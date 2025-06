भारतीय मुस्लिमों को लेकर बिलावल भुट्टो ने की घटिया टिप्पणी; विदेशी पत्रकार ने दिखा दी औकात, रह गए हक्के-बक्के

India Pakistan: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. इस देश में खाने के लाले पड़े हैं पर ये टिप्पणी करने से नहीं थकते हैं. इन्हें क्या करना है कैसे करना है इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है बस ये भारत की कॅापी करने में लगे रहते हैं. भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अपने नेताओं को विदेश भेजा है. ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को अमेरिका में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत में मुसलमानों को शैतान बनाया जा रहा है. हालांकि इस टिप्पणी के बाद उन्हें आलोचनाओं के सामना करना पड़ रहा है.

जर्नलिस्ट ने किया खंडन

कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों को शैतान बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है. जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो एक जर्नलिस्ट ने उनकी इस बात का खंडन किया और कहा कि मैंने दोनों पक्षों की ब्रीफिंग देखी है और जहां तक ​​मुझे याद है, भारतीय पक्ष की ब्रीफिंग मुस्लिम भारतीय सैन्य अधिकारी कर रहे थे. इस पर असहजता दिखाते हुए जरदारी ने स्वीकार करते हुए कहा कि जहां तक ​​ऑपरेशन का सवाल है, आप बिल्कुल सही हैं.

Bilawal Bhutto’s Anti-India Propaganda on “Muslims being demonised” in India after Pahalgam Terror attack in Kashmir destroyed at the @UN Press Briefing by a Foreign Muslim Journalist who says he saw India’s Briefing being led by a Muslim Officer. Bilawal nods. pic.twitter.com/n2TkIoHmap

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 3, 2025