आव देखा न ताव, गाड़ियों पर चलाना शुरू किया अंधाधुंध गोलियां, 5 पाकिस्तानी पुलिस की मौत; प्रधानमंत्री शहबाज तक हमले से हिले!

Five Pakistani police personnel killed Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया. वाहन पर हुए इस हमले में 5 पुलिसकर्मी मारे गए. स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है. प्रमुख मीडिया हाउस डॉन के अनुसार मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के करक के गुरगुरी इलाके में एक पुलिस मोबाइल पर ये हमला हुआ. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को अज्ञात आतंकवादियों ने एक पुलिस गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसमें पांच पुलिसवाले मारे गए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 8:45 बजे (0345 GMT) हुई, जब हमलावरों ने करक जिले में गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की, जिससे करीब एक घंटे तक गोलीबारी जारी रही. सूत्रों ने बताया कि फायरिंग के दौरान गाड़ी में सवार सभी पांच पुलिसवाले मारे गए. सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद, आतंकवादियों ने पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी और मौके से भाग गए। अभी तक किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

जिला पुलिस प्रवक्ता शौकत खान ने घटना और हताहतों की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मारे गए कर्मी कांस्टेबल थे. खान ने बताया कि मारे गए पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल शाहिद इकबाल, समीउल्लाह, आरिफ, सफदर और मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है. वाहन का चालक भी इनमें शामिल है. हम न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आतंकवादियों ने अचानक हमला किया, जिसमें चार पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हमले के बाद, पुलिस बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने तुरंत इलाके को घेर लिया और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, डॉन के अनुसार, घटना की सही जानकारी तुरंत सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस प्रवक्ता ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वाहन बुरी तरह जला हुआ देखा जा सकता है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की और जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया.

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस मुश्किल समय में उन्हें सरकार के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया.

यह प्रांत में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में नवीनतम घटना है. पिछले हफ्ते, केपी के इसी इलाके, यानी लक्की मरवत, में एक गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी और उनके भाई की मौत हो गई थी. जबकि इस महीने की शुरुआत में, लक्की मरवत में एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी मारा गया था, जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे. नवंबर में, हांगू में एक चेकपोस्ट पर आतंकवादी हमले का जवाब देते समय भी तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे. (इनपुट आईएएनएस से भी)