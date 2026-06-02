कश्मीर को यूक्रेन जैसा 'संघर्ष' बताने की साजिश, इस्लामाबाद में EU ने बोली पाकिस्तानी भाषा

Jammu Kashmir Issue: यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मसला उठाया है. इसमें यूक्रेन और जम्मू-कश्मीर को साथ लाकर समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है.
Trending Photos
EU Pakistan Joint Statement: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की मंशा जग जाहिर है, अब EU भी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है. यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मसला उठाया है. यूरोपीय यूनियन की 9वीं रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले का जिक्र किया. इसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यूरोपीय संघ (EU) और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक वार्ता का आठवां दौर शुरू हुआ है. बैठक के दौरान EU ने क्षेत्रीय मामलों में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की. खास तौर पर, अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बनाए रखने में पाकिस्तान की मदद की प्रशंसा की गई, इसमें 11वें बिंदु में पाकिस्तान पक्ष ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर EU ने जानकारी भी दी.
दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों के अनुसार, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस भाषा को स्वीकार करके, EU यह मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, जिसे पाकिस्तान और किसी तीसरे पक्ष के बीच संयुक्त बयान में वैध रूप से शामिल किया जा सकता है. इसका मतलब है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय रूप से एक अनसुलझा मुद्दा है. इसमें यूक्रेन और जम्मू-कश्मीर को साथ लाकर समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है. जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है क्योंकि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है.
इससे पहले काजा कल्लास ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान एक बड़ी रीजनल पावर है और EU के लिए एक जरूरी पार्टनर है. उन्होंने ये भी कहा कि मैंने EU-पाकिस्तान रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत के लिए प्राइम मिनिस्टर सहित कई नेताओं से मुलाकात की. आगे लिखा कि मैंने US-ईरान बातचीत को आसान बनाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका के लिए उसकी तारीफ की. EU पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और पाकिस्तान EU ट्रेड प्रेफरेंस, GSP+ का दुनिया का सबसे बड़ा लाभार्थी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.