बेटे की शादी में दिखा मरियम नवाज का ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- दुल्हन को भी पीछे छोड़ा

Maryam Nawaz son wedding: पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने लाहौर में शंजे अली से शादी कर ली. जुनैद, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते हैं. वहीं जुनैद की दुल्हन लंबे समय से शरीफ परिवार के करीबी रहे रोहैल असगर की पोती हैं. इस भव्य शादी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें शादी के दौरान दुल्हन के पहने भारतीय डिजाइनर कपड़े और मरियम नवाज का लुक पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

दरअसल दुल्हन जुनैद की दुल्हन शंजे अली पर तो सभी की नजरें थी, लेकिन मरियम नवाज के लुक ने इंटरनेट पर सभी को आकर्षित किया. क्योंकि, उन्होंने अपने बेटे की मेहंदी रस्म के दौरान पीले और हल्के नारंगी रंग का लहंगा पहना था और शादी के दौरान उन्होंने पारंपरिक पुदीना रंग का ड्रेस अप किया हुआ था. जिसके बाद इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल होते ही यूजर्स दो धड़ों में बंट गए. कुछ ने मरियम की खूबसूरती को लेकर तारीफ की तो कुछ ने उन पर दुल्हन की चमक फीकी करने का आरोप लगाया.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने लिखा कि मरियम नवाज का दुल्हन की तरह सजने का जुनून कभी खत्म नहीं होगा.वहीं एक यूजर ने लिखा की मरियम नवाज दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. इसके बाद एक यूजर लिखते हैं कि मरियम ने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था और वो फिर से ऐसा कर रही हैं. इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के गुड लुकिंग सेंस को लेकर लगातार किए जा रहे हैं.

दुल्हन के ड्रेस अप की आलोचना

वहीं दुल्हन शांजे अली भी अपने फैशन की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मेहंदी समारोह के लिए भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का डिज़ाइन किया गया लहंगा पहना और शादी के दौरान तरुण ताहिलियानी का डिजाइन की हुई भारी लाल साड़ी चुनी. इस पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

