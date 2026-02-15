Advertisement
trendingNow13110308
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनम्यूनिख में आसिम मुनीर की घनघोर बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, पहचान पत्र दिखाओ, वीडियो वायरल

म्यूनिख में आसिम मुनीर की घनघोर बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, पहचान पत्र दिखाओ, वीडियो वायरल

Asim Munir Munich: जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रवेश पर सुरक्षा अधिकारी ने पहचान पत्र दिखाने को कहा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस बीच जेय सिंध मुत्तहिदा महाज ने उनकी भागीदारी का विरोध करते हुए मानवाधिकार मुद्दे उठाए.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Field Marshal Asim Munir: जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान कुछ क्षणों के लिए रोका गया. यह घटना उस समय हुई जब वह Munich Security Conference में भाग लेने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार के पास मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी ने फील्ड मार्शल मुनीर से उनका पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा. अधिकारी ने अपने बैज की ओर इशारा करते हुए उनसे आईडी कार्ड सामने की ओर घुमाने का अनुरोध किया. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई.

जेएसएमएम ने मुनीर की उपस्थिति पर जताई चिंता 

इस बीच, जर्मनी स्थित सिंधी राजनीतिक संगठन Jeay Sindh Muttahida Mahaz (जेएसएमएम) ने सम्मेलन में मुनीर की भागीदारी पर कड़ी आपत्ति जताई. संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन कर पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाया. जेएसएमएम के अध्यक्ष शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और जर्मन सरकार सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को संबोधित बयान में कहा कि एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच पर मुनीर की उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की. 

बता दें कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को वैश्विक संवाद, कूटनीति और संघर्ष समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है. यह वार्षिक सम्मेलन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाता है, जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Asim MunirMunich Security ConferenceGermany

Trending news

PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?