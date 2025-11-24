DNA: आखिर क्यों सिंध प्रांत को भारत में शामिल करने की हो रही बात? लाखों हिंदू या फिर कोई और है कनेक्शन

DNA: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जून 2022 में कहा था अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो पाकिस्तान तीन हिस्सों में टूट सकता है. पाकिस्तान के मौजूदा हालात और कई राज्यों में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बताती है कि इमरान खान की भविष्यवाणी बहुत जल्द सही साबित होने वाली है बस पाकिस्तान कितने हिस्सों में बटेगा और उसका कौन-कौन सा हिस्सा अब भारत में मिलेगा इसका फैसला होना है.

अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर बड़ा बयान दिया है जो पाकिस्तानियों को बहुत चुभ रहा है. आज आपको सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पढ़ना चाहिए जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कही बात को एक कदम आगे बढ़ा रहा है. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान सिंधी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया और राजनाथ सिंह के इस बयान पर सिंधी समाज के लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया बयान के बीच में जिस तरह की तालियां बजी भारत माता की जय के नारे लगाए गए वो बताते हैं कि सिंधी समाज के लोगों को ये बात काफी पसंद आई है.

इसी कार्यक्रम में राजनाथ​ सिंह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को कोट करते हुए बताया था कि आज भी सिंध के रहने वाले हिंदू सिंध को भारत से अलग करने की बात स्वीकार नहीं कर पाए हैं और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग चाहें वो हिंदू या फिर मुसलमान सिंध नदी के जल को आब ए जमजम ​जैसा पवित्र मानते हैं. इस्लामी मान्यता के मुताबिक आब-ए-जमजम बहुत पवित्र पानी है. यह मक्का में मस्जिद-ए-हरम के अंदर स्थित जमजम के कुएं से निकलता है और सिंध में रहने वाले मुसलमान भी सिंधु नदी के पानी को आब ए जमजम जैसा पवित्र मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है सिंध के लोगों को हिंदुस्तानियों ने हमेशा अपना माना है चाहें वो कहीं भी रहें यानि भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान में रहने वाले सिंध के उन सभी लोगों को अपना मान रहे हैं जो सिर्फ एक बॉर्डर की वजह से आज पाकिस्तानी कहलाते हैं लेकिन संस्कृति से वो आज भी हिंदुस्तानी हैं. और बॉर्डर बदलते ही उनकी राष्ट्रीयता भी बदल जाएगी. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सच कहा उसे सुनकर पाकिस्तान किस तरह तिलमिला गया आइए जानते है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है. हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा हो. पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय शायद भविष्य की तस्वीर नहीं देखना चाहता इसीलिए उसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान बहुत बुरा लग रहा है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तीन टुकड़ों में विभाजित होगा वो कहना चाहते थे कि पाकिस्तान के चार प्रांतों यानि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में से बलोचिस्तान और खैबर अलग होंगे तो पाकिस्तान तीन भागों में बंट जाएगा. खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानि पश्तून और बलोचिस्तान में बीएलए यानि स्थानीय बलोच पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है पाकिस्तान तीन नहीं बल्कि चार भागों में टूटेगा. खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान अलग देश बनेंगे और सिंध भारत में मिल जाएगा. इसके बाद पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत में सिमट जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में सिंध भारत में वापस आ सकता है. जिसमें पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी शामिल हो जाएगा.

विभाजन से पहले सिंध में रहते थे 30% हिंदू

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध के भारत कनेक्शन के बारे में जो बताया आइए उसके बारे में जानते है. बता दें, विभाजन से पहले सिंध में लगभग 30% हिंदू रहते थे जो अपनी संस्कृति की गहरी जड़ें सिंध में छोड़कर आए हैं. जिसका पालन आज भी सिंध की आबादी करती है. 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के मुताबिक सिंध प्रांत में हिन्दू आबादी लगभग 4.9 मिलियन यानि 49 लाख है यानि पाकिस्तान के सिंध सूबे में ही सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं. सिंध प्रांत की आबादी में आज भी हिंदुओं का हिस्सा लगभग 8.8 % है. जबकि सिंध के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हिंदू आबादी रहती है. यहां हिन्दू आबादी का हिस्सा करीब 13 % है. आपको जानकार हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला ऐसा भी है जहां पर हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से भी ज्यादा है. सिंध प्रांत के उमरकोट शहर में आज भी लगभग 55% हिन्दू रहते हैं. जिनका प्रभाव यहां की राजनीति पर भी है. जबकि थारपारकर जिले में 41 फीसदी आबादी हिंदुओं की है. इसके बावजूद सिंध प्रांत से ही हिंदू लड़कियों को अगवा करने और हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें सबसे ज्यादा आती है. हिंदुओं के अलावा सिंध के मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है. जिससे पाकिस्तान के दूसरे राज्यों के साथ-साथ सिंध में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है और ये कब बड़े विद्रोह में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता.

पाकिस्तान टूटने की कगार पर खड़ा है. पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही सीधे पाकिस्तान की सेना और सुरक्षाबलों को उनके मुख्यालय में घुसकर निशाना बना रहे हैं. आज खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एक आत्मघाती हमला हुआ.पहले एक हमलावर ने पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स फेडरल कॉन्स्टेबुलरी के मुख्यालय को निशाना बनाकर आत्मघाती धमाका किया. जिससे तीन सुरक्षा कर्मियों की फौरन मौत हो गई इसके बाद दो हमलावरों ने मुख्यालय में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और अंदर भी आत्मघाती धमाका किया जिससे 10 से ज्यादा सैनिक घायल हुए.



पाकिस्तान के लिए ये हमला इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि जिस फेडरल कॉन्स्टेबुलरी के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन और सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है और अब टीटीपी उनके मुख्यालय में घुसकर हमला कर रहा है. ये हमला उस धमकी का ट्रेलर माना जा रहा है जिसमें टीटीपी ने पाकिस्तान को सीरियल आत्मघाती हमलों से दहलाने की चेतावनी दी थी.