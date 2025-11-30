अडियाला जेल में जिंदा हैं इमरान खान, परिवार ने मांगा था सबूत; पार्टी सांसद ने किया दावा

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है. उनकी मौत से जुड़ी अफवाहों के बीच अब खुद उनकी पार्टी के एक सांसद ने दावा किया है कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और अडियाला जेल में ही मौजूद हैं. इमरान की पार्टी के सांसद ने बताया, 'खान पर जल्द से जल्द देश छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है.' यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले कई दिनों से लगातार इमरान खान की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही थीं. स्थिति गंभीर तब हो गई जब उनके बेटे और बहन ने भी खान की मौजूदा स्थिति और उनके जिंदा होने के विश्वसनीय सबूत की मांग की. अधिकारियों से अभी तक इस दावे या अफवाहों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान की पार्टी सांसद खुर्म जीशान ने इमरान खान की मौत से संबंधित खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल अडियाला जेल में ही बंद हैं और ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. जीशान ने यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान को बाकी कैदियों से अलग रखना और जेल में लगातार परेशान करना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे दावों की स्वतंत्र जांच की मांग करती है.

एक महीने से इमरान खान को जेल से अलग रखा गया

इमरान खान के सांसद, 'यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. एक महीना हो चुका है और खान को जेल में पूरी तरह से अलग-थलग रखा गया है. उनके परिवार, वकीलों और यहां तक कि पीटीआई नेताओं को भी उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई है. यह मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसा महसूस होता है कि उन पर किसी बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है.'

इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया

यह मामला तब चर्चा में आया जब इमरान खान के बेटे कासिम ने अपने पिता से जेल में मुलाकात का समय मांगा. इसी दौरान ऐसी खबरें सामने आईं कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद इमरान खान की बहनों और उनके बेटों को उनसे मिलने नहीं दिया गया. मुलाकात की अनुमति न मिलने से अटकलों को और बल मिला और कुछ हलकों में यह अफवाह फैलने लगी कि इमरान खान की जेल में ही हत्या कर दी गई है. अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन मुलाकात न होने के कारण विवाद और संदेह बनी हुई है.

'मेरे पिता को पिछले 845 दिनों छिपाकर जेल में रखा गया'

कासिम ने बताया, 'मेरे पिता को पिछले 845 दिनों से कैद में छिपाकर रखा गया है. पिछले छह हफ्तों से उन्हें मौत की सजा वाले कैदखाने में स्थानांतरित कर दिया गया है. हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.' कासिम के इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की संयुक्त सरकार पर व्यापक दबाव बढ़ गया. बढ़ते राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के बीच अधिकारियों ने इमरान खान के वकीलों और पीटीआई नेताओं को यह आश्वासन दिया कि इमरान खान सुरक्षित हैं और जिंदा हैं.

