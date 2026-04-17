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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजिसे 17 दिन पहले कब्र में दफना दिया, अचानक मलबे से चीखकर बोला-‘मैं जिंदा हूं, बाहर निकालो’

जिसे 17 दिन पहले कब्र में दफना दिया, अचानक मलबे से चीखकर बोला-‘मैं जिंदा हूं, बाहर निकालो’

Shocking News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर परिवार ने जिस शख्स को 17 दिन पहले दफनाया, वो अचानक जिंदा हो जाता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:57 AM IST
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जिसे 17 दिन पहले कब्र में दफना दिया, अचानक मलबे से चीखकर बोला-‘मैं जिंदा हूं, बाहर निकालो’

जरा सोचिए कि अगर जिस शख्स को घर वाले 17 दिन पहले मरा हुआ समझकर, कब्रिस्तान में दफनाकर आ चुके हों और वो फिर वो मलबे से जिंदा निकल आए तो कैसा लगेगा? ये बिल्कुल भी तसव्वुर करने लायक घटना नहीं है लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है. घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई है. जैसे ही घर वालों को जिंदा होने होने की खबर मिलती है, तो सभी के होश उड़ जाते हैं.

दरअसल 31 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मरदान जिले के रुस्तम इलाके में एक संगमरमर की खदान में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया. खदान में 12 मजदूर थे, जिनमें से नौ की मौत हो गई और दो घायल पाए गए. खदान में मौजूद एक मजदूर के बारे में कहा जा रहा था कि वह मिल नहीं पाया है, जिसके चलते उसकी तलाश का काम जारी था.

बुरी तरह कुचल गई थी लाश

कई दिनों की तलाश के बाद, मलबे के ढेर में से एक व्यक्ति जिंदा मिला और वह कोई और नहीं, बल्कि अब्दुल वहाब था. जिसके परिवार ने किसी और के शव को ही अब्दुल वहाब समझकर 17 दिन पहले दफना दिया था. बीबीसी उर्दू के मुताबिक वहाब के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमने तो एक लाश को दफना दिया था, जिसे हमने गलती से अब्दुल वहाब समझ लिया था; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाश बुरी तरह कुचल गई थी और परिवार ने कपड़ों से अंदाजा लगाकर पहचान की थी.

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कैसे मिला अब्दुल वहाब?

कहा जा रहा है कि हादसे के 17 दिन बात तक भी कुछ लोग लापता थे, ऐसे में हादसे वाली जगह पर अभी-भी तलाश जारी थी. खुद संगमरमर की खदान में काम करने वाले नजीबुल्लाह ने कहा, 'हमारे एक सहकर्मी की तलाश 17 दिनों से चल रही है और यहां खदानों में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है.' वे कहते हैं, 'हमने अब्दुल वहाब की जनाजे की नमाज भी अदा की थी, लेकिन आज हमने उन्हें इस संगमरमर की खदान में जिंदा पाया.

'मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो'

नजीबुल्लाह ने कहा,'हम खदान के सामने से मलबा हटा रहे थे और शाम तक खदान की सुरंग तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दोपहर से पहले, जब हम खुदाई कर रहे थे, अंदर से एक आवाज आई, 'मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो.' उन्होंने आगे बताया,'हम सब खुश थे और उसके बाद हमने अपने हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया, इसी दौरान हमें वहाब वहीं से जिंदा मिला.'

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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