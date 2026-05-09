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PAK में तेल के बढ़े दाम पर भड़के डॉक्टर, PM शहबाज शरीफ से बोले- 'साडा हक एथे रख'

पाकिस्‍तान में पेट्रोल 400 रुपये के पार है तो डीजल के दाम 520 रुपये प्रति लीटर है. ये बढ़ी कीमतें पाकिस्‍तानी रुपये में है. शहबाज शरीफ सरकार ने 8 मई को खत्म हुए हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तत्काल प्रभाव से क्रमशः 6.51 PKR (पाकिस्‍तानी रुपये) और 19.39 PKR प्रति लीटर बढ़ाई थीं. इससे भड़के पाकिस्तानी जगह-जगह सरकार को कोस रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 10:48 PM IST
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PAK में तेल के बढ़े दाम पर भड़के डॉक्टर, PM शहबाज शरीफ से बोले- 'साडा हक एथे रख'

Pakistan fuel price hike: ईरान युद्ध ने पहले से बर्बाद पाकिस्तान की कमर तोड़कर उसे तबाही के कगार पर ला दिया है. पिछले साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी की चमचई और बूट पॉलिस करके जो कुछ पैसा-कौड़ी मिला था. वो सब इधर-उधर खर्चा हो गया. यूएई अपना पैसा वापस मांग रहा है. मुल्क पर कर्ज चढ़ता जा रहा है. अब कोढ़ में खाज जैसे हालात बनाते हुए पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद पाकिस्तान कई बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा चुका है, जिसके चलते पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है.

युवा डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, बोले - 'साडा हक ऐसे रख'

पेट्रेल-डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से भड़के डॉक्टरों ने शनिवार दोपहर इस्लामाबाद में नारेबाजी करते हुए वजीर ए आजम शहबाज शरीफ की बैसाखियों वाली सरकार का तबीयत से जुलूस निकाल दिया.

इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने विरोध प्रदर्शन में पूरे अस्पताल के चक्कर काटे और नारेबाजी की. युवा डॉक्टरों ने कहा कि वो मरीजों का इलाज करें या अपने खुद के खर्च उठाने के लिए कमाई का कोई और रास्ता देखें. 

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महंगाई पर काबू पाए सरकार

गौरतलब है कि डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो राशन, सब्जी, आटा समेत हर चीज का दाम बढ़ जाता है. वहीं दूध से लेकर अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं, ऐसे में महंगाई से परेशान डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ की पीएमएल (एन) सरकार को जमकर कोसते हुए उन्हें खरी-खोटी सुनाई है.

PAK में पेट्रोल-डीजल का रेट कितना है?

पाकिस्‍तान में पेट्रोल 400 रुपये के पार है तो डीजल के दाम 520 रुपये प्रति लीटर है. ये बढ़ी कीमतें पाकिस्‍तानी रुपये में है. इन्‍हें भारतीय रुपये में भी बदला जाए तो भी ये 140 रुपये के पार बैठता है. ताजा बढ़ोतरी की बात करें तो शहबाज शरीफ सरकार ने 8 मई को खत्म हुए हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तत्काल प्रभाव से क्रमशः 6.51 PKR (पाकिस्‍तानी रुपये) और 19.39 PKR प्रति लीटर बढ़ा दी थीं. अब इससे भड़के पाकिस्तानी जगह-जगह प्रदर्शन करके अपनी सरकार को कोस रहे हैं. 

हालांकि एक्स-डिपो कीमतें 400 रुपए प्रति लीटर से थोड़ी कम हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर असल रिटेल कीमतें, डीलर मार्जिन और दूसरे चार्ज मिलाकर, असल में 400 के आंकड़े को पार कर गई हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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