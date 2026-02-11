बाथरूम में गिरे PAK के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, सिर में आई गंभीर चोट; अब कैसी है हालत?

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा एक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. पाकिस्तान से आ रही खबरों के अनुसार वे घर के बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिससे उनके सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. चोट इतनी गहरी थी कि वे कुछ समय के लिए बेहोश भी ही हो गए थे. हालांकि अभी उनके परिवार के बताया है कि वे होश में आ गए हैं और अपने बेटों से मुलाकात की है. ये घटना बुधवार सुबह तड़के हुई.

कैसे हुई घटना?

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, ये घटना बुधवार को सुबह तड़के हुई. बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा अपने घर पर थे, तभी वे अचानक बाथरूम में उनका पैर फिलस गया और वह गिर पड़े. गिरने के कारण उन्हें काफी चोटें आईं, उनके सिर पर भी काफी चोटें आई हैं. चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि वे कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गए थे.

हादसे में तुरंत कराया गया भर्ती

हादसे के तुरंत बाद उन्हें रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक खास टीम उनका इलाज कर रही है. हालिया मिली जानकारी के अनुसार जनरल बाजवा को फिलहाल इंटेंसिव केयर सूनिट (ICU) में रखा गया है. हालांकि परिवार के हवाले से खबर मिली है कि वे अब होश में आ चुके हैं और उन्होंने अपने दोनों बेटों से मुलाकात भी की है.

कौन हैं जनरल कमर जावेद बाजवा?

कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान सेना के 16वें प्रमुख थे. उन्हें नवंबर 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस शक्तिशाली पद पर नियुक्त किया था. वहीं 2019 में जब उनका तीन साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्रा इमरान खान ने उन्हें तीन साल का सेवा विस्तार दिया था. वे नवंबर 2022 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे.