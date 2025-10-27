Advertisement
'उनका एजेंट ल्यारी आता तो जिंदा...', धुरंधर फिल्म में अपने किरदार को लेकर क्या बोले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री?

Dhurandhar film: नबील गबोल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से 2008 से 2011 के बीच बंदरगाह और तटीय शिपिंग के राज्य मंत्री थे. उन्होंने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म में मेरा जो रोल दिखाया है वो बिल्कुल अलग है. क्योंकि मेरा रोल बहुत दबंग था, उस को फिल्म में बखूबी नहीं दिखाया गया.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:02 AM IST
Jameel Jamali role in Dhurandhar film: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए दो हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन वो अब भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. क्योंकि, कुछ लोग फिल्म के किरदारों  की बढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ इस फिल्म को नफरत फैलाने वाला बताकर बुराई कर रहे हैं. आलोचना करने वालों में ताजा नाम पाकिस्तान विधानसभा के पूर्व मेंबर नबील गोबल का जुड़ा है. जिन्होंने फिल्म में अपने ऊपर दिखाए गए किरदार को लेकर गलत तरीके से दिखाए जाने को लेकर विरोध जताया. दरअसल, फिल्म में जमील जमाली का रोल दिग्गज नेता राकेश बेदी ने निभाया है, जो पाकिस्तान के पूर्व नेता नबील पर आधारित बताया जाता है.

कौन है नबील गबोल?
नबील गबोल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से 2008 से 2011 के बीच बंदरगाह और तटीय शिपिंग के राज्य मंत्री थे. उन्होंने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म में मेरा जो रोल दिखाया है वो बिल्कुल अलग है. क्योंकि मेरा रोल बहुत दबंग था, उस को फिल्म में बखुबी नहीं दिखाया गया. पाकिस्तानी नेता ने यह भी कहा कि फिल्म के जरिए भारतीयों ने ल्यारी को आतंकवादी केंद्र दिखाने की कोशिश की लेकिन ल्यारी कोई आतंकवादी सेंटर नहीं है. नबील गबोल ने कहा कि फिल्म की तरह अगर वास्तव में इनका कोई एजेंट ल्यारी आ जाता तो वो जिंदा ल्यारी से वापस नहीं जाता. 

यह भी पढ़ें: नाइट में शूट बर्दाश्त नहीं होते...; अक्षय खन्ना को पसंद नहीं रात में शूट करना; अपनी परेशानी पर बात करते हुए बोले-कोई ऑप्शन नहीं

राकेश बेदी ने निभाया किरदार

हालांकि, फिल्म पर अंतरराष्ट्रीय बैन लगाने के जोर देने वाले सवाल पर कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए पैसा नहीं है. फिल्म में अपने रोल को लेकर अभिनेता राकेश बेदी ने किरदार का नाम बताए बगैर कहा कि ये वास्तविक राजनेता पर आधारित था. जिसके लिए उन्होंने उस नेता के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और भाषणों को बड़े ध्यान से देखा. इसलिए मैं जो कुछ भी उनसे सीख सकता था मैंने सीखा. इस फिल्म में संजय दत्त, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े अभिनेताओं ने किरदार किया है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Dhurandhar Movie

