F-16 पर लद गए थे परमाणु बम! 35 साल पहले ही पाक ने बना लिया था तबाही का प्लान, पूर्व CIA अफसर का दावा

Big Revele of Ex CIA Officer: 1990 के दशक में शीत युद्ध समापन की ओर था और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में अंधेरे के पीछे का सच छिपा था. अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने उस दौर का एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. बार्लो के मुताबिक, पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों पर परमाणु हथियार लगाने की तैयारी कर रहा था. उन्होंने इसे 'इस्लामिक बम' का नाम दिया था. यह एक ऐसा हथियार था जो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन सकता था.

यहां पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अमेरिका भी इन सब बातों से वाकिफ था. फिर भी वॉशिंगटन ने इन मुद्दों को छोड़कर जानबूझकर आंखें मूंद लीं, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी. बार्लो ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य सहायता, जो आधिकारिक तौर पर आतंकवाद-रोधी अभियानों और सुरक्षा सहयोग के नाम पर दी जा रही थी, वास्तव में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को परोक्ष रूप से मजबूत कर रही थी.

पूर्व सीआईए अफसर का बड़ा खुलासा

सीआईए के पूर्व अफसर बार्लो के इस खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परतों के नीचे छिपे उस पुराने सौदे को फिर उजागर कर दिया जहां रणनीतिक हितों के आगे वैश्विक सुरक्षा चिंताएं छोटी पड़ गईं थीं. रिचर्ड बार्लो का यह खुलासा बताता है कि 1990 का दशक सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं, बल्कि राजनीतिक समझौतों और छिपे एजेंडा का युग था जिसमें 'इस्लामिक बम' जैसी अवधारणा ने दुनिया को खौफ से भर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः प्लेन उड़ाने की हैसियत नहीं और बातें परमाणु बम की... कंगाल पाकिस्तान की एक और कहानी!