Advertisement
trendingNow13050727
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनआव देखा न ताव, गाड़ियों पर चलाना शुरू किया अंधाधुंध गोलियां, 5 पाकिस्तानी पुलिस की मौत; प्रधानमंत्री शहबाज तक हमले से हिले!

आव देखा न ताव, गाड़ियों पर चलाना शुरू किया अंधाधुंध गोलियां, 5 पाकिस्तानी पुलिस की मौत; प्रधानमंत्री शहबाज तक हमले से हिले!

5 policemen killed in attack in NW Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को पुलिस मोबाइल वैन पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया. इसमें 5 पुलिस मारे गए. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है. पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 23, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आव देखा न ताव, गाड़ियों पर चलाना शुरू किया अंधाधुंध गोलियां, 5 पाकिस्तानी पुलिस की मौत; प्रधानमंत्री शहबाज तक हमले से हिले!

Five Pakistani police personnel killed Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया. वाहन पर हुए इस हमले में 5 पुलिसकर्मी मारे गए. स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है. प्रमुख मीडिया हाउस डॉन के अनुसार मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के करक के गुरगुरी इलाके में एक पुलिस मोबाइल पर ये हमला हुआ. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को अज्ञात आतंकवादियों ने एक पुलिस गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसमें पांच पुलिसवाले मारे गए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 8:45 बजे (0345 GMT) हुई, जब हमलावरों ने करक जिले में गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की, जिससे करीब एक घंटे तक गोलीबारी जारी रही. सूत्रों ने बताया कि फायरिंग के दौरान गाड़ी में सवार सभी पांच पुलिसवाले मारे गए. सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद, आतंकवादियों ने पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी और मौके से भाग गए। अभी तक किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

जिला पुलिस प्रवक्ता शौकत खान ने घटना और हताहतों की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मारे गए कर्मी कांस्टेबल थे. खान ने बताया कि मारे गए पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल शाहिद इकबाल, समीउल्लाह, आरिफ, सफदर और मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है. वाहन का चालक भी इनमें शामिल है. हम न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आतंकवादियों ने अचानक हमला किया, जिसमें चार पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हमले के बाद, पुलिस बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने तुरंत इलाके को घेर लिया और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, डॉन के अनुसार, घटना की सही जानकारी तुरंत सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस प्रवक्ता ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वाहन बुरी तरह जला हुआ देखा जा सकता है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की और जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया.
उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस मुश्किल समय में उन्हें सरकार के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया.

यह प्रांत में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में नवीनतम घटना है. पिछले हफ्ते, केपी के इसी इलाके, यानी लक्की मरवत, में एक गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी और उनके भाई की मौत हो गई थी. जबकि इस महीने की शुरुआत में, लक्की मरवत में एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी मारा गया था, जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे. नवंबर में, हांगू में एक चेकपोस्ट पर आतंकवादी हमले का जवाब देते समय भी तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे. (इनपुट आईएएनएस से भी)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

attack in Khyber Pakhtunkhwa

Trending news

कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा! डिटेल्स दे
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा! डिटेल्स दे
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य