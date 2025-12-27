Advertisement
trendingNow13054857
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपलक झपकते ही गायब! 2 सेकंड में पकड़ी 700 KMPH की स्पीड; चीन की हाई स्पीड ट्रेन ने बनाया नया रिकॉर्ड

पलक झपकते ही गायब! 2 सेकंड में पकड़ी 700 KMPH की स्पीड; चीन की हाई स्पीड ट्रेन ने बनाया नया रिकॉर्ड

China Maglev Technology: चीन ने सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2 सेकंड में 0 से 700 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. 400 मीटर लंबी ट्रैक पर टेस्ट किया गया, जिसमें लगभग 9.9g की एक्सेलेरेशन थी और फ्रिक्शन के कारण पैदा होने वाली कोई परेशानी नहीं थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Fastest Train: चीन ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी (एनयूडीटी) की रिसर्च टीम ने सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव तकनीक का उपयोग करते हुए एक टन वजन वाले टेस्ट व्हीकल को महज 2 सेकंड में 0 से 700 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंचाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया. इस रिकॉर्ड स्पीड पर दिल्ली से पटना का सफर महज 1.5 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है. यह रिकॉर्ड 400 मीटर लंबी मैग्लेव ट्रैक पर किया गया जहां इतनी तेज रफ्तार पर व्हीकल को सुरक्षित तरीके से रोका गया जिससे इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया.

इस टेस्ट में हासिल की गई एक्सेलरेशन लगभग 97 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर थी जो लगभग 9.9g फोर्स के बराबर है. इतनी अधिक फोर्स इंसान सहन नहीं कर सकता. यहां तक कि फाइटर पायलट्स भी 9g तक की ट्रेनिंग करते हैं और वह भी बहुत कम समय के लिए. बता दें, इस रिकॉर्ड को और खास बनाती है सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव टेक्नोलॉजी जिसमें मैग्नेट्स के जरिए व्हीकल को ट्रैक से ऊपर हवा में लेविटेट किया जाता है जिससे फ्रिक्शन लगभग समाप्त हो जाता है और अत्यधिक तेज एक्सेलेरेशन संभव हो पाता है.

टेस्ट के फुटेज हुए वायरल

इस तकनीक का भविष्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गहरा असर पड़ सकता है. वैक्यूम ट्यूब मैग्लेव सिस्टम, जिसे हाइपरलूप जैसी अवधारणा से जोड़ा जाता है में 1000 किमी/घंटा से भी ज्यादा रफ्तार हासिल करना संभव हो सकता है. इसके अलावा, एयरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रॉकेट लॉन्च असिस्ट सिस्टम, हाई स्पीड टेस्टिंग और स्पेस व्हीकल्स के ग्राउंड लॉन्च सिस्टम में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इस रिकॉर्ड को चीनी मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे सीजीटीएन (CGTN), सीसीटीवी (CCTV), साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (South China Morning Post), ग्लोबल टाइम्स (Global Times) और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग (Interesting Engineering) जैसी इंटरनेशनल मीडिया संस्थाओं ने कवर किया है. परीक्षण के फुटेज भी सार्वजनिक किए गए हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

China High Speed Train

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट