म्यूनिख में आसिम मुनीर की घनघोर बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, पहचान पत्र दिखाओ, वीडियो वायरल

Field Marshal Asim Munir: जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान कुछ क्षणों के लिए रोका गया. यह घटना उस समय हुई जब वह Munich Security Conference में भाग लेने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार के पास मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी ने फील्ड मार्शल मुनीर से उनका पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा. अधिकारी ने अपने बैज की ओर इशारा करते हुए उनसे आईडी कार्ड सामने की ओर घुमाने का अनुरोध किया. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई.

Field Marshal Army Chief Asim Munir arrives for Munich Security Conference in Germany pic.twitter.com/v4PQpW4z77 — HTN World (@htnworld) February 14, 2026

जेएसएमएम ने मुनीर की उपस्थिति पर जताई चिंता

इस बीच, जर्मनी स्थित सिंधी राजनीतिक संगठन Jeay Sindh Muttahida Mahaz (जेएसएमएम) ने सम्मेलन में मुनीर की भागीदारी पर कड़ी आपत्ति जताई. संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन कर पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाया. जेएसएमएम के अध्यक्ष शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और जर्मन सरकार सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को संबोधित बयान में कहा कि एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच पर मुनीर की उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की.

बता दें कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को वैश्विक संवाद, कूटनीति और संघर्ष समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है. यह वार्षिक सम्मेलन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाता है, जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है.