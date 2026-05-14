सर्जरी से पहले हरेक मरीज की होगी HIV स्क्रीनिंग, एड्स महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार ने दिए आदेश

Why did HIV explode in Pakistan: कंगाल पाकिस्तान पहले से ही एक-एक पाई के लिए जूझ रहा था. अब उसके सिर पर एक और बड़ी समस्या आ पड़ी है. वह समस्या इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है और सरकार को सूझ नहीं रहा है कि वह कैसे उस मुसीबत का सामना करे. असल में वहां पर HIV संक्रमण तेजी से महामारी की तरह फैल गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्वास्थ्य हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं.

23 हजार एड्स मरीज हो गए लापता

स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने पिछले महीने पाकिस्तानी संसद को बताया था कि देश में 84 हजार पंजीकृत HIV मामले हैं. उनमें से 61 हजार मरीजों का इलाज चल रहा है. बाकी 23 हजार मरीजों में से कई ट्रेस नहीं हो पाए या इलाज छोड़ चुके हैं. सबसे बड़ा डर ये कि लापता मरीज आगे भी संक्रमण फैला सकते हैं.

पाकिस्तान में महामारी बना एड्स

WHO के मुताबिक, पाकिस्तान में HIV के मामलों में 200% की बढ़ोतरी हुई है. पूरे दक्षिण एशिया में एचआईवी की यह सबसे तेज बढ़ोतरी दर है. दूसरे शब्दों में पाकिस्तान में एड्स अब महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है. बिगड़ते स्वास्थ्य हालात से शहबाज सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने घोषणा की है कि अब मुल्क में किसी भी मरीज की सर्जरी से पहले उसकी HIV स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी.

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शहबाज सरकार के फूले हुए हैं हाथ-पांव

पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, PM शहबाज शरीफ ने एड्स कंट्रोल करने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स गठित की है. इस टास्क फोर्स में डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग शामिल किए गए हैं. इस टास्क फोर्स के लोग देशभर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और एड्स से बचाव के उपाय बताएंगे. देश में सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल पर रोक, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और पीड़ित मरीजों की बेहतर निगरानी के भी आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सरकार ने देश में एचआईवी टेस्ट सेंटर्स की संख्या 49 से बढ़ाकर 97 कर दी है. जिसके बाद वहां हर हफ्ते होने वाले टेस्ट की संख्या 38 हजार से बढ़कर 3 लाख हो गई है.

HIV के मामलों में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी

WHO और UNAIDS के अनुसार, पाकिस्तान पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र के उन देशों में शामिल हो गया है, जहां पर HIV फैलने की दर सबसे ज्यादा है. वहां पर पिछले 15 वर्षों में एड्स से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में 200% की बढ़ोतरी हुई है. मोटे अनुमानों के मुताबिक, पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 3.5 लाख लोग एड्स से संक्रमित हैं. उनमें से करीब 80% अपनी स्थिति से अनजान हैं और उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया है.

इन वजहों ने हालात को बनाया मुश्किल

डेली पाकिस्तान वेबसाइट के मुताबिक, जिन्नालैंड में पाकिस्तान में HIV फैलने के कई कारण सामने आए हैं. इनमें एक ही इंजेक्शन से कई लोगों का नशा लेना सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है. इसके अलावा वहां पर लोगों में सेक्स वर्कर्स के बीच जाने की दीवानगी, पुरुषों से पुरुषों के बीच यौन संबंध और ट्रांसजेंडर्स के साथ असुरक्षित रिलेशन बनाने की वजहें भी इस महामारी को फैला रही हैं. समस्या ये है कि जागरूकता के अभाव में वहां पर लोग आज भी अपना टेस्ट कराने के लिए आगे नहीं आ रहे, जिससे बीमारी अंदर ही अंदर तेजी से फैलती जा रही है.