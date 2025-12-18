DNA: अब ट्रंप करेंगे मुनीर का 'तख्तापलट'! अब नहीं करेंगे पाक पर कोई एहसान

DNA: अब हम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर गिरने वाली सबसे बड़ी बिजली का डीएनए टेस्ट करेंगे. आसिम मुनीर पर अचानक अमेरिका और खास कर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की असीम कृपा ने पूरी दुनिया के साथ साथ आपको भी हैरान कर दिया होगा. पिछले कुछ समय से आप भी सोच रहे होंगे कि कंगाल मुल्क के आतंकी सेना के चीफ पर डॉनल्ड ट्रंप जैसे नेता क्यों इतना प्यार बरसा रहे हैं. क्यों पाकिस्तान से इतना अपनापन दिखा रहे हैं. क्यों, पाकिस्तान को संरक्षण दे रहे हैं और उसे फजीहत से बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं. लेकिन अब ट्रंप के रिचार्ज की पाकिस्तानी वैलिडिटी खत्म हो रही है. इसका मतलब ये है, आसिम मुनीर पर डॉनल्ड ट्रंप के एहसान के दिन अब लद गए हैं.

अब मुनीर पर ट्रंप कृपा नहीं बरसाएंगे उसका सिंहासन खींचेंगे. ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है इसी सवाल का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं. बड़ी खबर ये है कि, मुनीर ने ट्रंप के सामने जो वादा किया था, अपने उस वादे से अब वो मुकर रहा है. जिसके बाद आसिम मुनीर के सितारे ग​र्दिश में आने वाले हैं. और आशंका जाहिर की जा रही है. अब तक मुनीर को मजबूत कर रहा अमेरिका पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ का तख्तापलट भी कर सकता है. इससे बचने के लिए आसिम मुनीर इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरूआत में एक बार फिर से व्हाइट हाउस का दौरा करने वाला है और इस दौरान मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने पर अपना आखिरी फैसला ट्रंप को बताना होगा.

यही फैसला ट्रंप और पाकिस्तान के बीच हुई नई नई दोस्ती का भविष्य तय करेगा. फिलहाल मुनीर के अमेरिका दौरे से पहले पाकिस्तान ने अपना फैसला कर ​लिया है. आज आपको भी जानना चाहिए ट्रंप ने अपने गाजा प्लान में पाकिस्तान की सेना के लिए जो रोल चुना है. वो आसिम मुनीर के लिए कैसे आगे कुआं और पीछे खाई साबित हो रहा है । और अमेरिका से किए गए वादे से मुकरना किस तरह आसिम मुनीर को अर्श से फर्श पर लाकर पटक देगा.

सबसे पहले आप समझिए मुनीर 6 महीने में तीसरी बार अमेरिका क्यों जा रहा है ? और इस दौरे में व्हाइट हाउस से मुनीर की उदास और परेशान तस्वीर क्यों सामने आने वाली है. तो डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया.

डॉनल्ड ट्रंप नए साल में अपने 20-पॉइंट वाले गाजा प्लान के दूसरे चरण को एक्टिवेट करना चाहते हैं

जिसमें बड़ी भूमिका निभाने का वादा करके मुनीर और शहबाज ने व्हाइट हाउस में घुसपैठ की

अब डॉनल्ड ट्रंप आसिम मुनीर पर गाजा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल यानि Gaza Stabilisation Force के तौर पर पाकिस्तान की सेना की तैनाती का दबाव बढ़ा रहे हैं

अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान गाज़ा में सैनिक भेजे, ताकि युद्ध के बाद गाजा के फिर से निर्माण के दौरान हालात को संभालने और हमास को रोकने के​ लिए मुस्लिम देशों की संयुक्त फोर्स बनाई जा सके

आसिम मुनीर ने ट्रंप से गाजा योजना में सबसे आगे रहने और फोर्स भेजने का वादा भी कर दिया था. लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए आसिम मुनीर अब डॉनल्ड ट्रंप से किए गए वादे को तोड़ने की तैयारी कर रहा है

आज आपको गाजा में पाकिस्तान की सेना की तैनाती की खबर पर पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए...जो पाकिस्तान की सरकार के इस मुद्दे पर लिए गए बड़े फैसले की जानकारी दे रही है

पाकिस्तानियों को लग रहा है कि मुनीर ने उन्हें फंसा दिया

अमेरिका को बार बार धोखा देने वाला पाकिस्तान किस तरह गाजा में अपनी सेना तैनात करने का वादा तोड़कर फिर से ट्रंप को धोखा देने वाला है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट को भी इस बात की आशंका है मुनीर का ये वादा उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है क्योंकि अब तक पाकिस्तान को पुचकार रहे ट्रंप फिर से भारत-भारत करने लगे हैं. यही वजह है कि पाकिस्तानियों को भी लग रहा है कि मुनीर ने पूरे देश को फंसा दिया है. आज आपको ये भी समझना चाहिए किस तरह मुनीर ने गाजा में अपनी सेना भेजने का वादा करके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया और अब यही ताकत उसको अमेरिका के जाल से निकलने नहीं दे रही.

पाकिस्तान..गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा या नहीं करेगा..इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका आसिम मुनीर को निभानी है.

आसिम मुनीर ने अमेरिका के समर्थन से शहबाज शरीफ पर दबाव बनाकर फिलहाल सीडीएफ यानि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की गद्दी हासिल कर ली है.

यानी मुनीर ही पाकिस्तान की सेना..नौसेना और वायुसेना तीनों का चीफ है.

सीडीएफ बनने के बाद साथ साथ मुनीर को 2030 तक का एक्सटेंशन और जीवनभर कानूनी प्रतिरक्षा भी मिली है । यानी मुनीर के लिए हुए किसी भी फैसले के बावजूद वो सुरक्षित रहेगा.

डॉनल्ड ट्रंप चाहते हैं...ग़ज़ा में हमास को निष्क्रिय करने का काम...हमास से हथियार छीनने का काम अब मुस्लिम देश की फोर्स करें । इसी वादे के साथ ट्रंप ने इज़रायल के हमले गाजा में रुकवाए हैं...

दूसरे मुस्लिम देश अपनी जनता के विरोध के देखते हुए...सबसे पहले इस सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहते..

पाकिस्तान के पास दूसरे मुस्लिम देशों से बड़ी सेना है । जिस पर ट्रंप का दबाव भी काम करता है..इसलिए ट्रंप ने मुनीर को जल्द से जल्द गाजा में सेना भेजने का फरमान सुना दिया है.

इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ये खबरें छापकर पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बढ़ा रही हैं..ऐसा नहीं करने पर ट्रंप...पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज़ हो सकते हैं....आज आपको ये भी जानना चाहिए...मुनीर..पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद...अमेरिका से वादा करने के बावजूद गाजा में सेना भेजने से क्यों डर रहा है ।

इसकी सबसे बड़ी वजह..पाकिस्तान में प्रो फिलिस्तीन और इज़रायल विरोध की भावना है..जिसका समर्थन मुनीर और शहबाज भी करते रहे हैं

ऐसे में पाकिस्तानी सैनिक अगर हमास से इज़रायल की रक्षा करने और हमास आतंकियों के हथियार छीनने गाजा गए तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी सड़क पर उतरेंगे. मुनीर को अमेरिका और इज़रायल का एजेंट बताकर उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। पूरा पाकिस्तान मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो जाएगा.

मुनीर को डर है पाकिस्तान के इस्लामी दल और कट्टरपंथी सीधे इमरान खान से हाथ मिलाकर सड़क पर उतर सकते हैं.

इसके अलावा मुनीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी आगाह किया है । ISI ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के अंदर फिलिस्तीन समर्थित भावनाएं रखने वाले जनरल..जो सेना पर मुनीर के स्थायी कब्जे से बहुत खुश नहीं हैं..वो भी गाजा में सेना भेजने पर बगावत कर देंगे.

मुनीर व्हाइट हाउस जाएंगे, ट्रंप को मनाने?

इसी वजह से डरे हुए मुनीर ने ट्रंप से धोखेबाजी करने की तैयारी कर ली है लेकिन मुनीर को ये भी मालूम है. अगर दुनिया में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले अमेरिका का मौन समर्थन ना होता तो ना इमरान खान जेल में होते और ना ही शहबाज शरीफ इतनी आसानी से मुनीर को पाकिस्तान की सारी ताकत सौंप देते. इसलिए व्हाइट हाउस जाकर मुनीर आखिरी बार ट्रंप को कुछ और ऑफर देकर मनाने की कोशिश करेगा. लेकिन ट्रंप इजरायल के हित के खिलाफ पाकिस्तान से कोई समझौता करेंगे इसकी उम्मीद कम है. इसीलिए अब मुनीर के तख्तापलट की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं । आज आपको ये भी जानना चाहिए रि ट्रंप को नाराज करके मुनीर पाकिस्तान का कहां कहां और कितना नुकसान करवाने जा रहा है.

जो ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात नहीं करते थे.उन्होंने आसिम मुनीर को सीधे व्हाइट हाउस बुलाकर उसका नाम लेकर आतंकी सेना के चीफ का कद कई गुना बढ़ा दिया था. जिससे पाकिस्तान में मुनीर बहुत मजबूत हो गया. इसके बाद ट्रंप की वजह से आईएमएफ और खुद अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर धनवर्षा की थी.

ट्रंप के दौर में पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर...यानि लगभग 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की मदद मिल चुकी है

इसका श्रेय आसिम मुनीर को मिला और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया

अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड पैकेज के तौर पर 686 मिलियन डॉलर यानी 200 अरब पाकिस्तानी रुपये की मदद मिली है..जिससे पाकिस्तानी सेना की ताकत और मनोबल दोनों बढ़ा

इसके अलावा पाकिस्तान को रेको डिक परियोजना और अमेरिका से खनिज समझौते के तौर पर लगभग 2 बिलियन डॉलर यानि 560 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा का पैकेज मिलेगा. जिसने मुनीर को पाकिस्तान में आ​​र्थिक और रणनीतिक वैधता दिला दी. इसी वजह से पाकिस्तानियों को लगने लगा कि मुनीर ही मुल्क का बेड़ा पार लगा सकता है

लेकिन गाजा में मुनीर ने सेना नहीं भेजी और ट्रंप नाराज़ हुए, तो IMF की अगली किस्तें रुक जाएंगी

और ये उस वक्त होगा जब 2025–26 में पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर यानि 6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकाना है

पाकिस्तान में बढ़ेगी 15-20 प्रतिशत महंगाई

पाकिस्तान ने अगर कर्ज नहीं चुकाया और डिफाल्टर हुआ तो पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिरेगा और पाकिस्तान में 15 से 20% तक महंगाई बढ़ेगी. और F-16 की उम्र 15 साल बढ़ाने वाले समझौते का भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा. यानी असर पाकिस्तानी सेना की ताकत पर भी पड़ेगा. इसके अलावा ट्रंप नाराज हुए तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर के दुश्मन नंबर 1 इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के आंदोलन के साथ साथ अमेरिका से भी इमरान खान को बाहर निकालने की आवाज़ें तेज हो जाएंगी. जो भारी दबाव के बावजूद अब तक वाशिंगटन से इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही हैं. इमरान बाहर आए तो सबसे पहले संकट में मुनीर की कुर्सी आएगी.

