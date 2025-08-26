पाकिस्तान में घूम रही थी हॉलैंड की बेटी... PAK पुलिस ने पूछे ऐसे सवाल, मुल्क की इज्जत की लुटिया डुबो दी

Pakistan Police: पाकिस्तान की एक और 'कलंक कथा' सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जगह थी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका. सिक्योरिटी में तैनात पाकिस्तान की पुलिस और बाइक पर सवार होकर पाकिस्तान की सैर को निकली एक विदेशी महिला. खैबर पख्तूनख्वा की बटगाम पुलिस ने विदेशी महिला टूरिस्ट को हर चेक पॉइंट पर रोका. उसके डॉक्यूमेंट देखे. उससे सवाल जवाब किया. तफ्तीश के नाम पर एक महिला से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे गए कि पाकिस्तान के पढ़े-लिखे लोगों माथा पीट लिया. क्या है मामला, आप खुद जान लीजिए.

पाकिस्तान की 'कलंक कथा'!

पाकिस्तान पुलिस की कलंक कथा आरको सवाव-जवाब फॉर्मेट में बताते हैं.

पाक पुलिस - कितने लोग हो?

विदेशी महिला-मैं अकेली

पाक पुलिस - -यहां रुकी हैं या जा रही हैं?

विदेशी महिला-मैं बिशम में रुकी हूं

पाक पुलिस - किस होटल में?

विदेशी महिला-होटल पैराडाइस

विदेशी मेहमान का अपमान!

पाक पुलिस - कहां से हो?

विदेशी महिला - हॉलैंड. हॉलैंड... बहुत लंबा दिन था.

पाक पुलिस - अकेली हो?

विदेशी महिला - हां.

पाक पुलिस - तुम अकेली आई हो

विदेशी महिला - हां.

PAK में महिला टूरिस्ट की बेइज्जती!

पाक पुलिस - तुम अकेली आई हो?

विदेशी महिला - हां

पाक पुलिस - क्यों? तुम्हारा पति नहीं है?

विदेशी महिला - जरूरत नहीं है.

पाक पुलिस - तुम्हारी उम्र क्या है. अपनी ऐज बताओ

विदेशी महिला - 37 साल.

चलिए यहां तक सब ठीक था. पाक पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी. लेकिन इसके बाद वर्दी के पीछे मौजूद कट्टरपंथी मानसिकता और मूर्ख सोच वाले पुलिसवालों ने हॉलैंड की मेहमान से ऐसे बे सिर पैर के ऐसे सवाल पूछे की महिला भी झुंझला उठी.

पाक पुलिस - 37 साल और तुम्हारी शादी नहीं हुई?

विदेशी महिला- क्या ये पुलिस के सवाल हैं?

पाक पुलिस - अरे नहीं No No.

विदेशी मेहमान का पाकिस्तान में अपमान!

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है हॉलैंड की नाजरीन एक लड़की है दुनिया घूम रही है और घूमते घूमते मोटरसाइकिल लेकर पाकिस्तान में आ गई अब खैबर पख्तूनख्वा बडगाम में वो जाती है और उसके साथ शर्मनाक वाकया हुआ. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में किसी विदेशी महिला को बेइज्जती का सामना करना पड़ा हो. पाकिस्तान में इलाका चाहे पॉश हो या पिछड़ा. हर जगह रहने वालों की मानसिकता एक सी ही है और जब जब ऐसी वारदातें पाकिस्तान में हुईं.

क्या बोली पाकिस्तानी पब्लिक?

वायरल वीडियो देखेने के बाद एक महिला ने कहा, 'इस्लामाबाद का एक इलाका है शकर पड़ियां. वहां अक्सर टूरिस्ट आते हैं. पूरे पाकिस्तान से आते हैं और विदेशी भी. हाल ही में एक विदेशी लड़की वहां पर पहुंची. उसकी बेटी साथ थी. घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी ड्रेस उसने पहनी थी. सलवार कमीज दुपट्टा तक ले रखा था फिर भी वहां बहुत सारे लोग ऐसे जमा हो गए जिन्होंने उनको तंग या परेशान किया उनके ऊपर तरह तरह की बातें बोलीं गईं.

पाकिस्तान की कट्टर सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है. बूढ़ी, जवान या बच्ची कोई महफूज नहीं है. छोटी सोच वाले पाकिस्तान में मॉर्डन ड्रेस वाली बच्चियों से लेकर बुर्कापोश महिलाएं तक हैवानों के निशाने पर रहती हैं.

एक पाकिस्तानी ने ऑन कैमरा कहा- 'भई अजीब जज्बात है कि मतलब कभी 3 साल की बच्ची को रेप करके मार रहे हैं. पब्लिक प्लेस में ख्वातीन जो वहां आई हुई हैं ऐसी ख्वातीन जो मेरे घर की आपके घर की हो सकती थी. किसी और मुल्क से आई हैं तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है.'

तो ख्वातीन और हजरात ये पाकिस्तान है. जो ना सुधरा है, ना सुधरेगा. महिलाओं को लेकर इस मुल्क की कमतर सोच ने ना सिर्फ यहां कि आधी आबादी को घरों में छिपे रहने पर मजबूर किया है. बल्कि पूरे मुल्क की गाड़ी को ही पंचर कर दिया है.