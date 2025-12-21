भाई मेरी बात भी तो सुनो...17 साल की सजा ने इमरान का तोड़ा गुरूर; तोशाखाना में सजा के बाद जेल से भेजा संदेश

Advertisement
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई है. इमरान खान की बहन ने इस फैसले को बिना सबूत की स्क्रिप्ट का नाम दिया और बताया कि अदालत में उनकी बात ही नहीं सुनी गई. 

 

Dec 21, 2025, 02:37 PM IST
17 Years Jail to Prison: पाकिस्तान को एकमात्र एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान इस समय मुश्किल दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को तोशखाना-II के मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इस फैसले के बाद इमरान खान ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा है कि अदालत में उनकी बात तक नहीं सुनी गई. जेल में बंद होने के बाद भू उन्होंने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है. 

लिखी हुई स्क्रिप्ट के तहत मिली सजा
इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मीडिया से कहा है कि इमरान खान को दी जाने वाली सजाएं पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं. PTI नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में अब कानून का राज खत्म हो चुका है और न्यायपालिका अब सरकार के इशारों पर काम कर रही है. PTI नेता उमर अयूब ने इसे 'कंगारू कोर्ट' का फैसला करार दिया है. 

इमरान खान का जेल से संदेश
इमरान खान को जेल में सोशली मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है इसलिए उनके वकीलों के जरिए उनका संदेश जनता तक पहुंचाया गया. इसमं इमरान खान ने कहा, पिछले तीन सालों की तरह यह फैसला मेरे लिए नया नहीं है. जज ने बिना किसी सबूत और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना जल्दबाजी में सजा सुनाई है. मेरी लीगल टीम को दलीलें देने का मौका भी नहीं दिया गया. 

माफी नहीं मांगूंगा: इमरान खान
PTI के महासचिव सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान अदालत में अपने वकील से मिले और साफ-साफ कह दिया कि वो झुकेंगे नहीं. इमरान ने कहा, 'मैं मजबूती से खड़ा हूं और चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी से नहीं मांगूंगा'. उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को संदेश भेजा कि आंदोलन की तैयारी करें. 

पाकिस्तान में गूंजी विरोध की लहर
PTI के नेता असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि अब उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. पार्टी ने इस सजा को राजनीतिक बदले की भावना बताया है. उनका कहना है कि यह सजा सिर्फ इमरान खान को जेल में लंबे समय तक रखने की एक साजिश है जिससे सत्ताधारी गुट सुरक्षित रह सके. पाकिस्तान के हालात बिगड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Imran Khan

