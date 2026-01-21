काबुल ब्लास्ट के पीछे ISI! निवेश रोकने के लिए अफगानिस्तान में खून-खराबा कर रहा PAK, किसने किया दावा?

Kabul Blast: हाल ही में अफगानिस्तान में एक चीनी रेस्टोरेंट पर हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह हमला अटैक पाकिस्तानी सेना और ISI ने करवाया है. जय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के चेयरमैन शफी बुरफात ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है. साथ ही यह भी बताया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं.

बुराफात का यह बयान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 19 जनवरी को एक चीनी रेस्टोरेंट के बाहर हुए धमाके के बाद आया है, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत भी शामिल है. हमले की निंदा करते हुए, बुरफात ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि इन्हें पाकिस्तानी फौज के जरिए पाला-पोसा और संरक्षित किया जा रहा है, साथ ही रणनीतिक तौर पर तैनात किए गए चरमपंथी और आतंकवादी ग्रुपों के जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यह सब ISI के इशारों पर हो रहा है.

क्या है पाकिस्तान का मकसद?

शफी ने कहा,' यह दावा करने का एक विश्वसनीय कारण है कि पाकिस्तानी सेना और ISI इस हमले को अंजाम देने में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं. आतंकवाद के इस कृत्य के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, इसका मकसद अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक निवेश और रणनीतिक जुड़ाव में बाधा डालना और उसे नुकसान पहुंचाना है.'इसके अलावा दूसरा मकसद जानबूझकर अफगानिस्तान को एक अस्थिर और असुरक्षित देश के रूप में पेश करना है, जिससे अफगान सरकार कमजोर हो और एक भ्रामक अंतरराष्ट्रीय धारणा बने कि अफगानिस्तान विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है. इस कहानी का मकसद वैश्विक निवेशकों को अफगानिस्तान से दूर और पाकिस्तान की तरफ मोड़ना है.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को स्थापित करना चाहता है पाक

बुरफात ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंकवाद को पुनर्गठित, पुनर्जीवित और फैलाकर वैश्विक शक्तियों के लिए एक इच्छुक प्रॉक्सी के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान इलाके को अस्थिर करके, खासकर अफगानिस्तान के अंदर चीन और भारत के खिलाफ चरमपंथी और आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करके कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतों को खुश करना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक टूल है

बुरफात ने कहा,'यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाकिस्तान का भ्रष्ट, बदमाश और गैर-जिम्मेदार मिलिट्री सिस्टम, अमेरिका और चीन दोनों के साथ रणनीतिक नजदीकी और साझेदारी की छवि पेश करने के बावजूद, धोखा, धोखेबाजी और आतंकवाद को एक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है. असल में पाकिस्तान की फौज ने लगातार इन दोनों शक्तियों के खिलाफ धोखे और हेरफेर की समानांतर नीतियां अपनाई हैं, उनके संबंधों का फायदा उठाया है और साथ ही प्रॉक्सी हिंसा और चरमपंथी नेटवर्क के जरिए उनके हितों को नुकसान पहुंचाया है.'