पाकिस्तान-चीन

24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से दहला पाकिस्तान, धरती डोली तो घरों को छोड़ बाहर भागे लोग

Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में रविवार को भूकंप ने दहशत पैदा कर दी. बीते एक महीने में लगातार पाकिस्तान की धरती कांप रही है. आखिर क्यों इस क्षेत्र में यह भूकंप लगातार आ रहे हैं. ऐसा किसी प्राकतिक टेक्टानिक प्लेट आपस में टकराने की वजह से हो रहा है या कोई और कारण है, इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है.

Oct 06, 2025, 03:42 AM IST
Earthquake of magnitude 4.6 jolts Pakistan: रविवार को पाकिस्तान में धरती डोली तो लोगों की हालत खराब हो गई. 4.6 तीव्रता का भूकंप से ही लोग परेशान हो गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के बयान के मुताबिक ये भूकंप करीब 10 KM की उथली गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के हिसाब से काफी सेंसिटिव साबित हुआ. एनसीएस (NCS) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भूकंप की तीव्रता: 4.6, तारीख 05/10/2025 18:59:30 IST, अक्षांश: 30.33 उत्तर, देशांतर: 66.43 पूर्व, गहराई: 10 Km, लोकेशन: पाकिस्तान.'

चौबीस घंटे में दूसरी बार डोली पाकिस्तान की धरती

आपको बताते चलें कि इससे पहले शनिवार को, पाकिस्तान में 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया था. यह इस हफ्ते पाकिस्तान में आया तीसरा भूकंप है. रविवार और शनिवार को आए भूकंप से पहले 2 अक्टूबर को कराची के पास मलीर से सात किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसकी गहराई भी 10 किलोमीटर थी.

 

भूकंप के हिसाब से पूरा पाकिस्तान संवेदनशील

उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन का कंपन अधिक होता है और संरचनाओं को अधिक नुकसान और अधिक जनहानि हो सकती है. पाकिस्तान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है, जहां कई प्रमुख भ्रंश स्थित हैं. इस वजह से पाकिस्तान में अक्सर भूकंप आते हैं और विनाशकारी होते हैं.

पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसके कुछ क्षेत्रों को भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि ये मुख्य केंद्रीय दबाव जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाओं के नजदीक हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे प्रांत जो यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं, वहां अक्सर भूकंप आते हैं. वहीं पाकिस्तान का सिंध और पंजाब भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ऐसे में प्लेट के टकराने की आशंका बनी रहती है.

अन्य संवेदनशील जोन की बात करें तो पंजाब, भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित है, भूकंपीय गतिविधियों के प्रति काफी संवेदनशील हैं. सिंध, हालांकि कम संवेदनशील है, फिर भी अपनी स्थिति के कारण डेंजर जोन में है. पाकिस्तान के इतिहास के सबसे खतरनाक और विनाशकारी भूकंप 1945 में बलूचिस्तान में आया था जिसकी तीव्रता 8.1 थी. वो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था.  (ANI)

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

earthquake

;