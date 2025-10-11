DNA: पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहा है लब्बैक और TTP का बवंडर, जानिए अंदर की खबर

देवबंद में अफगान तालिबान के लिए दीवानगी आपने देख ली अब आपको पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं. तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP ने पाकिस्तान में एक बड़े हमले को अंजाम दिया है . या कहें पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला 24 घंटों के अंदर लिया है. TTP ने खाइबर पख्तून्ख्वा के डेरा इस्माइल खान में बड़ा अटैक किया है. ये हमला पाकिस्तान के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया है. पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक पहले ट्रेनिंग सेंटर के बाहर एक IED ब्लास्ट किया गया था फिर TTP के 6 हथियारबंद लड़ाकों ने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि इस हमले में 11 जवान और अफसर मारे गए हैं जबकि पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मृतकों की संख्या 50 के पार बता रहे हैं.

DNA में दिखाय जा रहा ये वीडियो तहरीक-ए-तालिबान के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की आखिरी विदाई का है. जिसमें पाकिस्तानी फौज के वरिष्ठ कमांडर और स्थानीय नेता शामिल हुए थे. DNA में कल हमने आपको बताया था किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल के नजदीक हवाई हमला करके TTP चीफ नूर वली महसूद को मारने का दावा किया था. माना जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करके TTP ने पाकिस्तानी कार्रवाई का बदला लिया है. TTP ने ना सिर्फ पाकिस्तान के जवानों को ढेर किया बल्कि मुनीर की फौज का मजाक भी उड़ाया है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझने के लिए आपको एक वीडियो गौर से देखना चाहिए.

तालिबान ने मुनीर को दिया इस वीडियो में संदेश

ये वीडियो उस वक्त LIVE STREAM किया गया था जब डेरा इस्माइल खान में TTP का हमला जारी था वीडियो में जो लंबी दाढ़ी वाला शख्स नजर आ रहा है वो पाकिस्तानी तालिबान का सदस्य है. वीडियो में आपको पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां भी साफ-साफ नजर आएंगी. इस वीडियो के जरिए तहरीक-ए-तालिबान ने भी मुनीर को संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में घुसेगी तो TTP भी पाकिस्तानी फौज के बैरकों में घुसने की कुव्वत रखती है.

मुनीर के लिए बड़ी चुनौती बना ये हमला

पाकिस्तानी तालिबान का ये हमला ना सिर्फ संदेश है बल्कि ये मुनीर के लिए एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि जिस डेरा इस्माइल खान में ये हमला हुआ है वो पाकिस्तानी फौज की चौथी सबसे बड़ी छावनी है. TTP के मुट्ठी भर लड़ाकों ने मुनीर के कितने बड़े किले में सेंध लगाई है. ये भी आपको गौर से देखना और समझना चाहिए. डेरा इस्माइल खान पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स यानी SSG की तीसरी कमांडो बटालियन का बेस है इसी छावनी में चौथी पंजाब रेजीमेंट भी मौजूद है. पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल यानी फ्रंटियर फोर्स की दो बटालियन डेरा इस्माइल खान में तैनात हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स की भी दो से तीन बटालियन इसी छावनी क्षेत्र में तैनात रहती हैं.

ये हमला पाकिस्तानी फौज की काबलियत पर सवाल

TTP के लड़ाकों का ये हमला सीधे मुनीर की ईगो पर चोट है बॉर्डर के सबसे बड़े छावनी क्षेत्र की सुरक्षा मे सेंध पाकिस्तानी फौज की काबलियत पर सीधा सवाल है. पाकिस्तानी तालिबान ने मुनीर को ये बता दिया है कि जब-जब खून बहेगा तो बदला लिया जाएगा. काबुल पर हमले के बाद अफगान तालिबान ने भी इस्लामाबाद के लिए एक WARNING जारी की थी ये चेतावनी आपको भी ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए. पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान दोनों में अधिकतर पश्तून हैं और पश्तूनों को लेकर एक कहावत मशहूर है कि पश्तून अपना बदला लेने के लिए 100 साल तक भी इंतजार कर सकता है. इसी वजह से कहा जा रहा है कि काबुल पर हमला करके मुनीर ने मरते दम तक लड़ने वाले पश्तूनों से सीधी दुश्मनी मोल ले ली है . और अब वो, उसका अंजाम भी भुगत रहा है.

पाकिस्तान की सड़कों पर जारी है 48 घंटों से हंगामा

पश्तूनों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है तो दूसरी तरफ शहबाज की सरकार और सिस्टम कट्टरपंथियों के आगे नाकाम साबित हो गए हैं ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करने की वजह है पाकिस्तान की सड़कों पर बरपा वो हंगामा जो पिछले 48 घंटों से बदस्तूर जारी है. चौबीस घंटे पहले DNA में हमने आपको दिखाया था किस तरह कट्टरपंथी गुट तहरीक-ए-लब्बैक ने गाजा के नाम पर हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दिया था. पाकिस्तान के इस लब्बैक का यही हिंसा और हंगामा आज भी जारी रहा कल तक लाहौर की सड़कें जंग का मैदान बनी हुई थीं और आज कट्टरपंथ का ये वायरस लाहौर के नजदीकी इलाकों में भी फैल गया. आखिर सरकार और सिस्टम इस हिंसा को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही इसका विश्लेषण भी हम करेंगे लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ से पैदा हुए उन्माद का दूसरा चैप्टर बेहद गौर से देखना चाहिए.

लब्बैक से जुड़े कट्टरपंथियों ने पुलिस वालों को बनाया निशाना

कल हुए प्रदर्शनों में तहरीक-ए-लब्बैक के 10 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे लेकिन एक टेस्ट मैच की तरह दूसरे दिन कट्टरपंथ का ये खेल 180 डिग्री घूम गया आज लब्बैक से जुड़े कट्टरपंथी पुलिसवालों और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाते नजर आए जहां कोई पुलिसवाला अकेला फंस जाता ये कट्टरपंथी जमात उन्हें मार-मारकर अधमरा कर देती थी. यानी लब्बैक से जुड़े कट्टरपंथी सीधे-सीधे पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहे थे. ऐसे ही प्रदर्शन वर्ष 2021 में भी हुए थे लेकिन इस बार तहरीक-ए-लब्बैक ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरी है क्योंकि इस बार खादिम खानदान के कट्टरपंथियों को दूसरे चरमपंथी गुटों का साथ मिला है.

तहरीक-ए-लब्बैक को कई गुटों से समर्थन

तहरीक-ए-लब्बैक को पहला समर्थन मिला है लाहौर उसके नजदीकी इलाकों में स्थित मदरसों से जहां उस्तादों से लेकर छात्र तक लब्बैक की इस उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं. लब्बैक का दूसरा मददगार है तहरीक-ए-लब्बैक या रसूल अल्लाह ये TLP का राजनीतिक गुट है जो पिछले प्रदर्शनों के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं था. लब्बैक से जुड़ा तीसरा कट्टरपंथी किरदार है जमात-ए-उलेमा पाकिस्तान जो बरेलवी विचारधारा से जुड़ा गुट है और इस मकड़जाल का चौथा किरदार है इमरान खान की पार्टी PTI जो शहबाज सरकार को हिलाने के लिए इन कट्टरपंथियों का प्रचार-प्रसार कर रही है.

जो पाकिस्तानी फौज बड़े-बड़े नेताओं का तख्ता पलट कर देती है वो भी मौन

कट्टरपंथी गुटों से लेकर सियासी दल तक सब तहरीक-ए-लब्बैक के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज सरकार पर निशाना साध रहे हैं. लेकिन यहां एक बड़ा सवाल ये है जिस पाकिस्तान के अंदर फौज बड़े-बड़े नेताओं का तख्तापलट कर देती है वहां तहरीक-ए-लब्बैक को लेकर पाकिस्तानी फौज की जुबान क्यों सिली हुई है. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मुनीर की आर्मी और तहरीक-ए-लब्बैक का सालों पुराना रिश्ता गौर से देखना और समझना चाहिए. वर्ष 2017 में पहली बार तहरीक-ए-लब्बैक ने बड़े प्रदर्शन किए थे तब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार थी. कहा जाता है कि सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज और ISI ने तहरीक-ए-लब्बैक को सड़कों पर उतारा था इसी तरह के अनुमान वर्ष 2021 के प्रदर्शनों को लेकर भी लगाए जाते हैं कहा जाता है

इमरान सरकार के खिलाफ लब्बैक ने बाजवा के इशारे पर किए थे प्रदर्शन

तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इमरान सरकार की बुनियाद हिलाने के लिए बड़े प्रदर्शन कराए थे सरकार और लब्बैक के बीच समझौता भी बाजवा ने ही कराया था इन प्रदर्शनों के कुछ ही महीने बाद इमरान सरकार गिर गई थी. इस इतिहास की वजह से ही पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं क्या इस बार तहरीक-ए-लब्बैक को मुनीर के हुक्म पर सड़कों पर उतारा गया है क्या शहबाज सरकार के ऊपर प्रेशर या प्रभाव बढ़ाने के लिए मुनीर भी तहरीक-ए-लब्बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसी वजह से लब्बैक की हिंसा पर पाकिस्तानी फौजी सिस्टम ने अपनी आंखें मूंद ली हैं.

पुलिस की गाड़ी में लब्बैक के कट्टरपंथी हो गए सवार

पाकिस्तान में ऐसे खेल ऐसे दांव-पेच आम बात है लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता जिस तरह बेकाबू हो रहे हैं उसे देखकर लगता है इनके ऊपर किसी ना किसी का हाथ तो है अब हम आपको कट्टरपंथियों की हिमाकत से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं. आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी आती है और प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर ले जाती है लाहौर के सादरा में भी लब्बैक के कट्टरपंथी पुलिस की ही गाड़ी में थे फर्क इतना था कि इस गाड़ी में पुलिस नहीं थी इस गाड़ी की सवारियों से लेकर ड्राइवर तक सब तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी ही थे.

