फील्ड मार्शल तो बन गए मुनीर फिर किस बात का सता रहा डर, अवाम उड़ा रही मजाक- Video

Hindi Newsपाकिस्तान-चीनफील्ड मार्शल तो बन गए मुनीर फिर किस बात का सता रहा डर, अवाम उड़ा रही मजाक- Video

Field Marshal Asim Munir: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं. खबरों के मुताबिक, मुनीर बिना बुलेटप्रूफ जैकेट के किसी से नहीं मिलते और सेना मुख्यालय में बैठकों के दौरान भी बुलेटप्रूफ कांच की ढाल के पीछे बैठते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

 

Dec 30, 2025, 09:40 AM IST
Asim Munir: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं. खबरों के मुताबिक, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार डर के साए में जी रहे हैं. पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के अनुसार, मुनीर इतने सहमे हुए हैं कि वे बिना बुलेटप्रूफ जैकेट पहने किसी से भी नहीं मिलते. यहां तक ​​कि सेना मुख्यालय के अंदर भी बैठकों के दौरान वे बुलेटप्रूफ कांच की स्क्रीन के पीछे बैठते हैं. अपने ही सेना प्रमुख को इस तरह डर में जीते देख पाकिस्तानी नागरिकों में गुस्सा और उपहास का भाव पैदा हो गया है जो अब भारत का सामना करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं.

 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मुनीर का वीडियो

खबरों के मुताबिक, मुनीर का सेना मुख्यालय के अंदर से पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्हें बुलेटप्रूफ कांच की ढाल के पीछे बैठे हुए बोलते हुए देखा जा सकता है. पत्रकारों से लेकर आम नागरिकों तक कई पाकिस्तानी अब मुनीर को डरा हुआ फील्ड मार्शल कह रहे हैं. लोग खुलेआम ऑनलाइन उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने बताया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कराची में अपने संबोधन के दौरान सेना प्रमुख के बारे में कई तीखी टिप्पणियां कीं. उन्होंने आगे कहा कि मुनीर को ऐसी उकसावों के आगे नहीं झुकना चाहिए. अब लोग पूछ रहे हैं कि मुनीर इतना डरा हुआ क्यों है और ये धमकियां कहां से आ रही हैं जिनसे वह इतना विचलित हो गया है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पाकिस्तान में लोग दावा कर रहे हैं कि हमलों के डर से आसिम मुनीर बंकर में रहने लगे हैं. 

खबरों के मुताबिक, मुनीर को जान से मारने की कई धमकियां मिली हैं. ये धमकियां इतनी गंभीर थीं कि सरकार को उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी. कुछ लोगों का कहना है कि ये चेतावनी किसी ऐसी जगह से आई है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बारे में कहा जा रहा है कि वे बेहद भयभीत हैं. वे लोगों से बहुत कम मिलते हैं और खुले में घूमने से बचते हैं. जब भी वे किसी से मिलते हैं तो पूरी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनते हैं. सेना मुख्यालय के अंदर बैठकों के दौरान, वे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे बैठना पसंद करते हैं. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

