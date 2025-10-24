ट्रेड वॉर-ताइवान से तनाव-घरेलू नाराजगी से जिनपिंग परेशान, अपनाया माओ युग का क्रूर फॉर्मूला?

Xi Jinping: चीन में मीडिया को आजादी नहीं है. लंबे समय तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला चीन आर्थिक मोर्चे पर दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अर्थव्यवस्था बना हुआ हुआ है. चीन में अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्द बस कागजों की शोभा बढ़ाते हैं. देश का राज चलाने वाली कम्युनिष्ट पार्टी के कद्दावर नेताओं या सिस्टम की आलोचना करने वाले वहां कहां गायब हो जाते हैं, ये पता नहीं चलता था. मानवाधिकारों से जुड़े मामले हों या 'धर्म' पर नियंत्रण के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी खबरें आए दिन चीन की साख पर धब्बा लगा देती थीं. अब कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ऐसे आरोपों से बचने का तोड़ ढूंढ लिया है.

शी का स्टाइल या स्ट्रैटजी?

शी जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश से भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटाने के नाम पर अपने राजनीतिक विरोधियों को एक-एक करके ठिकाने लगा रहे हैं. लंबे समय से चीन की सत्ता पर काबिज शी के एक फैसले ने ऐसी अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है. दरअसल शी जिनपिंग ने देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली पद पर अपने करीबी और खामसखास नेता झांग शेंगमिन को बैठा दिया है.शी ने 67 साल के चीनी जनरल झांग शेंगमिन को शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग (CMC) के उपाध्यक्ष के पद पर प्रमोशन दिया है, जो चीन में दूसरा सबसे शक्तिशाली सैन्य पद है. झांग वर्तमान में सीएमसी में ही कार्यरत झांग हे वेइदोंग की कुर्सी पर विराजे हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के आरोपों में हटा दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोधियों को ठिकाने लगा रहे शी जिनपिंग!

अंतरराष्ट्रीय सामरिक विश्लेषकों का कहना है कि भ्रष्टाचार पर वार की आड़ में जिनपिंग चीन को माओ युग की ओर धकेल रहे हैं. शी जिनपिंग बीते 10 सालों में कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वो चीन से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे. उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी पद ऊंचा क्यों न हो, पार्टी अनुशासन से ऊपर नहीं होगा. इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, हालांकि ऐसी नाराजगी की शी जिनपिंग रत्ती भर परवाह भी नहीं करते हैं.

ये भी पढ़ें- ट्रंप जिनपिंग से मिलेंगे तो लिस्ट लेकर बैठेंगे, पहला सवाल क्या दागेंगे? द्विपक्षीय बातचीत के एजेंडे का हो गया खुलासा

चीन में कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिनपिंग एक-एक करके अपने सारे विरोधियों को निपटाते जा रहे हैं ताकि उनके साथ कोई खड़ा ही न हो सके. मिसाल के लिए शी जिनपिंग ने हाल ही में सेना के 9 टॉप कमांडरों को उनके पद से हटा कर दुनियाभर को अपनी बढ़ती ताकत और दबदबे की झलक दिखा चुके हैं. तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े थिंक टैंक के अधिकारियों का मानना है कि पार्टी और सेना के लोगों को पद से हटाने का कदम सत्ता की दृढ़ता और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को बेअसर करने के मकसद से उठाया गया है. इसीलिए सीएमसी में वरिष्ठ पद पर अपने चहेते शेंगमिन को तैनात कर शी ने देश को माओ युग की ओर धकेलने जैसा कदम उठाया है.

घरेलू मोर्चे पर घिरे शी ने अपनाया माओ का फार्मूला!

माओ त्से-तुंग की गिनती चीन के शक्तिशाली शाषकों में होती है. माओ राज में भय-आधारित शाषन व्यवस्था थी. सरकारी फरमान न मानने वालों से क्रूर तरीके से निपटा जाता था. माओ के लिए उनका वचन ही उनका शाषन था. शी जिनपिंग का ये शासन काल अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार और ताइवान के साथ बढ़ी तनातनी की वजह से दबाव में है, जिससे निपटने के लिए शी जिनपिंग माओ वाला फॉर्मूला अपना चुके हैं. बताते चलें कि माओ त्से तुंग और जिनपिंग दोनों पद की सुरक्षा को लेकर इनसिक्योर दिखते हैं, इसलिए जिससे भी खतरा महसूस होता है उसे साम-दाम-दंड-भेद के जरिए निपटा देते हैं.