Advertisement
trendingNow13081323
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकाबुल ब्लास्ट के पीछे ISI! निवेश रोकने के लिए अफगानिस्तान में खून-खराबा कर रहा PAK, किसने किया दावा?

काबुल ब्लास्ट के पीछे ISI! निवेश रोकने के लिए अफगानिस्तान में खून-खराबा कर रहा PAK, किसने किया दावा?

Kabul Blast: हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी के एक रेस्टोरेंट में हुए धमाके को लेकर सिंधी नेता ने दावा किया है कि यह हमले पाकिस्तान सेना और ISI के जरिए कराए जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काबुल ब्लास्ट के पीछे ISI! निवेश रोकने के लिए अफगानिस्तान में खून-खराबा कर रहा PAK, किसने किया दावा?

Kabul Blast: हाल ही में अफगानिस्तान में एक चीनी रेस्टोरेंट पर हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह हमला अटैक पाकिस्तानी सेना और ISI ने करवाया है. जय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के चेयरमैन शफी बुरफात ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है. साथ ही यह भी बताया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं.

बुराफात का यह बयान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 19 जनवरी को एक चीनी रेस्टोरेंट के बाहर हुए धमाके के बाद आया है, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत भी शामिल है. हमले की निंदा करते हुए, बुरफात ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि इन्हें पाकिस्तानी फौज के जरिए पाला-पोसा और संरक्षित किया जा रहा है, साथ ही रणनीतिक तौर पर तैनात किए गए चरमपंथी और आतंकवादी ग्रुपों के जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यह सब ISI के इशारों पर हो रहा है.

क्या है पाकिस्तान का मकसद?

शफी ने कहा,' यह दावा करने का एक विश्वसनीय कारण है कि पाकिस्तानी सेना और ISI इस हमले को अंजाम देने में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं. आतंकवाद के इस कृत्य के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, इसका मकसद अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक निवेश और रणनीतिक जुड़ाव में बाधा डालना और उसे नुकसान पहुंचाना है.'इसके अलावा दूसरा मकसद जानबूझकर अफगानिस्तान को एक अस्थिर और असुरक्षित देश के रूप में पेश करना है, जिससे अफगान सरकार कमजोर हो और एक भ्रामक अंतरराष्ट्रीय धारणा बने कि अफगानिस्तान विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है. इस कहानी का मकसद वैश्विक निवेशकों को अफगानिस्तान से दूर और पाकिस्तान की तरफ मोड़ना है.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को स्थापित करना चाहता है पाक

बुरफात ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंकवाद को पुनर्गठित, पुनर्जीवित और फैलाकर वैश्विक शक्तियों के लिए एक इच्छुक प्रॉक्सी के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान इलाके को अस्थिर करके, खासकर अफगानिस्तान के अंदर चीन और भारत के खिलाफ चरमपंथी और आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करके कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतों को खुश करना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक टूल है

बुरफात ने कहा,'यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाकिस्तान का भ्रष्ट, बदमाश और गैर-जिम्मेदार मिलिट्री सिस्टम, अमेरिका और चीन दोनों के साथ रणनीतिक नजदीकी और साझेदारी की छवि पेश करने के बावजूद, धोखा, धोखेबाजी और आतंकवाद को एक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है. असल में पाकिस्तान की फौज ने लगातार इन दोनों शक्तियों के खिलाफ धोखे और हेरफेर की समानांतर नीतियां अपनाई हैं, उनके संबंधों का फायदा उठाया है और साथ ही प्रॉक्सी हिंसा और चरमपंथी नेटवर्क के जरिए उनके हितों को नुकसान पहुंचाया है.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

PakistanAfghanistan

Trending news

अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल