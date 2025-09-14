पाकिस्तान के 'बदो बदी' ब्रांड के साथ UK में कांड, सरेराह सिर पर फोड़े गए अंडे; Video वायरल
पाकिस्तान के 'बदो बदी' ब्रांड के साथ UK में कांड, सरेराह सिर पर फोड़े गए अंडे; Video वायरल

Chahat Fateh Ali Khan video: सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान के साथ अजीबोगरीब हादसा हुआ है. एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे  चाहत के फैंस उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक दो लड़के उनके सिर पर अंडे फोड़कर भाग गए, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:48 AM IST
पाकिस्तान के 'बदो बदी' ब्रांड के साथ UK में कांड, सरेराह सिर पर फोड़े गए अंडे; Video वायरल

Chahat Fateh Ali Khan Egg attack video: आपको 'बदो बदी' वाला वीडियो एल्बम तो याद ही होगा. चाहत फतेह अली खान, पाकिस्तान के साथ साथ चाहत के कॉमेडी और पैरोडी वाले वीडियो पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. लेकिन ब्रिटेन में चाहत के गानों से परहेज करने वाले कुछ बदमाश पाकिस्तानियों ने चाहत के सिर पर अंडे फोड़कर हंगामा मचा दिया. बीच सड़क चाहत अली पर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तानी अवाम भी गुस्से में हैं.

न सुर न ताल... ना लय और तो और ना कोई भय

भय इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये प्राणी खुद को अव्वल दर्जे का सिंगर घोषित कर चुका है और इसकी गायकी ने दुनिया के कान से खून निकालने का काम किया है. बद्दो बद्दी वीडियो लॉन्च करके चाहत फतेह अली खान ने दुनिया में अपनी पॉपुलेरिटी डिक्लेयर कर दी थी और तब से इनकी और संगीत की कुश्ती लगातार जारी है.

UK में अंडा कांड

लेकिन पाकिस्तान के बद्दो बद्दी ब्रांड के साथ ब्रिटेन में अंडा कांड हो गया. दरअसल ब्रिटेन की गलियों में चाहत फतेह अली खान अपने फैंस के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे. उसी दौरान एक युवक ने आकर उनके सिर पर अंडा फोड़ दिया. चाहत फतेह अली खान के सिर पर पहले एक युवक ने अंडा फोड़ा और इससे पहले वो कुछ समझ पाते एक और युवक उन पर अंडा मारकर भाग निकला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पाकिस्तान में इस हरकत की मज्जमत शुरू हो गई.

मुनीर का अंडा प्लान...'बद्दो-बद्दी' परेशान!

लोगों ने कहा, 'चाहत फतेह अली खान उम्र के एक बड़े हिस्से में है 60-70 साल का ये बंदा है और इसे पता है ये सिंगिंग नहीं कर सकता वो यू ट्यूब के ऊपर शुगर लगा रहा है बस ठीक है वीडियोज़ अपलोड कर देता है कल उसे अंडे मारे गए हैं उसके सिर के ऊपर निशाना लगाकर अंडे मारे गए भाई खुदा का खौफ करें उसके बाद उसकी वीडियो सामने आई है जहां पर वो रो रहा है वो कह रहा है भाई मेरा कसूर क्या था.

फैंस नाराज

इस वीडियो के बात चाहत का एक और वीडियो भी सामने आया. जिसमें वो फूट-फूटकर रो रहे हैं और उनके पास एक शख्स खड़ा है जो उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदो-बदी सिंगर रोए ही जा रहे हैं. इसके बाद उन्हें पानी पिलाया जाता है जिसके बाद वो शांत होते हैं. फिर वो वापस हंसकर आंसू पोछते हैं और सभी को सपोर्ट के लिए थैंक्यू बोलते हैं. चाहत के साथ बुरा बर्ताव होने से फैंस नाराज हैं.

अंडा क्लब में शामिल

लोगों ने कहा आप उनके गानों को इसलिए तो नहीं सुन सकते कि वो बहुत मेलोडियस गाने गाते हैं या उनकी बड़ी सुरों के ऊपर कोई गिरफ्त है लेकिन उनके साथ एक नाखुशगवार वाक्या पेश आया है वो भी अंडा क्लब में शामिल हो गए हैं और किसी ने उन्हें मार्केट के अंदर राह चलते हुए अंडा दे मारा जो बहुत तकलीफ देह मंजर था.

चाहत पर अटैक की निंदा भारत में मौजूद उनके फैन्स भी कर रहे हैं. अब चाहत के साथ किसने ऐसा किया ये तो जांच पड़ताल के बाद सामने आयेगा. लेकिन पाकिस्तानियों को पक्का यकीन है कि ब्रिटेन में चाहत पर अंडा फेंकने वाले पाकिस्तानी ही हैं. गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाहत मियां का एक गाना वायरल हुआ था. ज उन्होंने मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज के लिए बनाया था, जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों ने भी मान लिया था कि पाकिस्तान के हथियारों से डर नहीं लगता साहब ऐसे गानों से डर लगता है. चाहत के अंडा कांड पर फैंस भले ही दुखी हों लेकिन वो सबकुछ भुलाकर मस्त हैं. अपने नए शाहकार को पेश करने की तैयारी में हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

