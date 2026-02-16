Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: शेरशाह सूरी की मूर्ती पर चला मुनीर का बुलडोजर, पाकिस्तानी क्यों तोड़ रहे अपने रोल मॉडल्स की प्रतिमाएं?

DNA: शेरशाह सूरी की मूर्ती पर चला मुनीर का 'बुलडोजर', पाकिस्तानी क्यों तोड़ रहे अपने रोल मॉडल्स की प्रतिमाएं?

पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो सकते हैं. पाकिस्तान शेरशाह सूरी, मुहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रतिमाएं तोड़ रहा है. आइए आपको बताते हैं क्यों...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:29 PM IST
फोटो- एक्स
फोटो- एक्स

DNA Analysis: ये कोई पहली बार नहीं जब भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं. ये आखिरी बार भी नहीं है. अगली बार जब ऐसा होगा हम फिर आपको अपडेट करेंगे. टीवी तोड़नेवाला पाकिस्तान, मंदिर तोड़नेवाला पाकिस्तान अब अपने रोल मॉडल्स की प्रतिमाएं भी तोड़ रहा है. अब तक जिन्हें पाकिस्तान में मुस्लिमों का नायक और राष्ट्रीय गर्व बताया जाता था उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं. क्यों पाकिस्तान अपने रोल मॉडल बदल रहा है. भारत में जो लोग टीपू सुल्तान का महिमामंडन कर रहे हैं उन्हें आज जरूर जानना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान शेरशाह सूरी, मुहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रतिमाएं तोड़ रहा है. क्यों उन्हें सिलेबस से बाहर किया जा रहा है. 

पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब के झेलम में लगी शेरशाह सूरी की प्रतिमा को तोड़ दिया. चौराहे पर शेरशाह सूरी की जगह सुल्तान सरंग खान गखर की नई मूर्ति लगाई गई. पंजाब के साथ ही सिंध में भी शेरशाह सूरी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ शेरशाह सूरी की नहीं मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रतिमाएं, उनके चित्र, उनके स्मारक यानी उनकी सभी निशानियां मिटाई जा रही है. 

रोल मॉडल्स की निशानियों क्यों मिटा रहा पाकिस्तान?

सवाल ये है कि जो पाकिस्तान 79 साल तक शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जैसे आक्रांता को अपना हीरो बताता था. मुसलमानों का गर्व और हिंदुओं को हराने वाला, हिंदुओं पर राज करनेवाला मुसलमान बताता रहा है आखिर वही पाकिस्तान इनकी निशानियां क्यों मिटा रहा है. इस दिलचस्प वजह पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि अपने रोल मॉडल्स से नफरत करने वाला पाकिस्तान पहले इनके बारे क्या सोचता था.   जिन्ना ने धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर पाकिस्तान का सपना देखा था. इसलिए उसे दिशा देनेवाले रोल मॉडल भी कट्टरपंथी ही चुनने थे. जिन्ना और उनके समर्थकों ने इतिहास खंगाला तो उन्हें शेहशाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के तौर कट्टरपंथी नायक मिले. 

 

जब पाकिस्तान ने मिलाइलों का कथित रोल मॉडल्स पर किया नामकरण 

पाकिस्तान के स्कूलों में महमूद गजनवी को पवित्र सोमनाथ मंदिर को तोड़नेवाला इस्लाम का शेर बताया जाता था. इस अक्रांता को पाकिस्तानियों ने इस्लाम का प्रचार करनेवाले महान योद्धा बताया. मोहम्मद गौरी को दिल्ली के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला मुसलमान विजेता बताया गया. उसे दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना करनेवाला बताकर महिमामंडित किया गया. शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाला, हिंदुस्तान पर राज करने वाला मुस्लिम योद्धा बताया गया. 

वैचारिक और दिमागी कंगाली से लैस जिन्ना के कट्टरपंथी समर्थक खुद को इन अफगान, तुर्क शासकों का वारिस बताते थे. धार्मिक विभाजन वाली जहरीली सोच में डूबे पाकिस्तान के नीति नियंताओं ने इन्हें हिंदुओं का संहारक और मुस्लिम श्रेष्ठता का प्रतीक बताया. इनके गौरवगान के लिए पाकिस्तान ने चीन से मिली मिसाइलों के नाम भी अपने कथित रोल मॉडल्स के नाम पर रखा. महमूद गजनवी के नाम पर पाकिस्तान ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम गजनवी मिसाइल रखा. मोहम्मद गौरी के नाम पर मीडियम रेंज मिसाइल का नाम गौरी रखा

क्यों अपने रोल मॉडल्स को इतिहास से बाहर कर रहा पाकिस्तान?

वैसे तो पाकिस्तान के पास कुछ भी गर्व करने लायक है नहीं, लेकिन अगर उन्हें कभी लगा कि ये हमारे गर्व का विषय हो सकता है उसे पाकिस्तानियों ने शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी से जोड़ दिया. अब चर्चा उस सवाल पर करते हैं कि जिन्हें पाकिस्तानी एक सदी से अपना रोल मॉडल मानते रहे, खुद को जिनकी कथित इस्लामिक विरासत का वारिस बताते रहे आखिर अब उनकी प्रतिमाएं क्यों खंडित कर रहे हैं. क्यों अपने रोल मॉडल्स को ही पाकिस्तानी इतिहास से बाहर कर रहे हैं. 

यहां एक छोटी और जरूरी जानकारी आपसे शेयर करते हैं. शेरशाह सूरी अफगान मूल का था. वो बिहार में जन्मा था लेकिन अफगानिस्तान के सूरी कबीले से ताल्लुक रखता था. मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के घोर प्रांत का था. वो अफगान-ईरानी मूल का था. महमूद गजनवी का रिश्ता तुर्किये से था. लेकिन उसका साम्राज्य अफगानिस्तान के गजनी में था. 

पाक ने अपने रोल मॉडल्स भी किए आयात 

यानी पाकिस्तान ने अपने रोल मॉडल्स भी आयात किए थे. अफगानिस्तान से उधार लिए थे. पिछली एक सदी से इन्हीं आयातित रोल मॉडल्स से पाकिस्तानी अपना मन बहला रहे थे. आगे भी ऐसा ही होता. लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद हालात बदल गए. चार महीने पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौज आमने-सामने आ गई थी. अफगानिस्तानी फौज ने पाकिस्तान बॉर्डर पोस्ट्स पर हमला कर मुनीर की आतंकी फौज के सैकड़ों सिपाहियों की जान ले ली. दिसंबर में भी जब पाकिस्तान-अफगानिस्तान की झड़प हुई तो अफगानिस्तान की फौज पाकिस्तान पर भारी पड़ी

यहीं से पाकिस्तान के इतिहास की कंगाली सामने आ गई. जिन्हें पाकिस्तानी अपना रोल मॉडल बता रहे थे वो अफगान मूल के थे. अफगानिस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तान को हरा दिया. अब किस मुंह से पाकिस्तानी खुद को शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की श्रेष्ठता से जोड़ते. अफगानिस्तान से पिटने के बाद कैसे पाकिस्तानी अफगानी अक्रांताओं की विरासत पर दावा करते. 

पाकिस्तानियों ने क्यों शुरू की इतिहास की सफाई?

अफगानिस्तान से पिटने के बाद शर्मिंदगी के समंदर में डूबे पाकिस्तानियों ने इतिहास की कथित सफाई शुरू की. जिन्हें पहले वो अपना  रोल मॉडल बताते थे उन्हें अफगानी, विदेशी और लुटेरा बताने लगे. इसलिए उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी हुई. अफगानी कैरेक्टर्स को इतिहास से बाहर निकालने का हुक्म आया. आदतें अच्छी होगीं तो व्यक्ति अच्छा होगा, और व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा. इसलिए धार्मिक उन्मादी, अक्रांता कभी रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं. जो समाज मानवतावादी, शांतिप्रिय और सहिष्णु होगा उसके नायक कभी कट्टरपंथी नहीं हो सकते हैं. ये जानते हुआ भी भारत में एक वर्ग टीपू को रोल मॉजल बनाने पर आमादा है. 

पाकिस्तान ने अक्रांताओं और धार्मिक उन्मादियों को अपना नायक बनाया. इसका परिणाम उनका समाज भुगत रहा है. भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे वीर और मानवतावादी योद्धाओं को अपना नायक माना. इसलिए आज टीपू को अपना रोल मॉडल बनाने पर अमादा लोगों को समझना चाहिए की रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन समाज को प्रेरित करे. युद्ध कौशल के बल पर जंग जीतनेवाले वैचारिक कट्टरपंथी कभी सभ्य समाज का रोल मॉडल नहीं हो सकते है.

