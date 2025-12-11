Advertisement
trendingNow13037527
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनEx ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, इमरान के करीबी पर पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का फैसला

Ex ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, इमरान के करीबी पर पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का फैसला

Pakistan News: कभी इमरान खान के करीबी रहने वाले फैज पर अब मुनीर की नजरें टेढ़ी हो गईं और उनका कोर्ट मार्शल कर उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. फैज को ये सजा अचानक से नहीं सुनाई गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ex ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, इमरान के करीबी पर पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का फैसला

पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद अब खुद उसी जाल में फंस चुके हैं, जिसे वो खुद वर्षों से दूसरों के लिए बुनते रहे थे. फैज का कोर्ट मार्शल पूरा हो चुका है और सजा भी सुना दी गई है. कभी इमरान खान के करीबी रहने वाले फैज पर अब मुनीर की नजरें टेढ़ी हो गईं और उनका कोर्ट मार्शल कर उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. फैज को ये सजा अचानक से नहीं सुनाई गई है. दरअसल पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसर दशकों से अपना काम छोड़कर देश की सियासत में हिस्सा लेने लगे थे जिसकी वजह से वो सरकार बदलने के बाद नई सत्ता का शिकार बनते हैं. फैज हमीद भी पाकिस्तान में उसी परंपरा के हिस्सेदार थे. 

फैज अपनी असली जिम्मेदारियां छोड़कर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे. वो खुफिया जानकारी चुने हुए लोगों तक पहुंचाने लगे थे और सरकार के अलावा पाकिस्तानी सैन्य संसाधनों का निजी फायदा उठाने लगे थे. इन सब कामों की वजह से वो अपने विरोधियों को गलत तरीके से नुकसान भी पहुंचाते थे. पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में उनका नाम हमेशा एक विवाद की तरह गूंजता रहा लेकिन अब फौज ने तय कर लिया था कि फैज के पापों का घड़ा भर चुका है.

इन आरोपों के मुकदमे फैज हमीद पर दर्ज थे
पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) फैज हमीद के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया और ऐसे कदम उठाए जो राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक माने गए. इसके साथ ही फैज हमीद पर Official Secrets Act यानी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया. चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया था. मामले में यह भी कहा गया कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कुछ व्यक्तियों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उन्हें कुल चार अलग-अलग आरोपों में अभियोजन का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरान खान के करीबी रहे हैं पूर्व ISI चीफ
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व महानिदेशक फैज़ हमीद को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. फैज़ हमीद ने 2019 से 2021 तक आईएसआई के डीजी के रूप में कार्य किया था और उन्हें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है. आईएसआई से अपने कार्यकाल के बाद वे XXXI कोर के कमांडर रहे और 10 दिसंबर 2022 को निर्धारित समय से पहले रिटायर हो गए थे. अधिकारियों द्वारा जारी बयान के अनुसार, लंबे समय तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिद्ध पाया गया था.

यह भी पढ़ेंः मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! PAK को उसी के खेल में अफगान ने दी पटखनी

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PakistanImran Khan

Trending news

'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल