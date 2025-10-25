DNA: पाकिस्तान के चुनौती हिन्दुस्तान ही नहीं तालिबान भी, एक प्रांत पर कर लिया है कब्जा

पाकिस्तान के लिए चुनौती सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है. तालिबान भी है. वो तालिबान जिसका लक्ष्य इस्लामाबाद में शरीयत आधारित इस्लामी शासन स्थापित करना है. जो अफगान तालिबान के शासन मॉडल से प्रेरित है. जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है. TTP पाकिस्तान के एक प्रांत में समानांतर सत्ता चला रहा है. TTP के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल चला रहे हैं. सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं. वहां के लोग मुनीर की सेना और सरकार के अधिकारियों के बदले टीटीपी के कमांडर को सम्मान दे रहे हैं. एक कार्यक्रम में TTP का कमांडर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा था. इसलिए आज हम पाकिस्तान के एक प्रांत पर TTP का कब्जा और लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता का विश्लेषण करेंगे.

पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव का वो दृश्य देखना चाहिए, जो मुनीर सेना की हार का साक्ष्य है. मालवार्ड इलाके में फुटबॉल का मैच हो रहा था. इस मैच में TTP का कमांडर सद्दाम ऊर्फ अबु ज़ार मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा था. अबु ज़ार के साथ TTP के 10 कुख्यात आतंकी भी मौजूद थे. इनके सामने कुछ ट्रॉफियां रखी हुई थी. बगल में TTP का झंडा था. लोगों की भीड़ थी. आतंकी सद्दाम भाषण दे रहा था और लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे. वीडियो बना रहे थे. ऐसा लग रहा था, जैसे उस इलाके का कोई अधिकारी पहुंचा हो. मित्रो, ये सच्चाई है कि जिस मालवार्ड इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर TTP की ही हुकूमत चलती है.

खैबर पख्तूनख्वा के 34 जिलों में 10 पर तालिबान का कब्जा

हम आपको बताना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा TTP का मुख्य गढ़ है. 34 जिलों में से 10 जिलों में पूरी तरह इनका कब्जा है. उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान, बाजौर, कुर्रम इलाके में TTP ही जो चाहता है, वो होता है. पूर्व फाटा के इलाके में TTP ने ही गवर्नर और खुफिया अधिकारी की नियुक्ति की है. वहां के सभी मुख्य सड़कों पर TTP ने चेकपॉइंट स्थापित किया है. TTP के लड़ाके सड़कों पर गश्त करते हैं. यही स्थानीय शिकायतों का निबटारा करते हैं. यही मदरसों में भर्ती करते हैं.

तालिबान के कमांडर लेते हैं आतंकियों की क्लास

कुर्रम जिले के एक सरकारी स्कूल में TTP का कमांडर क्लास ले रहा है. क्लास रूम में जो बैठे हुए हैं, वे सभी आतंकी हैं. राइफल बेंच पर रखी हुई हैं. ब्लैकबोर्ड के पास खड़ा TTP का टेरर टीचर अपने गुर्गों को बेफिक्र होकर कट्टरपंथ वाला जिहादी पाठ पढ़ा रहा है. ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है. ये तस्वीर बताती है कि कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं है. TTP ने पाकिस्तानी सेना को "नो-गो जोन" में धकेल दिया है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो अब पंजाबी मूल के सैनिक जाने के लिए तैयार नहीं है. मुनीर की सेना TTP के आतंकियों से क्यों डरती है..वो भी आपको जानना चाहिए.

पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा

वर्तमान में TTP पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा है. यह ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता आतंकी समूह है. TTP के हमलों में 2021 से 2024 तक 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई हुई है. इस आतंकी ग्रुप ने 2024 में 482 हमले किए, जिसमें 558 लोगों की मौतें हुई. ये हमला 2023 की तुलना में 91 प्रतिशत अधिक है. 2025 में यह गति और तेज हो गई है. TTP के आतंकियों को अफगान तालिबान से ऑक्सीजन मिलती रही है. ट्रेनिंग और हथियार में भी अब TTP एडवांस हो गया है. TTP ने ड्रोन हमले, सैटेलाइट इमेजरी और एन्क्रिप्टेड संचार अपनाए हैं. इससे हमले अधिक सटीक हो गए हैं.

पाकिस्तान हुकूमत की सबसे बड़ी चुनौती TTP

ये लगतार पाकिस्तानी हुकूमत के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं. आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक समय में TTP के मातृसंगठन यानी तालिबान को पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी. अब उसी तालिबान की एक शाखा पाकिस्तान में इस्लामिक कानून स्थापित करने के लिए ख़ून खराबा कर रही है. वहां की सेना को डरा रही है. पाकिस्तान का आरोप है कि TTP को अफगान तालिबान मदद कर रहा है. इसी महीने इसको लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टकराव भी हुआ था. खूनी संघर्ष के बाद सीजफायर हुआ. अब पाकिस्तान के रक्षामंत्री फिर से अफगानिस्तान को कैसे धमका रहे हैं. TTP से त्रस्त पाकिस्तान, फिर से अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर रहा है. लेकिन यही पाखंडी पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद कर रहा है.

पाकिस्तान को FATF से मिली चेतावनी

इस पर दुनिया में आतंकियों की फंडिंग की निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने चेतावनी दी है. 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने वाली संस्था FATF ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के अर्थ ये नहीं है कि आतंकी फंडिंग का लाइसेंस मिल गया है. अगर ऐसी ही मनी लॉन्ड्रिंग होती रही तो फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा. पाकिस्तान अब भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि टेररिज्म गुड या बैड नहीं होता है. आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है. वो तब तक ही सत्ता के साथ है जब तक पैसे मिल रहे हैं. नहीं तो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भी उसी तरह सेना और सरकार के खिलाफ खड़ें होंगे, जिस तरह आज TTP खड़ा है. पाकिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ते हुए इस्लामाबाद की ओर जा रहा है. और मुनीर की कायर फौज कुछ भी नहीं कर पा रही है.

