पूर्व PAF एयर मार्शल का बड़ा खुलासा, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के AWACS किया तबाह, भोलारी एयरबेस हुआ बर्बाद, देखें वीडियो

Operation Sindoor Pakistan lost AWACS aircraft: भारत ने पाकिस्तान में किस कदर तबाही मचाई है, उसका खुलासा अब हो रहा है. भारत की जवाबी कार्रवाई ने न केवल पाकिस्तान के करीब 4 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) विमान को भी मार गिराया है. यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर खुद कह रहे हैं. उन्होंने खुलासा करते हुए माना कि 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के मिसाइल हमलों में पाकिस्तान का एक बेहद कीमती AWACS विमान तबाह हो गया. ये विमान कराची के पास भोलारी एयरबेस पर खड़ा था.

Listen to Former Pak Air Marshal Masood Akhtar confirming that the AWACS was there in hanger in Pak Bholari Air Base when Brahmos missiles hit and also led to the death of several PAF pilots and personnel. #IndiaPakistanWar #awacs #Bholari pic.twitter.com/EugVZwHGiM

— Bawali Baba (Arnav Vyas) (@BaawaliBaba) May 14, 2025