ट्रंप ने बताया 'महान', व्हाइट हाउस में हुई 'बेइज्जती', 30 मिनट तक शहबाज शरीफ को करना पड़ा इंतजार: रिपोर्ट

Donald Trump-Shehbaz Sharif Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की. हालांकि, इस बैठक से पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के गेट पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:26 AM IST
Donald Trump-Shehbaz Sharif Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की. हालांकि, इस बैठक से पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को काफी देर तक गेट पर ही इंतजार करना पड़ा. रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप से मिलने से पहले शरीफ और मुनीर को व्हाइट हाउस के गेट पर काफी इंतजार करना पड़ा. बताया जा रहा है कि जब शरीफ और मुनीर, ट्रंप का इंतजार कर रहे थे, तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति 'टिकटॉक' को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे और प्रेस से मुलाकात जारी थी. इसी कारण उन्हें ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गेट पर ही इंतजार करना पड़ा. जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात खत्म हुई, उसके बाद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका मिला. उनकी यह मुलाकात गुरुवार शाम को हुई. 

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए शरीफ और मुनीर की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आज हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल बहुत महान इंसान हैं, और प्रधानमंत्री भी। वे आ रहे हैं और शायद अभी इस कमरे में ही हों. इससे पहले, जून में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पहली सोलो विजिट थी. अगस्त में भी मुनीर वाशिंगटन गए थे. जून के दौरे के दौरान मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत की थी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे. इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और मध्य पूर्व मामलों के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे. शहबाज शरीफ ने इस साल पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम करने के ट्रंप के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका सार्वजनिक समर्थन किया था। हालांकि, भारत ने तनाव कम करने में ट्रंप की भूमिका से इनकार किया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Donald Trump-Shehbaz Sharif Meeting

