तानी तो इतने शर्मसार हो गए थे कि वो सदन में ही मुनीर को कोसने लगे थे. फौजी जनरल से SALESMAN बने मुनीर को लेकर पाकिस्तान में क्या कहा गया था. ये भी आपको फिर से एक बार जाननी चाहिए.

मुनीर तो ट्रंप के साथ डील कर चुके हैं. अब चाहे दुनिया में मजाक उड़े या फिर पाकिस्तान में फजीहत हो जाए. मुनीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के विपक्षी दल मुनीर और शहबाज को लगातार कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. इमरान खान भले ही जेल में है लेकिन मुनीर और शहबाज से उनकी पार्टी इस सीक्रेट डील पर संगीन सवाल पूछ रही है.

इमरान की पार्टी PTI ने एक बयान जारी करके कहा है कि वर्तमान सरकार को अमेरिका के साथ सीक्रेट डील से जुड़ी जानकारी सबके साथ साझा करनी चाहिए. अवाम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण संसाधन किस डील के तहत सस्ते दामों में अमेरिका को दिए जा रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं लेकिन इनके जवाब शायद ही कभी सामने आएं क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्तियों को खुश करने के लिए शहबाज और मुनीर उस हद तक पहुंच चुके हैं. जहां कोई जवाब, कोई सफाई नहीं दी जा सकती. ट्रंप को खनिज दिए अरब सागर में बंदरगाह बनाने का ऑफर दिया तो इस्लामिक जगत के कथित खलीफा तुर्किए के लिए भी इन्होंने पलक-पांवड़े बिछा रखी हैं. एर्दोआन को मुनीर कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं ये भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए.

पिछले ही हफ्ते तुर्किए से विशेषज्ञों की एक टीम पाकिस्तान के कराची शहर आई थी. दरअसल शहबाज शरीफ ने तुर्किए को एक हजार एकड़ जमीन देने की पेशकश थी, ताकि पाकिस्तान के अंदर तुर्किए एक ECONOMIC ZONE का विकास करे. इसी डील को पूरा करने के लिए तुर्किए के विशेषज्ञ कराची पहुंचे थे. पहले CPEC के नाम पर पाकिस्तान ने चीन को अपनी जमीन बेची, अब तुर्किए को हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है मतलब साफ है कि चंद डॉलर्स के लिए शहबाज और मुनीर..पाकिस्तान को बेचकर खा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं. पाकिस्तानी अवाम शायद धोखा खा जाए लेकिन पाकिस्तान को कर्ज देने वाला IMF ऐसी चालबाजियों में नहीं फंसा किस तरह IMF ने पाकिस्तानी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. ये भी आपको गौर से देखना और समझना चाहिए.

IMF ने पाकिस्तान सरकार से उन आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे हैं, जो कर्ज लेने के बाद IMF के सामने पेश किए गए थे. IMF के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की दो एजेंसियों ने अपने खातों में गलत आंकड़े पेश किए हैं. IMF ने कहा है कि पेश किए गए आंकड़ों में तकरीबन 11 बिलियन डॉलर का हेरफेर नजर आता है. पाकिस्तान की इन एजेंसियों ने जितना आयात दिखाया है वो उसके केंद्रीय आंकड़ों से मेल नहीं खाता. अगर पाकिस्तान सरकार IMF के सवालों पर ठोस जवाब या फिर सफाई नहीं दे पाई तो IMF अपने कर्ज की ब्याज दर बढ़ा सकता है. और अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज की अगली किश्तों को भी पूरी तरह रोक सकता है. और दोनों ही सूरतें पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को करारी चोट पहुंचाएंगी.