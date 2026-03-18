20 दिन, दर्जनों हमले… फिर भी खाली हाथ! अपने जनरलों पर भड़के मुनीर, पूछा- PAK का दुश्मन नंबर 1 कहां है?

Pakistan Operation Gajab-Lil-Haq Latest News: अफगानिस्तान में कथित तौर पर सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों को मारने के लिए पाकिस्तान की ओर से 26 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन गजब-लिल-हक को 20 दिन हो चुके हैं. इसके बावजूद, पाकिस्तान अब तक TTP के किसी बड़ी कमांडर को मार गिराने में कामयाब नहीं हो सका है. इसे लेकर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर में झुंझलाहट बढ़ती जा रही है. मुनीर ने खुफिया प्रमुखों के साथ बैठक करके कोई बड़ा नतीजा न दे पाने पर कड़ी फटकार लगाई और अभियान सफल बनाने के लिए उन्हें 'ढूंढो, खत्म करो और नतीजे दो' का नया फरमान सुनाया.

अपने खुफिया प्रमुखों पर भड़के मुनीर

सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सोमवार को आर्मी हेडक्वार्टर में गोपनीय बैठक बुलाई. इस बैठक में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल वाजिद अजीज और पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत कई अधिकारी शामिल हुए.

इस मीटिंग में आसिम मुनीर का रवैया काफी कठोर रहा. उन्होंने अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष और TTP के बड़े कमांडरों को निशाना बनाने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने खुफिया प्रमुखों से उनकी क्षमता और खुफिया विफलताओं पर सवाल उठाए.

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'पाकिस्तान का नंबर-1 दुश्मन कहां हैं?'

सूत्रों के मुताबिक, अपने शीर्ष जनरलों की आलोचना करते हुए कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने जनरलों से पूछा, 'पाकिस्तान का नंबर-1 दुश्मन कहां हैं? उसे अभी तक मारा क्यों नहीं गया? हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या कर रही है?'

फील्ड मार्शल मुनीर का इशारा TTP सरगना नूर वाली महसूद की ओर था. पाकिस्तान आर्मी चीफ ने हाई-वैल्यू टारगेट्स को अब तक खत्म न कर पाने पर आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस से जवाब मांगा.

'दुश्मनों को ढूंढो, खत्म करो और नतीजे दो'

मुनीर ने अपने ऑपरेशनल और खुफिया प्रमुखों को ढिलाई बरतने पर सख्त अल्टीमेटम जारी किया. साथ ही उन्हें 'दुश्मनों को ढूंढो, खत्म करो और नतीजे दो' का फरमान भी जारी किया.

बताते चलें कि TTP को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान 26 फरवरी से ऑपरेशन गजब-लिल-हक चला रखा है. इसके तहत अफगानिस्तान के अंदरुनी इलाकों में हवाई और जमीनी हमले किए जा रहे हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान, TTP लड़ाकों को शह देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता.

पाकिस्तानी सेना में बढ़ रही निराशा

अपने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान अब तक काबुल, कंधार और नंगरहार में कई हमले कर चुका है. जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए हैं. हालांकि TTP का कोई हाई-प्रोफाइल नाम अब तक नहीं मारा गया है, जिसकी वजह से मुनीर अपने खुफिया प्रमुखों से बेहद नाराज हैं. इससे पाकिस्तानी सेना में भी निराशा बढ़ती जा रही है.

जानकारों के मुताबिक, इस बैठक में अफगान तालिबान के साथ सीजफायर के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव पर भी चर्चा की गई. अब तक, चीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश संयम बरतने की अपील कर चुके हैं. बैठक में तय किया गया कि संघर्ष रुके, इससे पहले ही अपने खास टारगेट्स को खत्म कर दिया जाए. जिससे दूसरे दुश्मन अपना सिर उठाने की जुर्रत न कर सकें.