Pakistan News: पाकिस्तानियों के मुंह से छिनेगा निवाला, महंगाई और तोड़ेगी कमर; बाढ़ की बर्बादी रुला रही खून के आंसू

Pakistan Report on Flood Effects: पाकिस्तानियों के लिए दो वक्त की रोटी पहले ही दूभर थी. अब रही-सही कसर बाढ़ ने पूरी कर दी है. मुल्क में पिछले महीने आई बाढ़ लोगों को खून के आंसू रुला रही है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:57 PM IST
Inflation and Other Damage Due to Flood in Pakistan: पाकिस्तान में पिछले महीने आई विनाशकारी बाढ़ ने पहले से ही कंगाल मुल्क की कमर तोड़कर रख दी है. वहां पर आटा-दाल, चीनी जैसे मूलभूत चीजें पहले से ही महंगी थी. अब उनके दाम और ज्यादा बढ़ने का खतरा है. खुद पाकिस्तान सरकार ने इस आशंका को कबूल किया है. पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि देश में आई बाढ़ की वजह से मु्ल्क में सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है. इससे खाने-पीने की चीजों के दाम पर दबाव बढ़ने और महंगाई बढ़ने की आशंका है. 

बाढ़ की वजह से बढ़ी चुनौतियां- रिपोर्ट

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट (सितंबर 2025) में कहा कि कृषि क्षेत्र पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. इस दौरान सितंबर 2025 में महंगाई दर 3.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है. सरकार ने माना कि बाढ़ की वजह से चुनौतियां बढ़ गई हैं. इसके बावजूद आर्थिक गतिविधियां अभी स्थिर बनी हुई हैं. बड़े पैमाने पर उत्पादन में सुधार देखा गया है. सीमेंट, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों में बढ़ोतरी हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया कि बाहरी क्षेत्र (स्थिर रहने की उम्मीद है. आयात की मांग बढ़ने के बावजूद चालू खाते का घाटा संभलने योग्य है. प्रवासी पाकिस्तानियों से मिलने वाले पैसे और निर्यात में सुधार ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है. रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतें गिरने से पाकिस्तान के आयात बिल में कमी आने की संभावना है. इससे महंगाई को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी.

'उत्पादन सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा'

वित्त मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में अर्थव्यवस्था स्थिरता और वृद्धि के रास्ते पर रही. जुलाई 2025 से अब तक बाढ़ के बावजूद महंगाई में गिरावट और उत्पादन में मजबूती बनी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीफ की फसल और पशुधन को हुए नुकसान का आकलन जारी है. किसानों को राहत देने के लिए कृषि और जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है.

सरकार ने कहा कि जुलाई 2025 में बड़े पैमाने पर उत्पादन सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा. महीने-दर-महीने यह 2.6 प्रतिशत बढ़ा. 22 में से 16 सेक्टरों में सकारात्मक ग्रोथ दर्ज हुई, जिनमें टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, फार्मा और मिनरल प्रोडक्ट शामिल हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के मुताबिक अगस्त 2025 में महंगाई घटकर 3 प्रतिशत रही. जुलाई-अगस्त 2025 में औसत महंगाई 3.5 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 10.4 प्रतिशत थी.

'वित्तीय मोर्चे पर मिली मजबूती'

रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई-अगस्त 2025 में वित्तीय घाटा GDP का केवल 0.2 प्रतिशत रहा. यह पिछले 8 साल का सबसे कम स्तर है. वहीं, प्राथमिक अधिशेष 24 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया. टैक्स कलेक्शन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

चुनाव चिह्न छीना, इंटरनेट शटडाउन और मीडिया पक्षपात... शहबाज-मुनीर ने चुनाव में इमरान को कैसे हराया, रिपोर्ट में खुल गया चिट्ठा

जुलाई-अगस्त 2025 में वस्तुओं का निर्यात 10 प्रतिशत बढ़कर 5.3 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 8.8 प्रतिशत बढ़कर 10.4 अरब डॉलर. चालू खाता घाटा 624 मिलियन डॉलर रहा. प्रवासी पाकिस्तानी, खासकर सऊदी अरब और यूएई से, 7 प्रतिशत ज्यादा धन भेज रहे हैं. हालांकि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 22 प्रतिशत घटा है.

'दोगुना हुआ विदेशी मुद्रा भंडार'

सितंबर 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार 19.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है. स्टॉक मार्केट भी मजबूत बना हुई है. सरकार ने कहा कि बाढ़ से अस्थाई दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन समग्र आर्थिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक है.

(एजेंसी ANI)

