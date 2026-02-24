Advertisement
दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की खामोश घेराबंदी, फंड और हथियार देकर टापुओं पर सीक्रेट मिलिट्री से कर रहा कब्जा

दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की खामोश घेराबंदी, फंड और हथियार देकर टापुओं पर 'सीक्रेट मिलिट्री' से कर रहा कब्जा

China News in Hindi: बिना जंग किए दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने को चीन गहरी चाल चल रहा है. इसके लिए वह अपने समुद्री मिलिशियाओं की फौज बनाकर उन्हें आगे कर रहा है. ये मिलिशिया एक-एक करके सागर में बने टापुओं पर कब्जा करते जा रहे हैं.

Devinder Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:06 PM IST
दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की खामोश घेराबंदी, फंड और हथियार देकर टापुओं पर 'सीक्रेट मिलिट्री' से कर रहा कब्जा

Chinese Militia in South China Sea News: दक्षिण चीन सागर में अपने पांव मजबूत करने के लिए चीन अपने समुद्री मिलिशिया का लगातार इस्तेमाल कर रहा है. पिछले साल उसने विवादित दक्षिण चीन सागर में रिकॉर्ड संख्या में मिलिशिया की तैनाती की. वहीं कम विवादित रीफ्स के पास सिविलियन मछली पकड़ने वाले बेड़ों की अधिकता बढ़ाई. वाशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव (AMTI) ने इस बारे में अहम रिपोर्ट पेश की है. जिससे चीन की बदलती रणनीति का पता चलता है. 

वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे चीनी समुद्री मिलिशिया 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबरों के मुताबिक, AMTI ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर यह विश्लेषण किया है. इससे पता चला है कि वर्ष 2025 में चीनी समुद्री मिलिशिया सबसे ज्यादा सक्रिय रहे. इस दौरान हथियारों से लैस मिलिशिया के रोजाना औसतन 241 जहाज दक्षिण चीन सागर में घूमते देखे गए. जबकि इससे पहले 2024 में इनकी संख्या 232 जहाज प्रतिदिन हुआ करती थी. 

चीन सेना की शह पर करते हैं काम

यह मिलिशिया चीनी सेना की शह पर काम करते हैं. ये सीक्रेट फौज पेशेवर मिलिशिया और स्प्रैटली बैकबोन फिशिंग फ्लीट के सिविलियन मछुआरों से मिलकर बनी है. थिंक टैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एक राज्य-सब्सिडी प्राप्त समुद्री मिलिशिया है. जिसे चीनी सरकार की ओर से ट्रेनिंग, फंड और हथियार मिलते हैं. इनके बेड़े में मछली पकड़ने वाले सैकड़ों बड़े जहाज शामिल हैं, जो दक्षिण चीन सागर में लगभग स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं.

सभी बड़े रीफ्स पर हुई मिलिशिया की तैनाती

रिपोर्ट के अनुसार, इन मिलिशिया की तैनाती सभी प्रमुख रीफ्स पर हुई है. हालांकि मिसचीफ और विटसन रीफ्स पर इसका ज्यादा जमावड़ा देखने को मिला है, जो ज्यादा रणनीतिक महत्व के हैं. ऐसा करके ये चीनी मिलिशिया दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री क्षेत्राधिकार को बढ़ा रहे हैं. हालांकि चीन ने इन मिलिशिया के साथ अपने संबंधों से बार-बार इनकार किया है. 

PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा अभेद्य ढाल; आसमान में ही खत्म हो जाएगा खेल

दक्षिण चीन सागर में लगातार बढ़ रहा तनाव

बताते चलें कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है. इसे लेकर उसका फिलीपींस, वियतनाम और अन्य देशों के साथ टकराव लगातार बढ़ रहा है. अपने दावे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाते हुए चीन ने नक्शे पर कृत्रिम नाइन डैश लाइन भी खींच रखी है. इस लाइन में किसी दूसरे देश का जहाज आने पर वह अपने समुद्री मिलिशिया, कोस्ट गार्ड और नौसेना का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश करता है. 

