Advertisement
trendingNow13116840
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनExplainer: घर में लगी है आग, फिर भी दुनिया भर में फैले हैं पाकिस्तान के दोस्त, क्यों भारत के लिए नहीं है गुड न्यूज?

Explainer: घर में लगी है आग, फिर भी दुनिया भर में फैले हैं पाकिस्तान के दोस्त, क्यों भारत के लिए नहीं है 'गुड न्यूज'?

पिछले कुछ सालों से, पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया पक्के तौर पर नज़रअंदाज़ करने का रहा है. इसके पीछे भारत की सोच यह थी कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और भारत, जो एक स्थिर लोकतंत्र और उभरती हुई आर्थिक ताकत है, को पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, जिसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है और जिसकी इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुंच रहा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमले फाइल फोटो - एपी
पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमले फाइल फोटो - एपी

पाकिस्तान की इन तीन खबरों से पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह की उलझलनों का सामना कर रहा है. पाकिस्तान अब पहले की तुलना में दूसरे देशों को ज्यादा अहमियत दे रहा है. हालांकि अपने घर में कितनी अस्थिरता है ये किसी से छिपी नहीं है. पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थतियों के बावजूद अभी भी चीन, अमेरिका, तुर्किए सहित कई मुस्लिम देश अभी भी उसके समर्थन में हैं इन सभी बातों को लेकर भारत को चिंतित होना चाहिए. इन बातों के अलावा बीते दिनों पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के साथ जेल में टॉर्चर की वजह से उनके आंख की रोशनी कम हो गई थी. ऐसे में इमरान की मदद के लिए दुनिया के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की थी. जिसमें कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल थे. 

पिछले कुछ सालों से, पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया पक्के तौर पर नज़रअंदाज़ करने का रहा है. इसके पीछे भारत की सोच यह थी कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और भारत, जो एक स्थिर लोकतंत्र और उभरती हुई आर्थिक ताकत है, को पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, जिसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है और जिसकी इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुंच रहा है. पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ़ पीस की पहली मीटिंग के लिए वाशिंगटन DC गए थे. वहीं उनके घर में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक गाड़ी में हुए धमाके की वजह से 11 सैनिकों की जान चली गई थी. घर के लगातार अस्थिरता के बावजूद पाकिस्तान अपने विदेशी मित्रों की खैर- खबर लेना नहीं भूल रहा है. 

शी जिनपिंग और ट्रंप से हैं पाक के बेहतर रिश्ते!

अपने घर में मची तबाही के बावजूद आज पाकिस्तान उन कुछ देशों में से है जिसे हम डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों को दोस्त मान सकते हैं. ट्रंप ने पिछले साल शर्म अल-शेख में गाजा सीज़फ़ायर समिट में शहबाज़ शरीफ़ को धन्यवाद दिया था और पाकिस्तानी मिलिट्री के हेड, असीम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया था. दिसंबर में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि वह बलूचिस्तान की रेको डिक माइन में $1.3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिसमें कॉपर और गोल्ड रिज़र्व हैं. जियोपॉलिटिकली US ने सिग्नल दिया था कि वह गाजा और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का रोल देखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की सऊदी अरब से डील 

पिछले कुछ महीनों में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है और सूडान, लीबिया और बांग्लादेश को अरबों के डील में हथियार सप्लाई करने के लिए राज़ी हो गया है या बातचीत कर रहा है. इस बढ़त का क्रेडिट इस्लामाबाद के ट्रंप को सक्सेसफुली मनाने और अपने ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्मेंस को इंप्रेसिव बताकर सक्सेसफुली बेचने को दिया जा सकता है, भले ही यह सच से कोसों दूर हो. पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर, TCA राघवन ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया, 'पाकिस्तान ने हाल ही में जितने भी डिफेंस डील साइन किए हैं, उनसे उसे घरेलू आतंकवाद से निपटने में कोई मदद नहीं मिलेगी लेकिन वे इस्लामाबाद को दुनिया भर में एक ज़रूरी खिलाड़ी ज़रूर बनाते हैं. घरेलू मोर्चे पर, टेरर नेटवर्क को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की पॉलिसी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अब हमले उसके इलाके में हो रहे हैं.'

भारत को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

आज़ादी के बाद के दशकों पर एक नज़र डालने से भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है ऑफिशियली या प्रॉक्सी के ज़रिए चाहे हालात उसके लिए कैसे भी रहे हों. 1965 का युद्ध तब हुआ जब पाकिस्तान इकॉनमी के मामले में अपने सुनहरे दौर से गुज़र रहा था और उसने विदेश में इज़्ज़त कमाई थी. कारगिल युद्ध तब हुआ जब उसके मामले हर मोर्चे पर खराब हो रहे थे. जो बात सबसे अलग है वह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का बढ़ना भारत के लिए कभी भी अच्छी खबर नहीं है. बड़े टेरर अटैक तब हुए हैं जब सिविलियन लीडरशिप ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों पर ज़ोर दिया है और मौजूदा पाकिस्तानी उलझन के केंद्र में आसिम मुनीर का बढ़ता हुआ कद है. हालांकि उन्होंने विदेश में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे अस्थिरता और बढ़ गई है.

क्या कहती है ह्यमन राइट्स की रिपोर्ट? 

पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी काफी हिंसा हो रही है. इस महीने, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि पंजाब पुलिस ने 2025 में आठ महीनों के दौरान 670 एनकाउंटर किए, जिसके नतीजे में 924 संदिग्ध मारे गए और इसी दौरान सिर्फ़ दो पुलिस अफ़सर मारे गए. इकॉनमी के मामले में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने 2024 में पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन दिया था, ने 2026 में अपनी अनुमानित रियल GDP 3.2% रहने का अनुमान लगाया है और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने इस महीने कहा कि पाकिस्तान को घरेलू संकट से बचने के लिए हर साल 2.5 मिलियन से 3 मिलियन नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है.

यह भी पढ़ेंः अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते-बेबस नजर आए शहबाज, ट्रंप के पैरों पर बस गिरना था बाकी?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Pakistanindia

Trending news

आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन