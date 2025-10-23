Advertisement
'आसिम मुनीर, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो', PAK आर्मी चीफ को जंग के लिए किसने दिया खुला चैलेंज?

TTP Open Threat to Asim Munir: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर तो बॉर्डर पर हो गया है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अब जुबानी तरीके से ऐसा प्रहार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान को तो आग लग जाएगी. जानें पूरी खबर.  

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 23, 2025, 02:32 PM IST
TTP Asim Munir News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कतर-तुर्की मध्यस्थता से सीजफायर तो हो गया है. लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अभी भी पाकिस्तानी सेना के नाक में दम किए हुए है. इस बार तो कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी कल्पना पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नहीं की होगी. टीटीपी ने इस बार वीडियो जारी कर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ललकारा है. 

टीटीपी के वीडियो से आसिम मुनीर की बढ़ी मुश्किलें
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा जारी किए गए कई वीडियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुश्किल में डाल दिया है. इन वीडियो में एक शीर्ष टीटीपी कमांडर मुनीर को धमकी देते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना को अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजने से बचना चाहिए और इसके बजाय, शीर्ष अधिकारियों को खुद युद्ध के मैदान में उतरना चाहिए.

वीडियो में क्या दिखा?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में 8 अक्टूबर को हुए घात लगाकर किए गए हमले के दौरान का भी फुटेज शामिल है, जिसमें टीटीपी का दावा है कि 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और ज़ब्त किए गए गोला-बारूद और वाहन भी दिखाए गए हैं. पाकिस्तान के आधिकारिक बयानों में अब तक कम हताहतों की संख्या दर्ज की गई है. सेना ने हमले में 11 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है.

कमांडर काज़िम ने आर्मी चीफ को खुला ललकारा
एक क्लिप में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कमांडर काज़िम के रूप में पहचाने गए एक वरिष्ठ टीटीपी नेता कैमरे पर दिखाई देते हैं और कहते हैं, "अगर तुम मर्द हो तो हमारा सामना करो." उसी वीडियो में काज़िम आगे कहता है, "अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो." 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने काज़िम की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का इनाम देने की घोषणा की है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

