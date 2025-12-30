फील्ड मार्शल तो बन गए मुनीर फिर किस बात का सता रहा डर, अवाम उड़ा रही मजाक- Video

Asim Munir: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं. खबरों के मुताबिक, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार डर के साए में जी रहे हैं. पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के अनुसार, मुनीर इतने सहमे हुए हैं कि वे बिना बुलेटप्रूफ जैकेट पहने किसी से भी नहीं मिलते. यहां तक ​​कि सेना मुख्यालय के अंदर भी बैठकों के दौरान वे बुलेटप्रूफ कांच की स्क्रीन के पीछे बैठते हैं. अपने ही सेना प्रमुख को इस तरह डर में जीते देख पाकिस्तानी नागरिकों में गुस्सा और उपहास का भाव पैदा हो गया है जो अब भारत का सामना करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मुनीर का वीडियो

खबरों के मुताबिक, मुनीर का सेना मुख्यालय के अंदर से पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्हें बुलेटप्रूफ कांच की ढाल के पीछे बैठे हुए बोलते हुए देखा जा सकता है. पत्रकारों से लेकर आम नागरिकों तक कई पाकिस्तानी अब मुनीर को डरा हुआ फील्ड मार्शल कह रहे हैं. लोग खुलेआम ऑनलाइन उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

Asim Munir addresses his own corp commanders hiding behind bullet proof glass. You can see the reflection in the video

Which military commander is scared of his own subordinates. Apparently the great brave Pakistani general is scared of his own corp commanders pic.twitter.com/41xAXdzmyz — Vajra (@BholeNath_wasi) December 28, 2025

पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने बताया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कराची में अपने संबोधन के दौरान सेना प्रमुख के बारे में कई तीखी टिप्पणियां कीं. उन्होंने आगे कहा कि मुनीर को ऐसी उकसावों के आगे नहीं झुकना चाहिए. अब लोग पूछ रहे हैं कि मुनीर इतना डरा हुआ क्यों है और ये धमकियां कहां से आ रही हैं जिनसे वह इतना विचलित हो गया है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पाकिस्तान में लोग दावा कर रहे हैं कि हमलों के डर से आसिम मुनीर बंकर में रहने लगे हैं.

खबरों के मुताबिक, मुनीर को जान से मारने की कई धमकियां मिली हैं. ये धमकियां इतनी गंभीर थीं कि सरकार को उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी. कुछ लोगों का कहना है कि ये चेतावनी किसी ऐसी जगह से आई है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बारे में कहा जा रहा है कि वे बेहद भयभीत हैं. वे लोगों से बहुत कम मिलते हैं और खुले में घूमने से बचते हैं. जब भी वे किसी से मिलते हैं तो पूरी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनते हैं. सेना मुख्यालय के अंदर बैठकों के दौरान, वे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे बैठना पसंद करते हैं.