Ex ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, इमरान के करीबी पर पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का फैसला

पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद अब खुद उसी जाल में फंस चुके हैं, जिसे वो खुद वर्षों से दूसरों के लिए बुनते रहे थे. फैज का कोर्ट मार्शल पूरा हो चुका है और सजा भी सुना दी गई है. कभी इमरान खान के करीबी रहने वाले फैज पर अब मुनीर की नजरें टेढ़ी हो गईं और उनका कोर्ट मार्शल कर उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. फैज को ये सजा अचानक से नहीं सुनाई गई है. दरअसल पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसर दशकों से अपना काम छोड़कर देश की सियासत में हिस्सा लेने लगे थे जिसकी वजह से वो सरकार बदलने के बाद नई सत्ता का शिकार बनते हैं. फैज हमीद भी पाकिस्तान में उसी परंपरा के हिस्सेदार थे.

फैज अपनी असली जिम्मेदारियां छोड़कर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे. वो खुफिया जानकारी चुने हुए लोगों तक पहुंचाने लगे थे और सरकार के अलावा पाकिस्तानी सैन्य संसाधनों का निजी फायदा उठाने लगे थे. इन सब कामों की वजह से वो अपने विरोधियों को गलत तरीके से नुकसान भी पहुंचाते थे. पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में उनका नाम हमेशा एक विवाद की तरह गूंजता रहा लेकिन अब फौज ने तय कर लिया था कि फैज के पापों का घड़ा भर चुका है.

इन आरोपों के मुकदमे फैज हमीद पर दर्ज थे

पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) फैज हमीद के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया और ऐसे कदम उठाए जो राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक माने गए. इसके साथ ही फैज हमीद पर Official Secrets Act यानी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया. चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया था. मामले में यह भी कहा गया कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कुछ व्यक्तियों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उन्हें कुल चार अलग-अलग आरोपों में अभियोजन का सामना करना पड़ा.

इमरान खान के करीबी रहे हैं पूर्व ISI चीफ

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व महानिदेशक फैज़ हमीद को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. फैज़ हमीद ने 2019 से 2021 तक आईएसआई के डीजी के रूप में कार्य किया था और उन्हें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है. आईएसआई से अपने कार्यकाल के बाद वे XXXI कोर के कमांडर रहे और 10 दिसंबर 2022 को निर्धारित समय से पहले रिटायर हो गए थे. अधिकारियों द्वारा जारी बयान के अनुसार, लंबे समय तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिद्ध पाया गया था.

