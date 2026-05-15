सितंबर में अमेरिका जाएंगे चीनी राष्ट्रपति! ट्रंप ने जिनपिंग को बताया महान, कहा- हमारे रिलेशन काफी फ्रेंडली हो गए हैं

Trump Visit To China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में एक 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे. वहीं अब शुक्रवार ( 15 मई 2026) को ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल 24 सितंबर के आसपास अमेरिका का दौरा कर सकते हैं. इन्होंने चीनी राष्ट्रपति की इस प्रस्तावित यात्रा को रेसिप्रोकल विजिट बताया, जो उनके चीन के साथ रेसिप्रोकल ट्रेड को दर्शाता है. ट्रंप ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के दौरान शी जिनपिंग और उनके प्रतिनिधि के प्रति आभार जताया.

खुलकर बात करेंगे दोनों देश

ट्रंप ने कहा,' मैं राष्ट्रपति शी और उनके सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारे संबंध बेहद फ्रेंडली हो चुके हैं. वे बेहद अच्छे लोग हैं. यहां आना मेरे लिए सम्मान की बात है और हम फिर आएंगे. मुझे विश्वास है कि 24 सितंबर के आसपास राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका आ रहे हैं और पारस्परिक व्यापार की तरह यह यात्रा भी पारस्परिक होगी.' ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों पक्ष अपने बीच संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे और दोनों देशों के बीच चर्चा भी खुली और सीधी होगी. उन्होंने कहा,' हम खुलकर बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप चीन से बहुत प्रभावित होकर जाएंगे, जैसे मैं बहुत प्रभावित हूं'

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ट्रंप-जिनपिंग की प्राइवेट टॉक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन में अपनी इस यात्रा को सकारात्मक अनुभव बताया और चीनी नेतृत्व को उनकी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा,'मैं बस इतना कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि बहुत-बहुत धन्यवाद, ये 2 दिन वाकई बेहद अच्छे रहे.' ट्रंप ने बीजिंग में अपनी यात्रा के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बेहद सुरक्षित लीडरशिप कॉम्प्लैक्स झोंगनानहाई में शी जिनपिंग से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार ( 15 मई 2026) को सुबह बातचीत शुरू हुई, जिसमें ट्रंप और शी को मीडिया से दूर निजी चर्चा करने से पहले परिसर के बगीचों में टहलते हुए देखा गया.

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मुलाकात का असर

बता दें कि झोंगनानहाई को चीन का व्हाइट हाउस कहा जाता है. यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व परिसर के रूप में काम करता है. गुरुवार ( 14 मई 2026) को राष्ट्रपति शी ने राजकीय यात्रा के दौरान ट्रंप के लिए स्वागत समारोह और भोज का आयोजन किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजिंग में टेंपल ऑफ हेवन का भी दौरा किया. अधिकारियों ने कहा कि इन मुलाकातों से दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ी, कम्युनिकेशन मजबूत हुआ और वैश्विक मामलों में स्थिरता और निश्चितता आई. ट्रंप की यह 9 सालों में चीन की पहली यात्रा है, जिसमें दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार बातचीत और समन्वय पर जोर दिया.