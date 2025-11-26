Advertisement
DNA: पाकिस्तान के मानवाधिकार दावों की पोल खुली, समझिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला पाक क्यों चिल्ला रहा 'बाबरी-बाबरी'

DNA: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में बुधवार को धर्मध्वजा फहराए जाने के बाद पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बनाते हुए भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा शुरू कर दिया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वज फहराना मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है. इस्लामाबाद ने दावा किया कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति बिगड़ रही है और हिंदुत्व विचारधारा उन्हें हाशिये पर धकेल रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:49 PM IST
DNA: पाकिस्तान अयोध्या के श्रीराम मंदिर में लहराने वाली धर्मध्वजा पर प्रोपेगैंडा कर रहा है. बता दें, कल अयोध्या के श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके पर दुनिया में भारत की छवि खराब करने का प्रोपेगैंडा किया. जिसका भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया. जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में ध्वज फहराना “मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश” है.  पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति खराब होती जा रही है. और हिंदुत्व की विचारधारा मुस्लिमों को हाशिये पर धकेल रही है. इसके अलावा भारत में इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच, और धर्म आधारित हिंसा बढ़ रही है. पाकिस्तान ने इसके लिए सिस्टमेटिक टार्गेटिंग ऑफ मुस्लिम्स शब्द का इस्तेमाल किया. अपने देश में हो रहे अत्याचारों पर आंखे बंद करने वाले पाकिस्तान ने झूठ बोलना जारी रखा और अपने बयान में आगे कहा कि भारत में मुस्लिम संस्कृति, मस्जिदें, और मुस्लिम विरासत को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है और UN को भारत में मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

 

 

आंकड़ों ने खोली पाकिस्तान की पोल

आज पाकिस्तान के इस प्रोपेगैंडा को पढ़कर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर मानवाधिकारों का कोई मूल्य नहीं गैर मुस्लिम होना अपराध है वो भारत को लेक्चर दे रहा है. आज भारत ने भी पाकिस्तान को उसके फेक प्रोपेगैंडा पर जवाब दिया. भारत ने कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती की आइए जानते है. जो कुछ भारत ने पाकिस्तान के बारे में कहा आपको वो आंकड़ो के जरिए भी समझना चाहिए किस तरह पाकिस्तान सिर्फ हिंदू सिख या इसाइयों के लिए नहीं बल्कि अहमदिया मुस्लिमों के लिए भी नर्क है. और इसके बावजूद भारत जैसे सर्व धर्म सम्भाव वाले देश को लेक्चर दे रहा है. 

इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए ईशनिंदा कानून बनाया है. जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में झूठे आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने के लिए किया जाता है. भारत को लेक्चर देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2023 का जरणवाला नरसंहार याद करना चाहिए तब झूठे आरोप लगाकर कट्टरपंथियों ने 26 चर्च जलाए थे. ईसाई परिवारों को लूटा था. फर्नीचर, धार्मिक सामान, बाइबिल सब कुछ जला दिया था. पाकिस्तान में हजारा शियाओं पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं. क्वेटा और पराचिनार में सालों से उनका नरसंहार किया जा रहा है. सिर्फ 2024 में 200 से ज्यादा हज़ारा समुदाय के लोगों को मार दिया गया. पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमानों को संवैधानिक रूप से गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया है. 2023 से 2025 के बीच अहमदिया समुदाय की 245 मस्जिदें तोड़ दी गईं और 82 कब्रों की बेअदबी की गई.  वहीं 1947 के बाद 1,288 से अधिक मंदिरों में से अधिकांश तोड़ दिए गए या कब्ज़ा कर लिए गए  पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू और ईसाई नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में धर्मांतरित किया जाता है. इनमें से अधिकांश लड़कियां अनुसूचित जाति से होती हैं और सोचिए ये पाकिस्तान भारत को लेक्चर दे रहा है जो एक मजाक जैसा ही लगता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

