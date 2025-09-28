Pakistan News: भारत ही नहीं, PAK को भी खोखला कर रही ये 'घातक' बीमारी; हर साल एक हजार गंवा देते हैं जान

What are the Symptoms of Rabies: भारत समेत पूरी दुनिया में हर साल हजारों लोग, खासकर बच्चे, रेबीज़ जैसी जानलेवा बीमारी से मर जाते हैं. पाकिस्तान में भी करीब लगभग 1,000 लोग प्रत्येक वर्ष रेबीज से अपनी जान गंवा बैठते हैं. मरने वाले लोगों में अधिकतर बच्चे होते हैं. इस बीमारी का इलाज उपललब्ध है लेकिन कुत्ते के काटने के बाद लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से घातक वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर इंसान की दर्द से तड़प-तपड़कर भयानक मौत हो जाती है.

कम आय वाले इलाकों में हालात गंभीर

पाकिस्तानी संस्था ChildLife Foundation के मेडिकल डायरेक्टर मोहम्मद इरफान हबीब के अनुसार, यह समस्या ग्रामीण और कम आय वाले इलाकों में सबसे अधिक गंभीर है, जहां बच्चे खेलते समय या स्कूल जाते समय आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं.

कैसे फैलता है रेबीज?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, रेबीज़ एक वायरल और जानलेवा बीमारी है, जो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है. यह मुख्य रूप से कुत्तों के काटने, खरोंच या लार के संपर्क से फैलती है. जब इस बीमारी का वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है तो रोग लगभग 100% घातक स्तर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रोगी का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इतनी भयानक बीमारी होने के बावजूद यह 100% टीकाकरण योग्य बीमारी है. फिर भी समय पर इलाज न मिलने की वजह से यह अक्सर जान ले लेती है.

रेबीज के लक्षण क्या होते हैं?

WHO के अनुसार, रेबीज के शरीर में फैलने काइन्क्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 2-3 महीने होता है, लेकिन यह एक हफ्ते से लेकर एक साल तक भी हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस शरीर में कहां से प्रवेश करता है और उसकी मात्रा कितनी है. इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, दर्द और घाव वाली जगह पर असामान्य झुनझुनी, चुभन या जलन शामिल हो सकती है. जैसे-जैसे वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन बढ़ती है, जो अंततः घातक हो जाती है

कुत्ते काटने पर तुरंत क्या करें?

डॉ. हबीब के मुताबिक, कुत्ते के काटने के बाद घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना चाहिए. जिससे वायरस और जीवाणु हट जाएं. इसके बाद तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाकर डॉक्टर से पोस्ट-एक्सपोज़र वैक्सीनेशन (PEP) लगवाएं. टेटनस और अन्य आवश्यक दवाइयाँ भी समय पर लें. घरेलू इलाज या देरी खतरनाक साबित हो सकती है.

भागें नहीं, कुत्तों को जोर से डांटें

चूंकि बच्चे और बुजुर्ग तेजी से भाग नहीं पाते, इसलिए उन्हें सावधानी और जागरूकता बरतना ज्यादा जरूरी हो जाता है. उन्हें आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर चलना चाहिए. अचानक दौड़कर कुत्ते का सामना न करें. अगर फिर भी कुत्ते पीछा करें तो तेज आवाज में उन्हें डांटकर धीरे-धीरे पीछे हटें. उन्हें पीठ दिखाकर कतई ना भागें. ऐसा करने से वे आपको निश्चित रूप से काट सकते हैं.

याद रखिए, रेबीज़ से होने वाली मौतें 100% टाली जा सकती हैं. समय पर सफाई, वैक्सीनेशन और डॉक्टर की मदद से न केवल बच्चों की जान बच सकती है, बल्कि पूरे समुदाय को सुरक्षित रखा जा सकता है. जागरूकता ही इस महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है.