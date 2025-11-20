Advertisement
Electricity Rate in Pakistan: पाकिस्तान में सस्ती होने जा रही बिजली, एक यूनिट पर घट सकती है इतनी कीमत

Electricity Rate in Pakistan: पाकिस्तान में बिजली की कीमत 65 पैसे प्रति यूनिट कम हो सकती है. यह कमी अक्टूबर 2025 के मासिक फ्यूल एडजस्टमेंट के आधार पर की जाएगी, जिसे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी (CPPA) ने जारी किया है। इस प्रस्ताव पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (NEPRA) 26 नवंबर को सुनवाई करेगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:04 AM IST
Electricity Rate in Pakistan
Electricity Rate in Pakistan

Electricity Rate in Pakistan: पाकिस्तान में बिजली कटौती बड़ी समस्या रही है. पिछले दिनों खबरें आई थीं कि पाकिस्तान में 12 घंटे की बिजली कटौती की समस्या है, लेकिन इस बीच वहां की जनता के लिए अच्छी खबर है. पाकिस्तान में जल्द ही बिजली थोड़ी सस्ती हो सकती है. देशभर में बिजली के दाम करीब 65 पैसे प्रति यूनिट कम होने की उम्मीद है. यह कमी अक्टूबर 2025 की फ्यूल एडजस्टमेंट रिपोर्ट के आधार पर की जा सकती है, जिसे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी (CPPA) ने जारी किया है. अभी इस प्रस्ताव पर 26 नवंबर को NEPRA द्वारा सुनवाई की जाएगी.

दरअसल, पाकिस्तान में बिजली बनाने की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है. मुल्क में अक्टूबर 2025 में बिजली की औसत लागत 8.71 रुपये प्रति यूनिट रही. बड़ी मात्रा में बिजली पानी से बनने वाली ऊर्जा (27%) और परमाणु ऊर्जा (22%) से तैयार हुई. इनमें परमाणु ऊर्जा सबसे सस्ती रही, जिसकी कीमत सिर्फ 2.17 रुपये प्रति यूनिट थी. इसके अलावा कुछ बिजली स्थानीय और विदेशी कोयले, घरेलू गैस और LNG से बनाई गई.

खैबर पख्तूनख्वा में क्यों सड़कों पर उतरे थे बिजली विभाग के कर्मचारी?

इसी महीने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे. वे सरकार के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) को निजी हाथों में देने की बात कही गई है. कर्मचारियों का कहना था कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी, नौकरियां घटेंगी और सिस्टम और कमजोर होगा. वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) को निजी हाथों में देने के फैसले को कर्मचारियों ने 'एंटी-वर्कर' और 'एंटी-पीपल' बताया था.

प्रदर्शनकारी अपने बर्खास्ट साथियों की वापसी, खाली पदों पर भर्ती और बढ़ती महंगाई से राहत जैसी मांगें भी कर रहे थे. यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार फिर वही गलती दोहरा रही है, जो कराची की K-Electric के निजीकरण में हुई थी, जिससे वहां कीमतें बढ़ीं और कर्मचारियों की छंटनी हुई. पाकिस्तान में कितनी है एक यूनिट बिजली की कीमत?

पाकिस्तान में कितनी है एक यूनिट बिजली की कीमत?

भारत के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बिजली की कीमत 4 रुपये प्रति यूनिट से 9 रुपये प्रति यूनिट के बीच है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक यूनिट बिजली की कीमत 48.84 से ₹65 प्रति यूनिट तक है, जो बहुत ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: Pakistan News: उनका कसूर क्या था... इमरान खान की बहनों पर पुलिस कार्रवाई से उखड़ पड़े पूर्व राष्ट्रपति अल्व

 

