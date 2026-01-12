Advertisement
न दोस्ती न विचारधारा फिर भी जमात का चीन से र‍िश्ता! बांग्लादेश में ड्रैगन का ये कैसा 'सीक्रेट गेम'?

इस मुलाकात ने दक्षिण एशिया के रणनीतिक और सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह संपर्क केवल किसी विचारधारा के प्रति समर्थन तक सीमित नहीं है बल्कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों से पहले चीन की एक सोची-समझी और बहुस्तरीय कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है.

Jan 12, 2026, 10:03 PM IST
चीन एक ओर दुनिया को दिखाने के लिए भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक घेरेबंदी की अपनी कोशिशें भी लगातार तेज कर रहा है. इसी कड़ी में बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन की जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफिकुर रहमान से हुई मुलाकात को सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इस मुलाकात ने दक्षिण एशिया के रणनीतिक और सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह संपर्क केवल किसी विचारधारा के प्रति समर्थन तक सीमित नहीं है बल्कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों से पहले चीन की एक सोची-समझी और बहुस्तरीय कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है.

सूत्रों का मानना है कि चीन बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है. जमात-ए-इस्लामी जैसी प्रभावशाली राजनीतिक ताकत से संवाद इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. यह घटनाक्रम भारत के लिए भी विशेष महत्व रखता है. बांग्लादेश भारत का करीबी पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है, ऐसे में वहां चीन की बढ़ती राजनीतिक और कूटनीतिक सक्रियता नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के चुनाव और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरण न केवल ढाका, बल्कि नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं.

शेख हसीना के शासन में चीन-बांग्लादेश के संबंध उतने मजबूत नहीं थे जितने होने चाहिए थे
जमात-ए-इस्लामी संगठन का मानना है कि यह संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी प्रगति के लिए भी अहम है. इससे पहले, बांग्लादेश में तैनात चीनी राजदूत याओ वेन ने स्वीकार किया था कि शेख हसीना के शासन के पिछले दशक में चीन और बांग्लादेश के बीच संपर्क उतना मजबूत नहीं रह पाया, जितना होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को फिर से मजबूत किया जाए. इसी संदर्भ में, आम चुनावों से कुछ ही सप्ताह पहले चीनी राजदूत याओ वेन सोमवार को ढाका में जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके कार्यालय पहुंचे. इस मुलाकात में राजदूत के साथ डिप्टी चीफ ऑफ मिशन लियू युयिन, पॉलिटिकल डायरेक्टर झांगजिंग और अन्य चीनी अधिकारी भी शामिल थे.

जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में हुआ था शेख हसीना का तख्तापलट
जमात-ए-इस्लामी की ओर से यह कहा गया कि दोनों देशों की ऐतिहासिक दोस्ती न केवल स्थिर रही है, बल्कि लोगों की भलाई और पारस्परिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है. संगठन ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में यह रिश्ता और मजबूत होगा तथा क्षेत्रीय सहयोग का दायरा बढ़ेगा. यह बैठक ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश के आम चुनाव सिर्फ एक महीने दूर हैं. राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. जमात-ए-इस्लामी इस बार उभरती हुई युवा पार्टी NCP के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में है. यह वही पार्टी है जिसने पिछले वर्ष छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. NCP ने हाल ही में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के छात्र चुनावों में जीत हासिल कर अपनी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत भी दिया है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

