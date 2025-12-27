पलक झपकते ही गायब! 2 सेकंड में पकड़ी 700 KMPH की स्पीड; चीन की हाई स्पीड ट्रेन ने बनाया नया रिकॉर्ड

Fastest Train: चीन ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी (एनयूडीटी) की रिसर्च टीम ने सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव तकनीक का उपयोग करते हुए एक टन वजन वाले टेस्ट व्हीकल को महज 2 सेकंड में 0 से 700 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंचाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया. इस रिकॉर्ड स्पीड पर दिल्ली से पटना का सफर महज 1.5 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है. यह रिकॉर्ड 400 मीटर लंबी मैग्लेव ट्रैक पर किया गया जहां इतनी तेज रफ्तार पर व्हीकल को सुरक्षित तरीके से रोका गया जिससे इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया.

इस टेस्ट में हासिल की गई एक्सेलरेशन लगभग 97 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर थी जो लगभग 9.9g फोर्स के बराबर है. इतनी अधिक फोर्स इंसान सहन नहीं कर सकता. यहां तक कि फाइटर पायलट्स भी 9g तक की ट्रेनिंग करते हैं और वह भी बहुत कम समय के लिए. बता दें, इस रिकॉर्ड को और खास बनाती है सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव टेक्नोलॉजी जिसमें मैग्नेट्स के जरिए व्हीकल को ट्रैक से ऊपर हवा में लेविटेट किया जाता है जिससे फ्रिक्शन लगभग समाप्त हो जाता है और अत्यधिक तेज एक्सेलेरेशन संभव हो पाता है.

China set a global record by accelerating a ton-scale test maglev to 700 kilometers per hour in just two seconds. Dedicated to maglev research for 10 years, the Chinese technicians have overcome core technical challenges. pic.twitter.com/F1Mv8dUZvc — Shen Shiwei (@shen_shiwei) December 25, 2025

टेस्ट के फुटेज हुए वायरल

इस तकनीक का भविष्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गहरा असर पड़ सकता है. वैक्यूम ट्यूब मैग्लेव सिस्टम, जिसे हाइपरलूप जैसी अवधारणा से जोड़ा जाता है में 1000 किमी/घंटा से भी ज्यादा रफ्तार हासिल करना संभव हो सकता है. इसके अलावा, एयरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रॉकेट लॉन्च असिस्ट सिस्टम, हाई स्पीड टेस्टिंग और स्पेस व्हीकल्स के ग्राउंड लॉन्च सिस्टम में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इस रिकॉर्ड को चीनी मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे सीजीटीएन (CGTN), सीसीटीवी (CCTV), साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (South China Morning Post), ग्लोबल टाइम्स (Global Times) और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग (Interesting Engineering) जैसी इंटरनेशनल मीडिया संस्थाओं ने कवर किया है. परीक्षण के फुटेज भी सार्वजनिक किए गए हैं.