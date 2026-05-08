ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पिटने से बचा रहा था बीजिंग, दुनिया को पहले दिन से पता था; चीन ने सालभर बाद कबूला

China admits it provided support to Pakistan last year: चीन ने पहली बार पुष्टि की है कि उसने पिछले साल भारत के साथ हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स को मौके पर तकनीकी सहायता प्रदान की थी. बीते गुरुवार को चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग का इंटरव्यू टेलीकॉस्ट किया. इस इंटरव्यू में चीन के अधिकारियों ने खुलेआम ये सच कबूल किया. आपको बताते चलें कि यह संस्थान चीन के एडवांस फाइटर जेट्स और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) डिजाइन के प्रमुख डेवलपर्स में से एक है.

इंटरव्यू में पूरी बेशर्मी से खिसियाते हुए झांग ने यह कबूला कि देश की लीडरशिप के कहने पर पिछले साल मई में लगातार चार दिन तक पाकिस्तान को न सिर्फ अपने सैटेलाइट्स के जरिए भारत की तैयारियों की चुगली की बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को तकनीकी सहायता भी दी थी.

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सबको पहले दिन से पता था चीन ने अब कबूला

दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के करीब 81 फीसदी सैन्य उपकरण चीनी हैं. चीन पाकिस्तान को अपने हथियारों के परीक्षण के लिए 'लाइव लैब की तरह इस्तेमाल करता है. भारतीय सेना के अधिकारियों ने पिछले साल की अपनी रुटीन ब्रीफिंग में ही बता दिया था कि चीन, पाकिस्तान को भारत की तैयारियों के बारे में बता रहा था.

अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल कर सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ा दिया है.

ऑपरेशन सिंदूर की प्रष्ठभूमि

भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ा था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान तथा पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. देश के शौर्य से जुड़ी इस खास कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे. ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की जानकारी दी थी.

एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियरों ने ऑन कैमरा कबूला है कि उनकी एक टीम पाकिस्तान में मौजूद थी. उस समय उस टीम को एनालाइज के दौरान लगातार फाइटर जेट्स की आवाज और एयर-रेड सायरन सुनाई दे रहे थे. आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के पास तो अपना कुछ है नहीं, वो मेड इन चाइना यानी चीनी J-10CE जंगीर जेट उड़ाता है.