Pakistan News: क्या इमरान खान को एड्स पीड़ित बनाकर मारना चाहते हैं मुनीर? पूर्व PM के बेटों ने क्यों लगाई सरकार से गुहार

Imran Khan Adiala Jail News: पाकिस्तान से एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है, जिसे पढ़कर हर कोई हैरान है. पता चला है कि जिस जेल में पूर्व पीएम इमरान खान बंद है. वहां पर कैदी एचआईवी इंफेक्शन से मर रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, 148 कैदी एचआईवी से ग्रसित पाए जा चुके हैं. पाकिस्तान की सभी जेलों में हालांकि इसी तरह के हालात हैं. लेकिन पूर्व पीएम वाली जेल में ऐसी ही बातें सामने आने पर लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. अब इमरान खान के बेटों ने अपने पिता को बचाने के लिए जेल से बाहर निकालने की मांग की है.

पंजाब की अडियाला जेल में बंद हैं इमरान खान

बताते चलें कि इमरान खान पाकिस्तानी पंजाब सूबे की अडियाला जेल में बंद हैं. यह जेल एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप पर बताई जाती है. इस जेल में कैद इमरान खान पर तरह तरह के टॉर्चर की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं. अब अडियाला जेल में HIV पॉजिटिव कैदियों की बहुत बड़ी तादाद की खबर ने पूरे पाकिस्तान और इमरान खान के समर्थकों को हिला दिया है. इस खुलासे के बाद एक बार फिर इमरान के खिलाफ साजिश होने की आवाज़ें उठने लगी हैं.

अडियाला में HIV...फैला या फैलाया गया?

दुनिया जानती है कि इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर की साजिश किस हद तक जा पहुंची है. यहां तक की जेल में इमरान जिन किताबों को पढ़ रहे हैं. उन किताबों का जिक्र करके मुल्क में इमरान को आतंकी करार देने तक की कोशिश हो रही है.

इमरान खान पर जिस सलाउद्दीन अय्युबी को पढ़ने का इल्जाम लगाया जा रहा है. वो एक वक्त तुर्की का खलीफा था और यहूदियों से बेहद नफरत करता था. खिलाफत आंदोलन चलाकर उसने आधी दुनिया को फतह किया. साथ ही मस्जिद-ए-अक़्सा को फतह करने के लिए उसने 16 जंगे लड़ी.

क्या यहूदियों के लिए खतरा बनेंगे इमरान?

दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को झुकाने में नाकाम रही मुनीर एंड कंपनी अब इमरान खान पर इल्जाम लगा रही है कि इमरान आगे चलकर सलाउद्दीन अय्युबी की तरह यहूदियों के लिए खतरा पैदा कर देंगे.

हालांकि तालिबान के साथ करीबी को लेकर इमरान पर पहले से तालिबान खान होने के इल्जाम लगते रहे हैं. मगर इस बार बगावती तेवर वाली किताबों के साथ जिस तरह इमरान खान की तस्वीर जेल से बाहर आई है. माना जा रहा है कि इसके पीछे मुनीर का ही हाथ है ताकि इमरान खान की इमेज को दुनिया में खराब किया जा सके.

ओवरसीज पाकिस्तानी डाल रहे ट्रंप पर दबाव

इमरान खान को गिरफ्तार हुए करीब-करीब दो साल हो चुके हैं. ट्रंप के अमेरिका में आने से पहले तक मुनीर के ऊपर कोई दबाव नहीं था. मगर ट्रंप के चुनाव जीतने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की है. जो इमरान खान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं. बस PTI के यही कट्टर समर्थक ट्रंप से मुनीर पर इमरान को रिहा करने का दबाव बनवा रहे हैं और मुनीर किसी ना किसी साजिश की आड़ में इमरान का काम तमाम करने की फिराक में है.