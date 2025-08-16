जैसे दुनिया का अंत हो... पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, 48 घंटों में 321 की मौत, लाशें भी नहीं निकाल पा रहे

Pakistan Flood: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सैलाब का सामना कर रहा है. पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि मरने वालों की तादाद 320 से आगे निकल गई है. इसके अलावा बड़ी तादाद लोग जख्मी भी हैं. पाकिस्तानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक बारिश, सैलब, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से खैबर पख्तूनख्वा में 321 लोगों की मौत हो गई है.

दूसरी तरफ प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने बताया कि अब तक बारिश और बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 307 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 279 पुरुष, 15 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं. PDMA ने बताया कि बारिश और बाढ़ की वजह से कुल 74 घरों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 63 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि 11 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. यह आंकड़े सिर्फ 48 घंटों के हैं.

लाशें निकालने में आ रही दिक्कत

बाढ़ के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सैलाब किस तरह लोगों के जिंदगियों रौंदते हुए जा रही है. हालात ऐसे हैं कि रेस्क्यू का काम करने भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि जो लोग सैलाब की वजह से फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी लाशों को निकालने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है.

यह भी पढ़ें: अब दरकने लगी है डर की दीवार...शहबाज के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता, पाकिस्तान से मांगी 'आजादी'

रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत

खैबर पख्तूनख्वा की बचाव एजेंसी के प्रवक्ता का कहना है,'कई क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़के बह जाने की वजह से रेसक्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. खास तौर पर भारी मशीनरी और एम्बुलेंस के परिवहन में बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही हैं. रेस्क्यू में लगे लोगों को पैदल ही मदद के लिए जाना पड़ रहा है.'

2000 लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं

RT.com के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सैलाब का पानी तबाही मचा रहा है. जब मूसलाधार बारिश ने कस्बों और गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे मोहल्ले बर्बाद हो गए. लोगों को बचाने के लिए लगभग 2000 कर्मी लगे हुए हैं. हालांकि हालात इतने बुरे हैं कि यह तादाद कम पड़ रही है.

यह भी पढ़ें: वाह रे मुनीर...! फील्ड मार्शल के बाद खुद ही ले लिया सेना का सबसे बड़ा सम्मान, लोगों ने उड़ाई खिल्ली

मानो दुनिया का अंत हो...

जो लोग इस तबाही से बचकर सुरक्षित जगहों पर पहुचें हैं उनका कहना है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दुनिया का अंत हो. एक पीड़ित ने कहा,'मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी जैसे पहाड़ खिसक रहा हो. मैं दौड़कर बाहर आया और देखा कि पूरा इलाका हिल रहा है, मानो दुनिया का अंत हो गया हो.' उन्होंने आगे कहा,'पानी के जोर से जमीन कांप रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे सामने खड़ी हो.'