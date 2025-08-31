SCO Summit 2025: 'अब नहीं सहेंगे पश्चिम की मनमानी, BRICS को करेंगे मजबूत', पुतिन की ट्रंप को ललकार
Vladimir Putin on Trump Tariffs: एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों-इशारों में पश्चिमी देशों को खूब सुनाया. दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए पुतिन ने उन्हें नव-उपनिवेशवाद की संज्ञा दी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:21 AM IST
Vladimir Putin interview at SCO Summit 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी करने के लिए टैरिफ को हथियार बनाकर दूसरे देशों को धमका रहे हैं लेकिन उनकी इन हरकतों का दूसरे देशों पर उल्टा असर हो रहा है. उन्होंने ब्राजील, भारत, चीन, रूस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया. अब वे इस मनमानी के खिलाफ ज्यादा एकजुट नजर आ रहे हैं. चीन में हो रहे एससीओ समिट में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच चुके हैं. चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दे दिया कि इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व को खत्म करने का ब्लू प्रिंट बनने वाला है और अब ग्लोबल साउथ इन धमकियों को कतई सहन नहीं करेगा. 

'देशों के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे प्रतिबंध'

चीन के तियानजिन नगर पालिका में होने वाले आगामी 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मॉस्को और बीजिंग ब्रिक्स समूह को मज़बूत करने में जुटे हैं. दोनों देश भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का विरोध करते हैं. ये प्रतिबंध सदस्य देशों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं.

इस इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति ने बहुपक्षीय मंचों पर रूस-चीन के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया. साथ ही ब्रिक्स को जी-7 की तरह एक प्रमुख शक्ति के रूप में बदलने का इरादा भी जताया. उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधारों का भी समर्थन किया. 

हम ब्रिक्स की क्षमताओं को मजबूत कर रहे- पुतिन

पुतिन ने कहा, 'हम ब्रिक्स के भीतर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस संगठन को वैश्विक शक्ति के एक प्रमुख पिलर के रूप में इसकी भूमिका का विस्तार किया जा सके. हम सदस्य देशों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिक्स की कई पहलों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी के लिए साझा मंचों का निर्माण भी शामिल है.'

'ट्रंप की अराजकता छुपाना बंद करें...,' कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में उठी टैरिफ समाप्त करने की मांग, इस नेता ने जारी किया प्रस्ताव 

पश्चिमी देशों का नाम लिए बिना पुतिन ने उन पर जमकर निशाना साधा. रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, क्षेत्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर समान विचार साझा करने के लिए एकजुट हैं. हम संगठन के सदस्यों और समग्र विश्व के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के विरुद्ध साझा रुख रखते हैं. इसके लिए हम ब्रिक्स की क्षमताओं को मज़बूत करने में लगे हैं.' 

'IMF और वर्ल्ड बैंक के कामकाज में हो सुधार'

इस साक्षात्कार में पुतिन ने अमेरिकी प्रभाव वाले IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार का मुद्दा भी उठाया और सभी देशों के लिए सच्ची समानता और समान पहुंच पर आधारित नई वित्तीय प्रणाली का आह्वान किया

पुतिन ने कहा, 'अपने चीनी सहयोगियों के साथ, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सुधार का समर्थन करते हैं. हम इस बात पर एकमत हैं कि नई वित्तीय प्रणाली खुलेपन और सच्ची समता पर आधारित होनी चाहिए, जो सभी देशों को अपने साधनों तक समान और भेदभाव रहित पहुंच प्रदान करे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करे.'

'देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना नव-उपनिवेशवाद'

ट्रंप टैरिफ की आलोचना करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने इसे नव-उपनिवेशवाद की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक बहुमत को लाभ पहुँचाने वाली समावेशी प्रगति चाहता है. पुतिन ने कहा कि नव-उपनिवेशवाद के साधन के रूप में वित्त के इस्तेमाल को समाप्त करना जरूरी है. यह स्पष्ट रूप से वैश्विक बहुमत के हितों के विपरीत है. इसके विपरीत, हम समस्त मानवता के लाभ के लिए प्रगति चाहते हैं.

राष्ट्रपति पुतिन ने जी-20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का भी स्वागत किया और कहा कि इससे संगठन ज्यादा समावेशी और मजबूत होगा. चीन 20 में चीन की भूमिका की भी प्रशंसा की और कहा कि अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ, रूस और चीन ने समूह के एजेंडे को वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बदलने में योगदान दिया है. 

(एजेंसी ANI)

